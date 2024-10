Pep Guardiola aseguró que los jugadores no pueden lesionarse con sus selecciones y abrió la polémica: “El club nos paga”

La polémica frase de Guardiola ante las lesiones en Manchester City

En la antesala al enfrentamiento contra Sparta Praga por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, Pep Guardiola dejó clara su postura sobre los jugadores que regresan lesionados tras jugar con sus selecciones, en especial cuando se trata de partidos amistosos. La molestia del entrenador catalán no es nueva, pero en esta ocasión ha sido particularmente enfático. En la rueda de prensa previa al encuentro, el director técnico abordó este tema, manifestando su frustración con los recientes problemas físicos de varios de sus futbolistas clave.

Entre las bajas se encuentran Kyle Walker, quien volvió tocado de los compromisos con la selección de Inglaterra en la Nations League, además de Rodri, Nathan Aké, Kevin De Bruyne y Oscar Bobb. Estas ausencias han encendido la alarma en el equipo inglés, que está en plena disputa tanto de la Champions League como de la Premier League. Ante esta situación, Guardiola no se guardó nada: “Sé que los jugadores no quieren lesionarse, ¿sabes? Siempre los animo a que vayan a su selección, es un placer. Pero cuando es un amistoso, no puedes volver lesionado, lo siento. Si estás centrado...”, declaró de manera tajante.

Guardiola hizo especial hincapié en el hecho de que es el club, y no las selecciones, quien paga los salarios de los jugadores. “Porque aquí hay mucho trabajo detrás, y ellos son los primeros. Los jugadores son los primeros que trabajan mucho para llegar a final de temporada con opción de títulos. Y nos pagan bien aquí, y es el club el que nos paga, no las selecciones nacionales, así que debes respetar a tu club. En un amistoso no te puedes lesionar. Puedes jugar, por supuesto, pero no volver lesionado”, señaló con firmeza. Sus declaraciones reflejan la preocupación por la gestión de los futbolistas durante los parates internacionales, un tema que ha generado fricción entre los clubes y las federaciones en varias ocasiones.

Además, el técnico recordó un episodio similar que vivió la temporada pasada con John Stones, quien también regresó lesionado de compromisos internacionales en un momento crucial para el equipo. “Nunca estuve tan enojado como cuando Stones volvió lesionado la temporada pasada, nunca estuve tan decepcionado. Teníamos los cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid y opciones de ganar la Premier League, y dos jugadores volvieron lesionados después de jugar amistosos. ¡No me gustó nada!”, rememoró el entrenador.

La situación actual de Manchester City es delicada, con varios jugadores clave fuera de acción en una etapa crítica de la temporada. De cara al duelo ante el Sparta Praga, el conjunto ciudadano deberá hacer frente a estas bajas con un plantel que, aunque mermado, sigue teniendo suficiente talento para mantener su competitividad. Sin embargo, las palabras de Guardiola dejan un mensaje claro no solo para sus jugadores, sino también para las federaciones: la prioridad debe ser cuidar la integridad física de los futbolistas, especialmente en encuentros sin tanta trascendencia como los amistosos.

Pese a la gran cantidad de ausencias, los de Manchester son protagonistas en todos los frentes que disputan. Avanzaron de ronda en la Copa de la Liga tras superar al Watford (en la siguiente ronda chocarán con Tottenham), el fin de semana vencieron en condición de visitante al Wolverhampton para ser escoltas en la Premier League, a solamente un punto del líder Liverpool y ahora buscan escalar posiciones en la Champions League, el principal objetivo de la institución. Iniciaron su camino en el plano internacional con un empate 0-0 contra Inter y una goleada 4-0 ante Slovan Bratislava en condición de visitante.