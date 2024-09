Crisis en Chile tras la derrota ante Bolivia: cruce entre figuras, críticas a Gareca y el cambio que puso al DT en el blanco

El entrenador quedó en el ojo de la tormenta tras la derrota (Reuters)

La selección chilena no pudo levantar cabeza tras la goleada que sufrió en el Monumental frente a Argentina por 3-0. En la octava jornada de las Eliminatorias sudamericanas, los dirigidos por Ricardo Gareca cayeron por 2-1 ante Bolivia, una derrota que dejó un muy mal sabor de boca y que despertó una ola de críticas, tanto para el entrenador como para algunos de los futbolistas.

El primero en alzar la voz fue el ex defensor Gonzalo Jara. El bicampeón de América con La Roja consideró que la histórica caída frente a la Verde fue culpa del entrenador argentino. “Me pone triste ver una selección sin ideas. Quizá no tengamos jerarquía ni nombres, pero la identidad la da un entrenador y no la hemos tenido”, disparó en diálogo con la emisora radial chilena ADN.

“Que cambie el sistema tantas veces... Entiendo que se encuentra con un gol tempranero, pero esto no es de nombres, es funcionamiento”, continuó.

Sobre el planteo táctico, opinó: “Para mí era una locura que saliera a jugar como lo hizo de entrada. El tiempo te da la razón. Uno tiene que buscarle una vuelta, pero no fue inteligente. Después quiere cambiar y queda en evidencia que se equivocó entrando a jugar así”.

Otro de los cruces que se produjo tras la derrota fue el del histórico delantero Jean Beausejour, también doble campeón de América, al cuestionar las declaraciones del defensor Gabriel Suazo.

“A ver, aquí somos todo un equipo y cada uno tiene que hacer una autocrítica para sí mismo. Es un tema de confianza, de cada uno encontrar la confianza ahora en sus clubes, y cuando estemos acá tener esa confianza de la calidad del jugador chileno que nos caracteriza”, dijo.

Estas declaraciones le hicieron ruido al ex delantero, que no dudó en hablar de ello en ESPN: “¿Confianza? Qué palabra más manoseada. Se usa como excusa, o simplificar las cosas. La confianza es el último piso de la pirámide, en el primero está la organización, el físico, cómo te preparaste. Así, mi nivel de confianza será más alto. La confianza debe estar en tercer o cuarto lugar”.

Finalmente, también en Chile se cuestionó mucho el primer cambio de Ricardo Gareca, quien reemplazó al delantero inglés Ben Brereton a los 35 minutos del primer tiempo tras el gol del boliviano Carmelo Algarañaz a los 12′. “Al Tigre no le gusta el chileno inglés”, tituló el periódico trasandino La Tercera.

Posteriormente, en rueda de prensa, los periodistas locales le consultaron sobre esa modificación, que llevó consigo un cambio de esquema: “Simplemente buscamos mayor profundidad desde entrada y vimos que a lo mejor no sincronizamos bien la contención, opté por cambiar cuando yo lo creí conveniente. O sea, en cuanto a eso, tengo la posibilidad de poder hacerlo en el momento que yo quiero del partido, forma parte de mi trabajo; planificar, plantear. Lamentablemente no pudimos, entendí que en ese momento en la lectura necesitábamos a alguien más en la mitad de la cancha y todo lo que tengo que hacer lo hice”, detalló sobre su decisión de darle ingreso al volante Vicente Pizarro.

“No era en principio lo que planteamos, pero muchas veces determinadas situaciones que suceden en el campo de juego nos obligan a tratar de corregir lo más rápido posible”, sentenció.

Finalmente, y tras los múltiples cuestionamientos, Gareca habló de su continuidad: “Todavía, matemáticamente, tengo chance de poder clasificar. Entonces, eso es lo único que le puedo contestar. Después, todas las conjeturas, todo el análisis que haga, no es la pregunta indicada para mí. Tendrá que hacérsela a los dirigentes, más que nada. Yo soy un profesional al que han contratado para hacer un trabajo, y bueno, lo voy a hacer”.