El partido de Messi en su vuelta a la Selección: participó del gol, casi anota y protagonizó un tenso cruce en el final

El partido de Messi en Argentina-Venezuela en Maturín

Lionel Messi volvió a la selección argentina para enfrentarse a Venezuela en Maturín por la novena fecha de las Eliminatorias. El capitán jugó un aceptable partido con mucha movilidad pese al mal estado de la cancha por la gran cantidad de charcos que generó el diluvio que cayó horas antes del partido. El crack rosarino de 37 años fue protagonista y hasta estuvo cerca de convertir.

Leo volvió a ponerse la casaca albiceleste luego de 88 días, aunque en realidad apenas se perdió la goleada 3-0 sobre Chile y la caída 2-1 ante Colombia de la pasada doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas. Hay que tener en cuenta que sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo derecho que lo obligó a abandonar la final de la Copa América contra Colombia que terminaría con Argentina celebrando el bicampeonato en ese certamen. Luego, regresó al Inter Miami donde brilló y ganó un nuevo título por ser el equipo que más puntos sumó en la temporada regular.

Este jueves, Messi entró mucho en contacto con la pelota pese a la gran cantidad de agua sobre el campo de juego en el primer tiempo. Participó del gol argentino, ya que fue quien ejecutó el tiro libre desde la derecha que terminó con un mal rechazo del arquero Rafael Romo. Tras el rebote contra un defensor local, la pelota le quedó servida a Nicolás Otamendi quien aprovechó para abrir el marcador.

En el complemento, las condiciones mejoraron y el capitán argentino creció en su juego y hasta estuvo a punto de convertir en un mano a mano que desvió el arquero Rafael Romo.

Messi volvió a mostrar personalidad en el final y eso quedó reflejado en un tenso cruce con Yangel Herrera, al que lo acusó de pegarle sin pelota. Leo se molestó con el defensor venezolano, al que insultó y terminó cara a cara. Luego, discutió con Salomón Rondón y Yeferson Soteldo, a quien le terminó corriendo la mano.

La Pulga dialogó sobre lo que dejó el encuentro en Maturín por las Eliminatorias

“Se hizo larga la espera para volver a jugar. Fue mucho tiempo afuera, me perdí muchos partidos en el club, pero estoy contento de volver, de seguir teniendo continuidad y otra vez estar acá”, expresó Messi en charla con TyC Sports.

También esclareció cómo se tomó la decisión de perderse los partidos de septiembre con el combinado nacional: “Todavía no había jugado, había entrenado poco. No estaba al 100% desde lo físico, ni del tobillo, porque me molestaba. Es muy normal, decidimos que no estaba y lo mejor era quedarme a entrenar para terminar de ponerme bien”.

“Es muy difícil jugar así, se hace el partido muy feo, muy trabado. No podíamos dar dos pases seguidos. Se juega muy poco. La cancha no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer. Tuvimos que hacer otro partido, el cual no habíamos preparado, pero sí estábamos preparados porque ya lo hicimos: luchar en la segunda pelota, ganar los duelos, jugar con el error del rival y no arriesgar mucho porque no se podía jugar para atrás. En el primer tiempo dimos unos pases para atrás y el agua los paraba y nos complicábamos. Hicimos el partido que teníamos que hacer por la cancha”, explicó el astro argentino sobre el desarrollo.

Compacto Venezuela 1-1 Argentina

Asimismo, el 10 se mostró “feliz” por volver a jugar en el país con su selección: “Extraño volver a jugar en Argentina. Estoy contento. Ahora, tenemos un viaje largo de vuelta, un par de días para descansar y preparar el partido de local”.

La Argentina manda en las Eliminatorias y Venezuela marcha séptimo, ocupando por ahora el cupo de repechaje para la Copa del Mundo que en 2026 se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

El seleccionado campeón mundial, bicampeón de la Copa América e intercontinental (ganó La Finalissima al entonces campeón europeo Italia, en 2022), llegó a esta novena jornada luego de seis victorias (Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú, Brasil, y Chile) y dos derrotas (Uruguay y Colombia).

El próximo partido de Argentina será el este martes ante Bolivia en el Estadio Monumental, por la décima fecha de la clasificación sudamericana.

En el próximo partido, Lionel Messi buscará seguir agigantando su leyenda: suma 109 goles en 187 presentaciones con la selección argentina, lo que lo convierte por amplio margen en el jugador con más apariciones y anotaciones con la camiseta albiceleste. Sin embargo, la batalla de los goles lo tiene peleando por ser el segundo máximo artillero de la historia de las selecciones –condición que hoy comparte con el iraní Ali Daei– y peleando por alcanzar el récord que actualmente ostenta Cristiano Ronaldo con sus 132 gritos en Portugal. Es decir, está a 23 del luso que en febrero cumplió los 39 años.

LA TABLA DE MÁXIMOS GOLEADORES EN SELECCIONES

Cristiano Ronaldo (Portugal): 132 goles en 214 partidos * Lionel Messi (Argentina): 109 goles en 187 partidos * Ali Daei (Irán): 109 goles en 149 partidos Sunil Chhetri (India): 94 goles en 151 partidos Mokhtar Dahari (Malasia): 89 goles en 142 partidos

FUTBOLISTAS CON MÁS PARTIDOS EN SELECCIONES

Cristiano Ronaldo (214 presencias con Portugal) * Bader Al-Mutawa (196 - Kuwait) * Soh Chin Ann (195 - Malasia) Lionel Messi (187 - Argentina) * Ahmed Hasan (184 - Egipto) Ahmed Mubarak Kano (183 - Omán) Luka Modric (180 - Croacia) * Sergio Ramos (180 - España) * Andrés Guardado (180 - México) * Claudio Suárez (177 - México) Gianluigi Buffon (176 - Italia)

FUTBOLISTAS CON MÁS TRIUNFOS EN SELECCIONES

Sergio Ramos (España): 131 triunfos en 180 partidos * Cristiano Ronaldo (Portugal): 130 triunfos en 214 partidos * Iker Casillas (España): 121 triunfos en 167 partidos Lionel Messi (Argentina): 118 triunfos en 187 partidos *

FUTBOLISTAS CON MÁS PARTIDOS EN EL PROFESIONALISMO

Cristiano Ronaldo (Portugal): 1242 partidos* Rogerio Ceni (Brasil): 1225 partidos Peter Shilton (Inglaterra): 1217 partidos Fábio (Brasil): 1207 partidos* Roberto Carlos (Brasil): 1090 partidos Lionel Messi (Argentina): 1075 partidos* Gianluigi Buffon (Italia): 1070 partidos

MÁXIMOS GOLEADORES EN LA SELECCIÓN ARGENTINA

Lionel Messi: 109* Gabriel Batistuta: 54 Sergio Agüero: 42 Hernán Crespo: 35 Diego Maradona: 32 Gonzalo Higuaín 31 Ángel Di María: 30* Lautaro Martínez: 29* Luis Artime: 24

MÁS PRESENCIAS CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

Lionel Messi: 182 partidos * Javier Mascherano: 147 partidos Ángel Di María: 145 partidos * Javier Zanetti: 143 partidos Roberto Ayala: 114 partidos Diego Simeone: 104 partidos

* Están en actividad

Fuente: IFFHS