Publicaron el audio del VAR del gol anulado a Giménez en el triunfo de River ante Boca: “Toca en el brazo y la cara”

El audio del VAR del gol anulado a Boca ante River

La efervescencia en el Superclásico entre Boca y River disputado en La Bombonera duró hasta el epílogo. Es que el Millonario logró el 1-0 en la primera etapa a partir de la conquista de Manu Lanzini y en el complemento el local empujó en busca de la igualdad hasta el último suspiro. Y la logró en el sexto minuto de descuento a partir de un centro preciso de Lataro Blanco y la entrada Milton Giménez. No obstante, el delantero impactó la pelota con la mano, la cabeza y la espalda antes de que ingresara a la valla.

Si bien el árbitro Nicolás Ramírez en primera instancia convalidó la acción, fue convocado a revisar por el VAR que “identificó rápidamente que el gol es obtenido con mano”, según el audio que fue revelado este domingo por la AFA en su canal de Youtube y en el resto de sus redes sociales. Y luego el juez anuló por “mano de inminencia”.

“Posible penal y posible mano de inminencia”, se escucha el debate preliminar entre Héctor Paletta, a cargo del VAR, y Mariana de Almeida, asistente (AVAR). “¿Cón qué la lleva?”, pregunta Ramírez, que a esa altura está rodeado de futbolistas; unos pidiéndole que cobre la conquista, y otros planteándole la infracción. “Es lo que estamos viendo”, alega Paletta, hermano de Gabriel, ex defensor del Xeneize.

“Toca en el brazo y la cara”, concluye Paletta. “Tenemos mano de inmediatez. Y un posible contacto”, plantea su interlocutora, en alusión a una falta en investigación de Franco Armani al propio Giménez. “Te voy a invitar a un OF review por mano de inmediatez”, lo sumaron a la pantalla a Ramírez.

El momento del impacto con la mano y el rostro de Milton Giménez (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Primero es el contacto con la mano y después es el contacto con el arquero, eso está claro”, se le escucha mencionar a Paletta. Por eso eso se desestima el reclamo de penal: es una infracción posterior a la mano.

“Analizando las imágenes voy a reanudar el juego con tiro libre por mano de inmediatez antes de la acción del juego con el arquero”, resuelve Ramírez en el cierre del video.

El reglamento, en este tipo de jugadas, no deja dudas. Un tanto debe ser anulado si es convertido “directamente con la mano o el brazo -incluso si la acción se produce de manera accidental-; incluido el guardameta” o “inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo, incluso de manera accidental”. El segundo caso es el que aplica a lo sucedido en La Boca.

El protocolo de la secuencia también resultó el correcto. Al no ser una jugada de las llamadas “factuales”, quien debe considerar si es mano o no es el árbitro, aunque haya sido clara. Es él quien debe tomar la decisión respecto de si es gol o no. Por eso el VAR cumplió con llamar Posteriormente, por las protestas airadas, Ramírez también expulsó a Cristian Lema por doble amarilla. Y también fue un acierto del cuerpo arbitral, en un partido áspero y repleto de roces, como las agresiones de Marcos Rojo que no fueron detectadas, o la patada de Nicolás Fonseca penada con amarilla.