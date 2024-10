“¿De qué trabajarías si no fueses futbolista?”: el divertido cuestionario al plantel del Aston Villa y la respuesta viral del Dibu Martínez

Una vez finalizada la fecha FIFA, los equipos empiezan a ultimar detalles de cara a la vuelta del fútbol a nivel clubes. En ese interín, los jugadores del Aston Villa fueron sometidos a un curioso cuestionario antes de arrancar con el entrenamiento, en el que se les preguntaba qué profesión hubiesen ejercido si no llegaban a ser futbolistas profesionales.

“¿Qué serías si no fueses futbolistas?”, fue el planteo del community manager. El primero en participar del juego fue Emiliano Martínez, que sorprendió a todo el mundo con su profesión alternativa: “Pescador”.

El argentino, que llegó al predio mate en mano como de costumbre, respondió sin dudarlo ni un segundo. Pero, ¿de dónde nace esta pasión para el Dibu? La familia Martínez, oriunda de Mar del Plata, tiene en la pesca una de sus habituales actividades. “Empecé a pescar a los 16 años, me metió mi hermano y yo a veces lo acompañaba. No lo cambio por nada y ahora, vaya donde vaya, si no me llevo una cañita no soy yo”, expresó Beto, el padre del Dibu en una entrevista en el canal de YouTube el Club del Pesca de Mar del Plata.

Los comentarios sobre la respuesta del arquero argentino no tardaron en replicarse en el posteo de los Villanos: “Emi el pescador, va a pescar cada partido”, firmó uno. “¿Emi realmente dijo pescadería?”, preguntó otro. “Creo que esta respuesta fue inspirada por su ciudad, muchos pescadores viven en esa parte de nuestra ciudad natal”, le explicó una fanática argentina. “Pescador, amo a este hombre” y “Martínez sólo hace que me guste más: pescador”, fueron otros de los comentarios que se replicaron.

Dibu Martínez junto a su hijo mayor, Santino, disfrutando de una vacaciones con la caña de pescar al lado

Más allá de la sorpresa, es conocido el interés del Dibu y la familia Martínez por el tema, sin pasar por alto que Mar del Plata es una ciudad muy ligada a este tema con su inconfundible puerto. “El lugar donde más me gustó pescar en Europa fue en Portugal, fuimos con Emi y él compró dos cañas. Una la tengo conmigo acá, en mi casa, nos cansamos de agarrar peces chiquitos, de costa. A él le gusta mucho ir a pescar. Ha agarrado chuchos grandes y corvinas. Es muy tranquilo pero tiene sus locuras, una vez agarró un chucho y quiso levantar la caña para sacarlo rápido y la terminó quebrando”, contó Alberto.

Lo llamativo fue que el arquero, al igual que la mayoría de los jugadores de los Villanos, no eligió una profesión relacionada al deporte, como fue el caso de John McGinn (youtuber), Leon Bailey (empresario), Amadou Onana (actor) Pau Torres (maestro), Ian Matseen (barbero), Rose Barkley (chef), entre otros. En cambio, algunos optaron por roles que los haría seguir ligados a la actividad física como: Lucas Digne (tenista), Matthew Cash (golfista) o el caso de Youri Tielemans, que no sabría qué hacer si no fuese futbolista.

Dibu Martínez junto a su padre, Beto, compartiendo su pasión por la pesca

Sumado al fútbol y a la pesca, otra de las pasiones en la familia Martínez es el automovilismo. Su hermano, Alejandro, es piloto de carreras. Tal es el amor del ex Arsenal por el deporte motor, que en su propia casa tiene su propio simulador en forma de monoplaza profesional para correr en la Fórmula 1.

Hay que recordar que el arquero tuvo descanso extra en esta Fecha FIFA: no pudo formar parte del plantel de la selección argentina que enfrentó a Venezuela y Bolivia por Eliminatorias a raíz de la sanción de dos partidos que le impusieron. En ese tiempo libre, el arquero disfrutó con su familia corriendo en karting. Mandinha Martínez, esposa del portero, fue quien lo filmó dentro de la pista. Durante el vídeo se lo puede ver a bordo de uno de los autos junto a Ava, su hija menor. Además, se llega a apreciar otro karting, el cual es conducido por Santino, el mayor de sus hijos.

El futbolista de 32 años volverá a tener actividad este sábado (a partir de las 11) con el duelo que los de Unai Emery tendrán contra el Fulham por la 8ª fecha de la Premier League que los tiene en la quinta ubicación a cuatro puntos del líder Arsenal. Pero también afrontarán entre semana la tercera fecha de la nueva Champions League tras golear al Young Boys de Suiza y obtener un valioso triunfo sobre Bayern Múnich de Alemania: recibirán al Bologna de Italia el martes 22 de octubre desde las 16.00.

Dibu Martínez en karting