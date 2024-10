Entrevista a la periodista del vaticinio de la Selección: del impacto de su apuesta a cómo le irá a Gago en Boca

Bianca Moroni Silva en La Jugada Perfecta

Desde que Bianca Moroni Silva acertó su pronóstico en la previa del partido entre Argentina y Bolivia en el Monumental, su teléfono no paró de sonar. Una catarata de mensajes de WhatsApp, DM en sus redes sociales y llamados de diversos medios invadieron su celular con el fin de conocer sus métodos. Es que la arriesgada apuesta sobre el 6 a 0 a favor de La Scaloneta, con hat-trick de Lionel Messi incluido, no se acierta todos los días...

“Me bajó la data y dije: che, creo que Leo va a meter tres goles ¡Y sucedió!”, dijo con naturalidad en diálogo con Infobae, aunque lamenta haber mencionado a Rodrigo De Paul como otro de los autores de los tantos, además de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Pero lo llamativo fue que el reemplazante del ex volante de Racing, Thiago Almada, fue el que se sumó a la red. “Si no hacían ese cambio, capaz acertaba todo”, analizó entre risas la periodista.

La panelista reconoció que se trató de una corazonada. “No hubo nada de brujería”, advirtió; unos instantes antes de revelar el análisis previo que había hecho en su programa de Fox Sports. “Hubo suerte, es verdad; pero también analicé lo que podía pasar en el partido. A la Selección la estaban mirando de reojo, porque los rivales les estaban encontrando la vuelta. Pensé en el regreso de Messi al país después de ser campeón con el Inter Miami y tenía que tener un show espectacular. Entonces, se me vino a la cabeza su hat-trick. Fue muy loco que también hayan convertido Lautaro y Julián, porque le dio más fuerza al acierto”, subrayó.

Su vaticinio no fue sólo para las cámaras. Su confianza era tan grande, que se atrevió a realizar una apuesta que le hizo ganar mucho dinero. “No soy de hacer muchas combinadas, ni jugar con la plata; porque no me gusta tanto el azar. Lo hago cuando me siento segura. Cuando veo resultados exactos, con sus respectivos goleadores, me la juego”, remarcó.

El monto que sumó a su cuenta bancaria es de más de un millón y medio de pesos. Pero se lamenta no haber sido más generosa con la cifra arriesgada, para tener mayor margen de ganancia. “Si bien gané bastante plata, me arrepiento no haber jugado más. Por lo general, soy bastante ratona; porque me da mucho miedo perder plata. Además, en la mayoría de los casos nunca se gana. Como creo que siempre tengo las de perder, no juego tanto”, confesó.

Su margen fue excesivo si se tiene en cuenta que la apuesta fue de 10.000 pesos. “Tendría que haber jugado el doble”, insistió con un lamento genuino. Sobre todo, porque ya contaba con antecedentes similares, cuando acertó un triunfo del Manchester City por 4 a 1, con dos tantos de La Araña. “Esta vez, me salió todo redondito, porque aposté de forma diferenciada. Si hubiera hecho una combinada, perdía porque Rodri De Paul no hizo ningún gol”.

"Tendría que haber jugado el doble", dijo sobre su apuesta (Foto: @Biancusil)

Lejos de pensar en viajes, shoppings o salidas, Bianca confesó que es “muy ahorrativa” y que ese dinero extra se guardará para el futuro. “Vivo sola desde los 17 años y le doy valor a las cosas. No gasto nada que no necesite, por eso la la voy a cuidar mucho. Serán parte de mis mis ahorros”, continuó. Con una naturalidad llamativa, reconoce que el mundo de las apuestas es su trabajo; pero es consciente de la importancia de transmitirle “una gran responsabilidad a las nuevas generaciones”. “Hoy el fútbol argentino tiene sus sponsors y se mediatiza mucho con las casas de apuestas, pero siempre insisto en que sólo deben jugar los que son mayores de edad”, recordó.

Como si se tratara de una nueva gurú en el ambiente deportivo, la periodista oriunda de Luján advirtió que no volverá a realizar un pronóstico tan osado. “Me preguntaron muchos por más resultados, pero quiero que sepan que ya me retiré. Me quiero ir por la puerta grande, para que nadie me diga que soy una ladrona y que sólo le pegué esta vez”, subrayó entre risas.

Bianca Silva predijo el resultado del próximo partido de la selección argentina

Más allá de la humorada, en su programa La Jugada Perfecta, deberá continuar con sus análisis. Y fiel a su amor por Boca y la comunicación, no pudo esquivar la consulta sobre cómo le ira a Fernando Gago en su ciclo al frente del Xeneize. “Lo veo bastante complicado. Va a clasificar a la próxima Copa Libertadores, pero por Tabla Anual. No va a salir campeón de la Copa Argentina”, sorprendió.

Para ella, el título del certamen más federal del país “se lo quedará Vélez”, pero no pudo garantizar que la Liga Profesional se la quede El Fortín. “Esa data todavía no me llegó, no sé lo que pueda pasar en el campeonato. Recuerden que son corazonadas”...