Un jurado del Balón de Oro explicó por qué no votó a Vinicius Jr. y alimentó la polémica

La explicación del periodista chileno que no voto a Vinicus

La entrega del Balón de Oro 2024 será recordada como una de las más polémicas de la historia: de la elección de Rodrigo Hernández como el ganador por delante de Vinícius Júnior, a la ausencia masiva del Real Madrid en la gala. La victoria del mediocampista sobre el brasileño desató una ola de críticas por parte de sus fanáticos merengues. Ahora, los jurados que votaron empiezan a explicar el motivo de sus elecciones, como lo hizo el periodista chileno Danilo Díaz, quien avivó la llama del debate.

Tras las declaraciones de Bruno Porzio, periodista de El Salvador designado como jurado, ahora llegó el turno de Díaz, quien es el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile y también dejó afuera de sus elegidos al atacante brasileño.

“Yo voté uno por Rodri, dos por Lautaro Martínez. Ahí me di cuenta de que los europeos, africanos y asiáticos no miran la Copa América. Un jugador como Lautaro, goleador del fútbol italiano, entra en la Copa América, nos vacuna a nosotros y hace el gol del título. Carvajal fue el tercero de mi votación”, argumentó el trasandino. Al mismo tiempo, explicó: “Yo dejé fuera a Vinícius y Bellingham porque hicieron muy malos torneos continentales. Vinícius perdió 17 pelotas contra Costa Rica y creo que 13 o 14 contra Paraguay. Ojo, la evaluación es 2023/2024, de agosto a agosto”.

Rodri se impuso en las votaciones del Balón de Oro sobre Vinícius Júnior (FRANCE FOOTBALL)

Estas palabras causaron un terremoto en el lado blanco de la ciudad de Madrid, que está completamente disconforme con la resolución final de France Football. De hecho, Vinícius dedicó un mensaje en su cuenta de X después de perder la distinción. “Haré 10 veces si es necesario. No están preparados”, escribió el futbolista, que fue criticado por no felicitar a Rodri por la obtención del Balón de Oro.

El reconocido periodista chileno argumentó los motivos de su votación y explicó cómo analizó a los futbolistas para otorgarle puntos. “Este año lo que estaba en discusión era la Eurocopa, Champions y Copa América. Eso se evalúa y pide France Football. Te pide analizar los rendimientos individuales, pero en el contexto de la temporada, en lo que hicieron en sus clubes, en el éxito que tuvieron esos clubes”, afirmó. Por su parte, comentó el porqué de la victoria del jugador del Manchester City: “El premio a Rodrigo fue al jugador más regular de la temporada, en un momento en que estamos en la transición luego del epílogo de la carrera de Messi”.

Al mismo tiempo, Díaz se mostró muy firme con su postura de haber elegido a Emiliano Martínez como el mejor arquero de la temporada, en una decisión que nunca dudó. Pero, también habló sobre el dominio histórico de Lionel Messi. “Messi ya no es el mismo de antes, está jugando en una liga menor que las que se juegan en Europa. Era un momento difícil. Uno observaba la lista de los 30 jugadores, creo que no hay unanimidad”, aseguró.

El desafiante mensaje de Vinicius tras la entrega del Balón de Oro

Asimismo, para cerrar dejó un espacio para criticar a Cristiano Ronaldo y el camino que está transitando este deporte. “Es un momento especial del fútbol, se acabó una generación de futbolistas y ahora viene una camada nueva. Messi todavía está vigente, pero Cristiano para mí ya no está. No anduvo en el Mundial, no anduvo en la Eurocopa”.

Cabe recordar que 100 periodistas de las 100 naciones mejor rankeadas según FIFA fueron los encargados de elegir al jugador más destacado del mundo. Los criterios para realizar las votaciones estaban divididos en tres categorías:

1- Actuaciones individuales y carácter decisivo

2- El aspecto colectivo y los trofeos conseguidos

3- La clase y el sentido del juego limpio (Fair Play).

Cada jurado recibió una nómina de 30 futbolistas por parte de France Football y debió clasificar a los 10 mejores basándose en esos factores, otorgándoles 15 puntos al primero de su lista, 12 al segundo, 10 al tercero y 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente hasta llegar al décimo. Todos los votos serán revelados el 9 de noviembre.