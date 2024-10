Gallardo le reveló uno de sus secretos a Mastantuono: el video que causó furor entre los hinchas de River Plate

El video viral de Marcelo Gallardo enseñándole la técnica de pegada a Franco Mastantuono

Luego del entrenamiento del miércoles de River Plate, se viralizó en las redes sociales un video en el que se observa a Marcelo Gallardo, en un tramo de la práctica, dándole una indicación al juvenil Franco Mastantuono para perfeccionar la técnica de pegada del balón y cómo posicionar el cuerpo para que la pelota tome el efecto de la “rosca”.

En los pocos segundos que se aprecian en el video se puede ver como el director técnico del Millonario le pasa su sabiduría con el balón al juvenil de 17 años. Además, se volvió a reflotar una entrevista de años atrás, cuando Gallardo era futbolista de La Banda y en la cual explica cómo es el movimiento que se debe hacer para que se produzca ese efecto.

“Es un secreto que me enseñó Sabella. El tema de pararte más de costado a la pelota, en horizontal, hace que la pelota agarre más rápido la comba. Darle con la parte de adentro (del botín) hace que vaya con más velocidad”, explicó el Muñeco.

El gol de Mastantuono desde las tribunas del Monumental

El futuro de Mastantuono en River

Pese a su corta edad el joven mediocampista demostró ser un talento desequilibrante dentro del campo de juego y ya es seguido de cerca por los principales clubes de Europa: Real Madrid, Barcelona, Paris Saint Germain, Manchester City, Arsenal y Chelsea, ya posaron los ojos en el talento argentino.

Sin embargo, desde las oficinas de Núñez ya adelantaron que “el chico no tiene ningún apuro y los padres piensan en su carrera, al igual que los representantes. No me lo imagino saliendo para este mercado de pases de diciembre”.

Según el medio inglés CaughtOffside, Franco Mastantuono estaría en el radar del Arsenal y Chelsea. Conforme el sitio de Inglaterra, los conjuntos londinenses “ya han iniciado conversaciones para asegurar su traspaso”.

A pesar de los rumores que mencionan al Real Madrid como el futuro de la joya argentina, Jorge Brito, en una charla con ESPN en el mes de agosto se encargó de desmentirlo: “No hubo ninguna negociación con el Real Madrid por Franco Mastantuono, lo puedo asegurar. “El jugador está muy tranquilo y muy contento en River. Creemos que no hay que apurar este proceso. Está en pleno desarrollo, tiene 17 años. Ni el jugador ni nosotros tenemos ningún apuro con que se vaya al exterior”.

Ante semejante interés por parte de los equipos más grandes del mundo, el Millo tomó nota y le aumentó su cláusula de rescisión al volante ofensivo la cual se encuentra tasada en 45 millones de Euros.

Crédito: @riverplate

Los números de Mastantuono en River

Luego de su debut a principios de año de la mano de Martín Demichelis, Franco Mastantuono logró asentarse en la primera del fútbol argentino y a pesar de sus 17 años, parece un futbolista con varias temporadas de experiencia y ya suma 31 encuentros como profesional con tres goles y dos asistencias.