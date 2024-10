Giro inesperado en el escándalo de infidelidad de Kyle Walker: guerra por los millones y una denuncia inquietante

Annie Kilner, Kyle Walker y Lauryn Goodman

El escandaloso triángulo amoroso que sacude a la Premier League ofreció nuevas revelaciones. Lauryn Goodman, ex amante del futbolista Kyle Walker, presentó una denuncia ante la policía contra Annie Kilner, esposa del defensor del Manchester City. Según informó The Sun, la influencer fue alertada por amigos sobre mensajes amenazantes enviados por Annie a través de WhatsApp, en los que expresaba deseos de “verla muerta”. La situación se intensifica mientras la pareja formal del lateral enfrenta un proceso de divorcio con el deportista, con quien comparte cuatro hijos. La denuncia de Lauryn, madre de dos niños con Kyle, buscó dejar constancia ante las autoridades, preocupada por posibles represalias.

The Sun reveló que Annie envió estos mensajes luego del nacimiento de Kairo, el hijo de Lauryn y Kyle, en el año 2020. En dichos mensajes, además de amenazas, describió a Lauryn como una “zorra” afirmando que “será odiada para cuando yo termine”. El mencionado medio británico detalló que en diciembre del año pasado, Goodman, de 32 años, se enteró de estos mensajes y contactó a la policía de Cheshire en enero. Según los oficiales, el caso se consideró como una “amenaza condicional” que requeriría ser abordado en tribunales civiles, por lo que no entrevistaron a Annie, y el reporte simplemente fue archivado.

Fuentes cercanas a la situación señalaron que Lauryn no ha querido llevar el asunto más allá, por ahora, a pesar de las indicaciones de sus amigos de retomar el caso con la policía. “Ella ha decidido no continuar por ahora porque piensa que Annie en realidad ha pasado por suficiente”, indicaron fuentes a The Sun. Por su parte, una fuente cercana a Wilker aclaró que nunca habría querido hacerle daño físico a su antagonista: “Es una de esas cosas que se dicen cuando estás enojado”.

El matrimonio de Annie y Kyle Walker, que se remonta a su adolescencia en Sheffield, se encuentra en un punto crítico. La pareja formalizó su unión en Mottram Hall, Cheshire en 2021, en el marco de numerosos escándalos sexuales que involucraban al futbolista. Entre los incidentes más resonantes, se destaca que la estrella del reality show Ex on the Beach, Laura Brown, admitió haber tenido relaciones con Kyle en su Bentley, lo que llevó a Annie a expulsar a Kyle temporalmente de su hogar. Dicho distanciamiento se intensificó posteriormente cuando Lauryn quedó embarazada de Kairo.

La acumulación de incidentes ha llevado a Annie a querer luchar por la mitad de la fortuna del futbolista, estimada en 27 millones de libras (35 millones de dólares). The Sun menciona que, al iniciar el proceso de divorcio, no desea compartir la parte de sus bienes con los hijos que Walker tiene con su amante. “Kilner no quiere que su parte pague por los hijos que él tiene con Lauryn”, comentó una fuente, agregando que busca mantener un control más riguroso sobre su parte del dinero del defensor, porque “ella no sabe en qué gasta Kyle su dinero”.

En la actualidad, Walker es padre de seis hijos, dos con Goodman y cuatro con Kilner. El ex futbolista del Tottenham Hotspur y la madre de cuatro de sus hijos buscaron apostar al amor, las vacaciones conjuntas en Turquía y en un lujoso chalet en la costa de Gales son prueba de eso. Se debatían entre seguir juntos o proceder al divorcio, pero inclinaron la balanza a la última opción.

A pocos días de la publicación de los entretelones del triángulo amoroso, Walker se vio obligado a emitir su opinión: “Tomé decisiones idiotas. No puedo pensar o imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle pero hay mucho dolor. El único culpable soy yo. Necesito reconocer mis errores. Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad de las decisiones que he tomado y que han perjudicado a otras personas”. En un nuevo giro de la historia, se le anexó un eslabón policial.