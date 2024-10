Escándalo en San Lorenzo: Ortigoza increpó al presidente Moretti en la reunión de Comisión Directiva

Néstor Ortigoza y Marcelo Moretti se hicieron fuertes acusaciones

San Lorenzo se vio revolucionado por el enfrentamiento entre su presidente, Marcelo Moretti, y el ex futbolista Néstor Ortigoza, actual primer vocal en la Comisión Directiva y denunciado por violencia de género contra su ex pareja, lo que llevó al club a pedirle su renuncia. Este martes ambos estuvieron cara a cara y hubo fuertes acusaciones en la reunión de CD en el Bajo Flores.

La situación del ex futbolista se comprometió a raíz de los videos en los que se lo ve agrediendo a su pareja. Ortigoza llegó hoy junto a su abogado al cónclave y acusó frente a sus pares que “los videos los compró Moretti y los sacó a la luz para hacer daño a su persona”, según publicó el periodista partidario Rodrigo Vizcarra en su cuenta de X. “El 20 (Ortigoza) justifica que él no está juzgado y no va a renunciar”, subrayó el comunicador.

“Moretti dijo que si tiene pruebas que lo denuncie en la justicia”, indicó sobre la respuesta del presidente. En tanto que para la Subcomisión de Género, “mantener el silencio sería normalizar la violencia. Entiende que lo que corresponde es que se haga un sumario para que la Asamblea tome las decisiones y se suspenda su cargo”.

En el posteo de Vizcarra se agregó que otros dirigentes se expidieron al respecto y que “Pablo García Lago (vocal), pidió que se espere a que la Justicia se expida, procese y comunique un dictamen. Mientras que Uriel Barros (secretario general) agregó que se tiene que elevar el dictamen al Tribunal de Ética y Disciplina”.

Néstor Ortigoza hablando en la reunión de Comisión Directiva

En tanto que Ortigoza le pidió a la Subcomisión de Género que, si tiene pruebas, lo denuncie en la Justicia, según informó el periodista Cristian Pagliaro, también en la mencionada red social. Dicho órgano del club fue el que hace una semana había solicitado la suspensión inmediata y posterior expulsión del ex mediocampista.

El pasado 19 de septiembre, la Comisión Directiva del club, que encabeza Moretti, había emitido un comunicado oficial para exigir la renuncia del ex futbolista del Ciclón tras la denuncia que efectuó Lucía Cassiau y los videos que se viralizaron en las redes sociales.

Los dos componentes de la pareja se habían denunciado mutuamente en una causa que investigaba “lesiones agravadas” y quedó bajo la órbita de la fiscal Lorena González de la UFI N°3 de Género descentralizada de Ezeiza. En ese marco, se realizó un allanamiento en el que se secuestraron dos armas de fuego en la casa de la mujer. Según pudo saber Infobae por entonces, el ex futbolista, que se separó hace casi cinco meses, denunció a la madre de sus hijos por violencia contra los chicos y contó que sabía que ella tenía armas y tenía miedo. Ante esto, Cassiau llevó adelante la misma acción contra el ex mediocampista, pero por violencia de género. Y las imágenes de las agresiones llegaron a los medios y las redes.

Ortigoza es un referente de San Lorenzo y anotó el gol más importante en la historia del club que fue el de la segunda final de la Copa Libertadores ganada en 2014, el único trofeo conseguido por la entidad azulgrana en el principal torneo sudamericano de clubes.

El ídolo de la institución azulgrana fue elegido como manager del oficialismo que ganó las elecciones ganadas en 2023 con Marcelo Moretti a la cabeza. Los cortocircuitos entre ellos se exacerbaron el día en que el ex volante criticó públicamente la forma en la que el club gestionó la incorporación de Matías Reali, cuyas idas y vueltas llegaron a la Justicia, con denuncia incluida de Independiente Rivadavia, club vendedor. Después de los dichos, fue removido de su cargo y sólo quedó como vocal de San Lorenzo en la Comisión. Ya se habían dado cortocircuitos entre ambos por la convulsionada y controvertida salida de Ruben Darío Insua del cargo de director técnico.