“Revolución”: la tierna foto de Dibu Martínez con su hija mientras realiza pilates y cómo la disciplina lo marcó en su carrera

Dibu Martínez realiza pilates con su hija (Instagram)

Emiliano Martínez compartió una tierna foto en su stories de Instagram junto a su hija Ava, quien nació en julio de 2021 mientras él participaba de una Copa América histórica. Esta edición permitió cortar la sequía de 28 años sin títulos de la selección argentina y en una final ni más ni menos que frente a Brasil en el estadio Maracaná. En la imagen que se volvió viral y fue muy compartida en las redes sociales, Dibu posó con la pequeña mientras realizaba pilates, una disciplina que lo marcó en su carrera.

El arquero debió enfrentar un gran desafío personal durante dicho torneo que se desarrolló en plena pandemia porque tuvo que lidiar con la ausencia en el nacimiento de su segunda hija, un hecho que, en lugar de debilitarlo, lo fortaleció mentalmente. “Sabía que me iba a perder el nacimiento de mi hija y eso me hizo más fuerte mentalmente”, explicó Martínez, quien se apoyó en su psicólogo y su entorno cercano para mantener la calma y disfrutar del momento.

Porque si hay algo que lo caracterizó a Emiliano Martínez fue el haberse transformado en un símbolo de la fortaleza mental en el deporte, gracias a su enfoque en la psicología deportiva y la meditación. El Dibu no tardó en demostrarlo en su brillante presente con la selección argentina, donde se consagró bicampeón de América (repitió este año en Estados Unidos), Campeón del Mundo en Qatar y además logró una Finalissima ante Italia en Wembley.

Emiliano Martínez de Aston Villa durante el calentamiento antes de un partido de Premier League (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Por supuesto, el camino de Emiliano Martínez no fue fácil y para convertirse en un héroe nacional como lo es actualmente, tuvo que superar varios desafíos y obstáculos. Porque Dibu tuvo esperó once años para tener su gran oportunidad en la selección mayor y cuando lo logró, se terminó destacando en aquella gesta contra Brasil en el Maracaná. Este logro no solo significó un título para Argentina tras casi tres décadas, sino también una alegría muy esperada para Lionel Messi, su primer título con la mayor.

Como se dijo, Emiliano, quien llegó a Independiente a los 12 años y luego se trasladó al Arsenal en Inglaterra siendo adolescente, trabajó intensamente en su mentalidad desde muy niño, combinando prácticas de yoga y psicología para enfrentar la presión del deporte de alto rendimiento.

En medio de las tantas definiciones por penales en las que le permitió a la Albiceleste ganar los títulos, Dibu Martínez compartió abiertamente su riguroso régimen de entrenamiento y su enfoque en el bienestar mental, en especial su pasión por el pilates. “Me tiro 500 veces al piso por día en el entrenamiento”, expresó en una entrevista con TyC Sports. Asimismo, el arquero de 32 años también fue transparente sobre sus vulnerabilidades y confesó cómo la psicología lo ayudó a manejarlas: “El psicólogo me ayuda a levantarme cuando estoy bajo o a bajarme cuando estoy muy alto”.

Demás está decir que la familia también resultó un eslabón fundamental en la carrera de Emiliano Martínez y así lo suele reflejar ante su público, con los que suele compartir su rutina y diferentes momentos con sus hijos. Porque además de Ava, Dibu tiene otro hijo llamado Santiago, nacido en 2018, ambos fruto de su relación con Amanda Mandinha Gama a quien conoció en Londres en el año 2009, durante su paso por el Arsenal y con quien contrajo matrimonio el 22 de mayo de 2017.