Mayweather agranda su imperio: los detalles de la nueva inversión que alcanza los 402 millones de dólares

Floyd Mayweather sonríe a medida que crece su imperio inmobiliario (EFE/ Isaac Esquivel)

Floyd Mayweather, campeón mundial de boxeo en cinco categorías distintas, ha continuado expandiendo su imperio financiero fuera del ring. Recientemente, ha firmado un contrato para adquirir una cartera de 1.000 unidades de viviendas en Manhattan, Nueva York, por un valor de 402 millones de dólares.

Este acuerdo, que involucra más de 60 edificios, se considera uno de los más significativos del año en el sector inmobiliario de la ciudad, según informó The Real Deal. La leyenda del pugilismo firmó un contrato con Josh Gotlib de Black Spruce Management para esta inversión. El ex boxeador profesional estadounidense, quien creció en un apartamento de una habitación en New Brunswick, Nueva Jersey, ha expresado en un comunicado que “esta compra tiene un profundo significado emocional para mí y mi familia”.

“Cuando la gente ve lo que tengo ahora, no tiene idea de dónde vengo”, comentó en una entrevista con Mercury News en 2007. Este nuevo proyecto se suma a su ya extensa cartera inmobiliaria, que incluye propiedades de lujo en Las Vegas y Miami Beach.

Además de sus propiedades, el ex pugilista ha invertido en otros sectores, como un casino en Times Square. En 2022, también adquirió nueve rascacielos en Nueva York, consolidando su presencia en el mercado inmobiliario de la ciudad.

Floyd Mayweather observando la ciudad que tanto ama, Nueva York (@floydmayweather)

Mayweather tiene un vasto imperio inmobiliario que incluye una mansión en Las Vegas que compró por 10 millones de dólares, con dos casas de huéspedes y un viñedo privado.

A pesar de haberse retirado del boxeo profesional en 2017 con un récord impecable de 50-0, Mayweather ha continuado generando ingresos impactantes a través de peleas de exhibición en las que ganó más de 250 millones de dólares, ya sea enfrentando a youtubers, estrellas de reality shows y otras celebridades como Logan Paul, con quien obtuvo USD 100 millones, y a Deji Olatunji, por cuya pelea recibió un millón de dólares solo por la negociación. Estos ingresos han contribuido a que su patrimonio neto supere los 400 millones. Mayweather ha sido claro sobre su enfoque en maximizar sus ganancias, afirmando que es el mejor cuando se trata de “robos bancarios legalizados”. Su habilidad para generar ingresos tanto dentro como fuera del ring ha sido una constante en su carrera.

La expansión de su imperio inmobiliario es solo una faceta de su estrategia para asegurar su futuro financiero. Con inversiones diversificadas y un enfoque en oportunidades lucrativas, Mayweather continúa demostrando su destreza no solo como boxeador, sino también como empresario. El ex pugilista de 47 años, fue campeón del mundo en cinco categorías distintas: superpluma, ligero, superligero, wélter y superwelter. Fue considerado durante mucho tiempo el mejor boxeador libra por libra, según la revista The Ring.