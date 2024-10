“Aprendí”: Colapinto sorprendió con un video en el que buscó desmentir un mito sobre sus condiciones al volante

Franco Colapinto mostró cómo se lució estacionando

Luego de sus dos sesiones en el simulador de Fórmula 1 de Williams, Franco Colapinto se tomó un tiempo para compartir un momento divertido con sus seguidores en las redes sociales. Se trató de una respuesta a un video de fines del año pasado, cuando confesó que “era un desastre estacionando”. A modo de chiste publicó cómo dejó ubicado un auto casi al milímetro.

Fue en una historia de Instagram que el bonaerense de 21 años subió un video en el que, según cuenta, dejó un vehículo de manera perfecta, casi pegado a una pequeña reja y a otro coche. Fue en un lugar en Italia, en fecha cercana a su triunfo en la Fórmula 2 el pasado sábado 18 de mayo.

“El video que se difundió es antiguo. Ya aprendí a estacionar”, esgrimió el joven de Pilar con cuatro emojis incluidos. “Hace cuatro meses, en Ímola, me consagré como mejor ‘estacionador’ que piloto”, concluyó en la publicación. “¿Bien, no?”, le consultó la persona que estuvo junto a él. “Muy bien, muy bien...”, se escuchó decir a su acompañante

Fue a fines del año pasado, cuando el actual corredor de Williams de F1 confesó sus inconvenientes para ubicar un coche de calle al lado del cordón. “Soy muy malo estacionando. Un desastre. Soy muy malo para estacionar”, reconoció en una entrevista a fines de 2023 en el programa Altavoz en la TV Pública.

Aunque eso va de la mano con que conducir en la calle tampoco es lo suyo. “No me gusta manejar en la calle, yo siempre pido que me lleven. Acá (Buenos Aires) manejo porque tengo que ir de acá para allá, pero en Europa me manejo con Uber”, se explayó.

A su vez reveló que “alguna multa me hicieron”, pero nunca “una grúa me llevó el auto por dejar el coche en un lugar indebido”. En tanto que insistió en dejar en claro que “yo solo manejo en el simulador y en el auto de carrera”.

Franco está con la mira puesta en la próxima fecha de la F1, el 20 de octubre en el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El equipo Williams llevará mejoras en los autos y, si bien pegaron un salto de calidad desde Países Bajos y ya son octavos en el Campeonato Mundial de Constructores, la escudería apela a poder seguir escalando en las últimas seis fechas.

Colapinto debutó en Italia el pasado 1 de septiembre y terminó en el 12º puesto. Luego fue octavo en Azerbaiyán y cosechó sus primeras unidades. Más tarde resultó undécimo en Singapur, luego de partir decimosegundo y superar a tres rivales por una largada de antología.

Es que hay mucho dinero en juego ya que se estima que cada posición ganada en el Campeonato Mundial de Constructores equivale a 10 millones de dólares. El año pasado el equipo de Grove terminó séptimo en el certamen y luego de la carrera en Azerbaiyán pudo avanzar un puesto en el torneo. El potencial mostrado por los autos ingleses da cuenta de que en las últimas seis competencias pueden llegar a seguir ascendiendo en la tabla.