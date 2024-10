El “me gusta” de Alejandro Garnacho que causó un quiebre en la relación con el entrenador del Manchester United

El problema entre Erik Ten Hag y Alejandro Garnacho Action Images via Reuters/Lee Smith

El infierno de los Red Devils está más ardiente que nunca y Erik Ten Hag, que recibió un ultimátum por parte de la dirigencia tras los malos resultados, expresó su malestar con Alejandro Garnacho y lo dejó de suplente en el duelo por la Europa League entre el Manchester United y el Porto. El extremo le dio me gusta a una publicación de Instagram en la que Cristiano Ronaldo cuestiona al entrenador y por su actitud, la que que se sumaron otros polémicos likes del argentino, el director técnico tomó represalias.

Ten Hag no está en su mejor momento en el banco de los Diablos Rojos y su continuidad en Old Trafford no está asegurada. A pesar de que realizó una de las peores actuaciones de la historia del United en la Premier League en la temporada pasada, tras haber finalizado octavo con solo 60 unidades y con una diferencia de goles en negativo, el neerlandés salvó su lugar tras vencer a en la final de la FA Cup al Manchester City. Pero la paciencia se termina.

El cuadro de Manchester solo ganó dos partidos en el comienzo de la liga, y viene de sufrir una contundente derrota por 3 a 0 en casa contra el Tottenham. Dicho encuentro fue la gota que rebalsó el vaso para los dirigentes y le pusieron una fecha límite: los dirigidos por el ex Ajax tienen que ganar los próximos dos partidos de cualquier manera.

La publicación a la que Alejandro Garnacho le dio me gusta y generó el enojo de Erik Ten Hag

Según informó el medio inglés The Sun, Ten Hag fue informado sobre el gesto de Garnacho que no sentó bien en el cuerpo técnico. El argentino le dio me gusta a una publicación de Instagram del periodista Fabrizio Romano, en la que se mostraban duras declaraciones de Cristiano Ronaldo criticando a su antiguo técnico. La relación entre CR7 y el de Países Bajos se rompió hace bastante tiempo, después de que hayan tenido reiteradas peleas cuando compartían el vestuario en la temporada 2022/23.

Hace algunas semanas, el DT dijo una frase polémica sobre el rendimiento del equipo y que no estaba para competir por ganar la liga o la Champions, algo que generó un gran malestar general entre los hinchas del United. “El entrenador del Manchester no puede decir que no puede competir para ganar la Premier League y la Champions League todos los años. “¡Este es el United! Hay que estar ahí, para decir mentalmente… escucha, tal vez no tengamos ese potencial, pero no puedo decir eso. Vamos a intentarlo. ¡Tienes que hacerlo!”, fueron las palabras de Ronaldo, a las que Garnacho les dio me gusta.

La publicación a la que Alejandro Garnacho le dio me gusta y generó el enojo de Erik Ten Hag

A pesar de eso, esta no fue la primera oportunidad que ocurre algo similar. Sobre el cierre de la temporada pasada, en la fecha 33 el Manchester igualó 2 a 2 contra el Bournemouth de visitante. Ese día, Ten Hag sacó al jugador de la selección argentina en el entretiempo y causó revuelo entre los hinchas reds. “Garnacho ha sido uno de nuestros mejores jugadores esta temporada. Su primera mitad fue pobre, pero hablar de él y sacarlo en el descanso y aguantar el problema es una broma. A muchos les ha ido mucho peor semana tras semana y todavía están ahí”, publicó un usuario de X (ex Twitter), al que el argentino le dio me gusta.

“Ten Hag culpó sutilmente a Garnacho en la conferencia de prensa posterior al partido... No es una buena idea arrojar a un chico de 19 años debajo del autobús que realmente te ha dado resultados esta temporada. Pero nuevamente tiene claramente miedo de molestar a los que más ganan”, prosiguió el hincha del United, que cosechó más corazones del futbolista.

Ahora, después de que las capturas llegaran a los ojos de Erik Ten Hag y al cuerpo técnico, Alejando Garnacho está sentado en el banco de suplente de cara al partido contra el Porto por la Europa League. Con la necesidad de ganar los próximos dos partidos sí o sí y con los notables problemas que está teniendo a la hora de manejar el vestuario, ¿se termina el ciclo del neerlandés en el Manchester United?