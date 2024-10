La sensible despedida en el Manchester City que pone en duda el futuro de Pep Guardiola

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola y el director deportivo del club, Txiki Begiristain (EFE/JuanJo Martín)

Txiki Begiristain, director deportivo del Manchester City, tomó una decisión que marcará el fin de una era en el club inglés. Según lo informado por The Athletic, el ex mediocampista español dejará su cargo al final de la presente temporada, concluyendo un periodo de más de una década al frente del área deportiva. “Hace tiempo que planeaba dejar el cargo cuando tuviera más de 60 años (cumplidos en agosto) y el club lo respalda”, remarcó en su informe. David Ornstein, periodista del citado medio, añadió que el proceso de transferencia de funciones se llevará a cabo en los próximos seis meses y que su sucesor comenzará sus tareas a principios del 2025.

La noticia de su salida no está relacionada con la investigación y posible sanción que se está planteando sobre el equipo por 115 presuntas infracciones financieras que habrían ocurrido entre 2009 y 2018. Este aspecto ha sido aclarado por diversas fuentes dentro del club. Begiristain asumió su rol en octubre de 2012 y desde entonces ha sido crucial en la exitosa trayectoria de los Ciudadanos, especialmente bajo la dirección de Pep Guardiola. Durante este periodo, el City ha logrado una dominación casi completa de la Premier League, ganando seis de las últimas siete ligas. “La idea de Begiristain era retirarse a la edad de 55 años, pero su fuerte implicación en el proyecto junto a Guardiola lo llevó a extender su permanencia”, explicó The Athletic.

El porvenir de Guardiola en el club también es incierto tras la partida de Begiristain, aunque por ahora no se han dado detalles sobre ello. “También queda por ver si existe alguna conexión entre la marcha de Txiki Begiristain al final de la presente temporada y el futuro de Pep Guardiola”, señaló el informe de The Athletic. Hasta el momento, no se han detectado filtraciones ni especulaciones sobre los posibles sustitutos de Begiristain. No es un dato menor que el contrato del ex coach del Barcelona y el Bayern Múnich finaliza a fin de temporada.

Entre sus logros más destacables, la gestión de Begiristain se caracteriza por su habilidad para atraer a jugadores de talla mundial y fortalecer la plantilla. “Estaba tan implicado en el equipo junto a Guardiola que prorrogó cinco años más su vinculación con la entidad de Manchester”, puntualiza The Athletic.

La relación personal y profesional entre Begiristain y Guardiola ha sido apuntada como uno de los factores determinantes para esta exitosa etapa del equipo. “Y Guardiola le seguirá. Ojo, que no se marche también Ferrán Soriano”, comentó Marca, en relación al director ejecutivo, otra pieza clave en la estructura, con pasado en Barcelona.

“No voy a hablar de este tema, cuando pase, pasará”, subrayó Pep sobre su futuro la última semana. Desde mayo se viene especulando con la posible marcha del director técnico. Y la partida de Txiki no hace más que alimentar los rumores. En Inglaterra aseguraron que el orientador anunciaría internamente su decisión en diciembre, para darle el tiempo suficiente a la directiva para encontrar un sustituto.

Según Daily Mail, los candidatos son cuatro. Uno es Michel, DT del sorprendente Girona de España que se clasificó a la Champions League. En la nómina también surge Julian Nagelsmann, hoy al frente de la selección de Alemania. Otra opción es Xabi Alonso, director de orquesta del Bayern Leverkusen. Y el último nombre en el listado es el del italiano Roberto de Zerbi, quien dejó el Brighton para conducir al Olympique de Marsella.