La maniobra entre Verstappen y Norris que generó polémica en la Fórmula 1 en medio de la lucha por el título: “Lo que hizo fue incorrecto”

La maniobra entre Norris y Verstappen que generó polémica en la F1

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se corrió en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, fue escenario de intensas emociones y polémicas en la pista. El piloto de Ferrari Charles Leclerc se consagró como el ganador de la prueba y dejó atrás su compañero de equipo Carlos Sainz y a Max Verstappen, que completó el podio.

Más allá del resultado de la carrera, que tuvo una parte final atrapante, la acción más debatida del fin de semana se produjo en la vuelta 52 cuando Verstappen y Lando Norris protagonizaron un duelo en la curva 12 que generó controversia por la decisión de los comisarios deportivos de sancionar al piloto británico.

El piloto de McLaren terminó en la tercera posición en la pista, pero fue el tricampeón mundial de la F1 el que se quedó con el último lugar en el podio. ¿Qué sucedió? Tras la revisión antes del final, el joven de 24 años ejecutó un adelantamiento ilegal, ya que lo hizo mientras se encontraba fuera de la pista. Como consecuencia, fue castigado con una penalización de 5 segundos y por esa razón terminó en el 4° puesto.

Verstappen, notoriamente en desacuerdo con las quejas de Norris, expresó sus opiniones de manera contundente en la zona mixta. Al ser consultado por el medio especializado Motorsport sobre si estaba de acuerdo con los argumentos que expuso el equipo McLaren, el neerlandés dijo: “No, no la tengo. Últimamente se quejan de muchas cosas”.

“Está muy claro en el reglamento, fuera de la línea blanca no se puede adelantar. También me lo hicieron en el pasado, creo que en 2017, o cuando sea, así que mantuve la calma e intenté hacer lo mejor que pude para llevar el auto hasta el final. No fue fácil con los neumáticos y la situación en la que me encontraba, pero en general, todavía disfruté mucho de esa batalla que tuvimos”, sentenció el hombre que está al frente en el Campeonato de Pilotos.

Por su parte, el britáico se mostró en contra de la decisión de los comisarios y cuestionó su celeridad para penalizarlo. “Lo que hizo Max fue incorrecto, defendió su posición saliendo de la pista, cometió un error y sacó provecho de ello. Al mismo tiempo, debido a eso, tuve que salir”, afirmó Norris.

Norris y Verstappen lucharon durante gran parte de la carrera por quedarse con el tercer lugar (Reuters)

Y agregó: “Es una decisión apresurada, no escuchan ni entienden nuestros puntos, cosa que deberían hacer después de la carrera. Quieren tomar una decisión en el momento para no alterar los podios después”.

Norris estuvo siguiendo de cerca a Verstappen durante la mayor parte del último tramo de la carrera de 56 vueltas en Austin. En uno de los intentos por superar al neerlandés, en la curva 12, Mad Max defendió el interior, obligando a ambos coches a salir de la pista. Aunque Norris logró adelantar a Verstappen, decidió mantener la posición en lugar de cederla después de que ambos volvieran al asfalto. Esta decisión provocó la penalización y su descenso al cuarto puesto tras finalizar la carrera.

Los comisarios justificaron la penalización de cinco segundos al indicar que el coche 4 (el de Norris) adelantó al coche 1 (de Verstappen) por el exterior, pero no estaba al mismo nivel en el vértice de la curva.

A su vez, consideraron imponerle una sanción de cinco segundos y no los diez recomendados en las directrices “porque, habiendo realizado el adelantamiento por el exterior, el piloto del coche 4 no tenía otra alternativa que abandonar la pista debido a la proximidad del coche 1, que también la había abandonado. En vista de lo anterior, determinamos que esto no contará como un strike de límite de pista para el Coche 4″, estableció el sitio Motorsport.

El final del Mundial de pilotos de la Fórmula 1 comenzó a tomar color a falta de cinco fechas para el final. Hasta el momento, Verstappen lidera la clasificación con 354 puntos, siendo Norris su inmediato perseguidor a 57 unidades (497). Habrá que esperar al próximo fin de semana en México para ver si el británico logrará acortar la diferencia con el neerlandés, o si por el contrario, el piloto de Red Bull puede alejarse aún más camino a conseguir su cuarta corona consecutiva.

Verstappen y Norris son los candidatos a ganar el título de pilotos 2024 (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)