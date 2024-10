San Lorenzo busca DT: de la solitaria despedida de Romagnoli al interino elegido y los tres principales candidatos

Damián Ayude asumió como técnico interino del primer equipo

Leandro Atilio Romagnoli dejó de ser el entrenador de San Lorenzo de Almagro. Este lunes por la mañana, el ídolo de Boedo pasó a despedirse de los jugadores del plantel que arrancaron la semana de trabajo en el estadio Pedro Bidegain. Previo al comienzo de la práctica matutina, el Pipi habló con los futbolistas y se lo vio muy emocionado. Algunos de los presentes deslizaron que se le piantó un lagrimón antes de retirarse del recinto.

La gota que rebalsó el vaso para que el Pipi presentara su renuncia fue el viaje de regreso desde Mendoza a Buenos Aires, en un ambiente relajado, cargado de indiferencia, luego del empate 1-1 ante Godoy Cruz. Ese entorno no cayó bien en Romagnoli, una víctima más del microclima que acecha a la institución; con graves problemas económicos y rispidez entre jugadores y la Comisión Directiva, como también entre los miembros de la CD.

El pasado domingo a la madrugada, el plantel arribó al Aeropuerto de Ezeiza y fue liberado. El entrenador llegó a su casa de Caballito, habló con su esposa, y por la tarde se comunicó telefónicamente con el presidente Marcelo Moretti para presentarle su renuncia. El mandamás insistió para que se quedara, pero no hubo caso. El ex enlace ya había tomado la decisión de no dar marcha atrás. Y fue la segunda vez durante su ciclo que se bajaba de la conducción del plantel de Primera, ya que la primera había sido luego de la derrota frente a Atlético Tucumán hace un mes, pero entonces lo convencieron.

Según pudo saber Infobae, cuando Romagnoli pasó a despedirse del plantel, no hubo dirigentes presentes, ya que están enfocados en buscar su sustituto. El único que estuvo en Ciudad Deportiva fue el ex jugador e integrante del Departamento de Fútbol, Mario Rizzi. El Pipi fue saludado por todos los jugadores y se retiró junto a sus colaboradores.

Los resultados de su ciclo como entrenador de Primera están a la vista. El Ciclón se ubica en la posición número 24 sobre 28 equipos en la tabla de la Liga Profesional. Acumuló siete triunfos, ocho empates y diez derrotas en 25 partidos. El Pipì asumió en la fecha 14 de la Copa de la Liga y no pudo mejorar lo que venía haciendo Ruben Darío Insua. Hoy, el conjunto azulgrana figura 24° en la tabla general, con apenas ocho unidades más que Tigre, que se encuentra en el fondo de la tabla.

Por estos días, su lugar es ocupado interinamente por Damián Ayude. Si bien se esperaba que Ángel Bernuncio tomara el fierro caliente a la espera de la contratación del nuevo DT, el ex futbolista no tiene el carnet habilitante, y de esta manera, Moretti y compañía se inclinaron por darle el manejo del equipo al entrenador de Reserva, que protagoniza una interesante campaña en la Copa Proyección, en la que el Santo marcha cuarto en la Zona 1 con 21 puntos por detrás de River Plate, Rosario Central y Gimnasia La Plata.

El DT, de 42 años, había agarrado el equipo de juveniles a principios de mayo reemplazando, justamente, a Romagnoli cuando fue confirmado en lugar del Gallego Insua. Desde que llegó a Boedo, Ayude llegó a los octavos de final del Torneo Proyección del primer semestre, perdiendo con Lanús en la tanda de penales, y actualmente ocupa un lugar entre los ochos equipos que pasan de fase.

No resulta ser un improvisado Ayude, ya que hace muchos años comenzó a trabajar en Divisiones Inferiores. Primero lo hizo en Chacarita Juniors y después en Argentinos. Ahí conoció a los hermanos Sergio y Fernando Batista, con quienes generó muy buena relación, a punto tal que acompañó al Bocha en las selecciones juveniles de Argentina y de Venezuela. Sin embargo, lo que más resuena es su cercanía a otro entrenador como Nicolás Larcamón, a quien acompañó como ayudante de campo en varias oportunidades. Primero en Deportivo Anzoátegui, de Venezuela, en la que fue su primera experiencia como DT en el 2016, y después de varios años de recorrer caminos distintos, se reencontraron en 2022 para trabajar en León de México y en Cruzeiro de Brasil.

A su vez, también supo integrar el cuerpo técnico de Omar Asad en Estudiantes de San Luis y Unión San Felipe, y de Alejandro Nania en Barracas Central, próximo rival de San Lorenzo. En el 2019, Ayude se incorporó al equipo del Bocha Batista cuando éste tomó las riendas de la selección argentina Sub 20 y Sub 23, en reemplazo de Lionel Scaloni. Junto al menor de los Batista, lograron el subcampeonato del Sudamericano Sub-20 de Chile, el título en el Panamericano Sub-23 en Lima 2019 y el Torneo Preolímpico de Colombia 2020. También condujeron a las promesas en el Mundial Sub-20 de Polonia y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde dirigió a jugadores como Julián Álvarez y Alexis Mac Allister.

A partir de este lunes, Ayude quedó a cargo del plantel de Primera y hoy tuve su primer entrenamiento en Ciudad Deportiva. Probablemente sea el orientador del Ciclón el domingo contra Barracas Central si es que hasta ese momento no se resuelve el sucesor de Romagnoli. En tanto, el DT de la Reserva interinamente será el coordinador de Inferiores, Marcelo Romano. “No creo que se defina hoy el reemplazante de Romagnoli, no nos vamos a apurar”, le aseguró a este medio una fuente dirigencial muy importante de Boedo.

Mientras Ayude se hace cargo del plantel de Primera, Moretti se reunió con tres entrenadores que están sin trabajo. Al mediodía tuvo un encuentro con Sebastián Méndez, con pasado en Boedo como técnico en el 2010. La reunión entre ambos dejó una buena impresión y podría haber una segunda con el correr de los días. El ex defensor integró el equipo que obtuvo el Clausura 07 bajo el mando de Ramón Díaz.

El segundo cónclave se dio por la tarde con Lucas Pusineri, también con historia en el club como futbolista entre 1999 y 2002. El ex volante conformó el recordado plantel campeón del Clausura 2001 y de la Mercosur 2001 con el ingeniero Manuel Pellegrini en el banco “Fue una hora de reunión y positiva”, argumentaron desde el seno de la dirigencia. Pusineri arrancó su carrera con el buzo en 2018 en Colombia, logrando el ascenso con el Cúcuta Deportivo y luego conduciendo a Deportivo Cali. Tras su estadía en el exterior, empezó su carrera en Independiente de Avellaneda, después tuvo un gran paso por Atlético Tucumán y su último equipo fue Tigre, donde fue despedido luego de cuatro meses.

El último ciclo de Russo como DT fue en Rosario Central (EFE/Yuri Edmundo)

Por la noche, hubo un cónclave virtual con Miguel Ángel Russo, quien luego de su experiencia en Rosario Central, su último trabajo, escuchó la propuesta de la dirigencia azulgrana. El experimentado DT se mostró entusiasmado.

“Fue muy positiva la reunión con Russo. Se mostró agradecido por el contacto y muy motivado”, detalló la misma fuente. Para el rosarino sería su segundo ciclo en Boedo, ya que estuvo al mando del equipo entre 2008 y 2009, en un San Lorenzo que peleó hasta el epílogo en el Apertura 2008 hasta que perdió con Boca Juniors en el triangular final. La agenda de reuniones continuará este martes con Julio César Falcioni, Pablo Lavallen y Fernando Ortiz.