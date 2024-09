La emoción de Garnacho por el recuerdo de una foto de cuando era un niño con la camiseta de Dybala en la Selección: “Siempre fue dybalista”

Tercer gol de Argentina ante Chile

El triunfo de la selección argentina ante Chile en el Estadio Monumental tuvo muchas aristas destacadas en el cruce válido por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albiceleste pudo festejar el título de la Copa América en suelo nacional, se le rindió un homenaje a Ángel Di María y la noche se cerró en el aspecto futbolístico con una conexión entre el joven Alejandro Garnacho y el heredero de la 10 de Lionel Messi, Paulo Dybala.

En esa acción, Dybala forzó la pérdida defensiva, Garnacho condujo el ataque y le cedió la pelota a la Joya, quien mandó el balón a la red para estampar el 3-0 en Núñez. Finalizado el partido, la madre del joven que milita en el Manchester United, Patricia Ferreyra Fernández, sorprendió con algunos posteos en su cuenta personal de Instagram, que demuestran el fanatismo del extremo de 20 años por el hombre de la Roma.

“Mi niño con esa camiseta... De Dybala”, escribió la mujer en sus redes sociales con dos postales en las que se lo ve a Alejandro cuando era niño con la casaca de la Selección y, en su espalda, el nombre del cordobés. “Se siguen cumpliendo sueños”, manifestó en otra historia de la plataforma, en la cual arrobó a su hijo y adjuntó la publicación con un abrazo entre los dos futbolistas en plena celebración por el tanto.

Además, el hermano del Bichito, Roberto, también se hizo eco de estas imágenes subidas por Patricia y lo acompañó con la siguiente frase: “¿Cómo les explico que Garnacho siempre fue dybalista?”.

La emoción de Alejandro Garnacho por jugar con Paulo Dybala

Esto generó una revolución entre los usuarios hasta que se expidió el propio Garnacho en su perfil oficial de Twitter, quien reposteó un mensaje con esa fotografía seguido de un emoticón con cara emocionada: “Solo fútbol”.

Luego de convertir su cuarto gol en 39 partidos con Argentina, Paulo Dybala subió un posteo después del partido, en el cual también recordó a Di María: “¡Vamos selección! Gracias por todo Fide, te vamos a extrañar!”. Uno de los comentarios más destacados fue el del Dibu Martínez al dejar un emoticón de un diamante en referencia al apodo que tiene el atacante. También le dejó un mensaje su flamante esposa, Oriana Sabatini: “VAMOS MI AMOOOOOOOORRRR”.

En charla con TyC Sports, Dybala fue consultado sobre este fanatismo de Garnacho con él: “Lo estaba viendo recién, todavía no le pregunté. Increíble, hermoso. Estoy agradecido, es tremendo jugador. Tiene un futuro increíble, depende de él porque tiene todas las condiciones para marcar historia tanto en Europa como en la Selección”.

La Joya habló después de la victoria contra Chile

Por otro lado, Paulo señaló lo que hará con la casaca que usó esta noche: “La camiseta me la quedo yo. Mis amigos, Oriana, mi familia... Todos sabían que sería una remera especial para mí. Hoy salió redondito”. Más adelante, explicó por qué eligió seguir en Italia antes de emigrar al fútbol árabe: “Uno de los motivos por los cuales no fui a Arabia Saudita era porque quería volver acá. Me siento joven, bien físicamente. Quiero seguir luchando tanto en la Roma como en la Selección. Acá no es para nada fácil, la competencia es muy grande. Hay muchos jugadores con ganas. Cuando me toca, doy el 100 por ciento”.

Ahora, la selección argentina se enfocará en el cruce de este martes contra Colombia desde las 17:30 en la ciudad de Barranquilla. La Celeste y Blanca lidera las Eliminatorias Sudamericanas con 18 sobre 21 puntos posibles. Solo concedió una derrota ante la Uruguay de Marcelo Bielsa en la Bombonera.

LOS POSTEOS QUE MUESTRAN EL FANATISMO DE GARNACHO CON DYBALA

Las publicaciones de la madre de Garnacho

Garnacho usaba la camiseta de la Selección con el nombre de Dybala a su espalda

La publicación del hermano de Alejandro Garnacho

"El fútbol es hermoso", escribió la madre de Garnacho

El abrazo de Garnacho con Dybala tras marcar el 3-0

La publicación de Paulo Dybala