Juan Samorano le dio la segunda medalla de bronce a la Argentina en los Juegos Paralímpicos de París 2024

El deportista argentino venció a Javokhir Alikulov en París y se colgó la medalla en los Paralímpicos

Argentina se quedó con su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de París 2024 después de que Juan Samorano venció 6-5 al uzbeco Javokhir Alikulov en el cruce directo por la presea de bronce de para taekwondo, dentro de la categoría -70kg K44, y repite el logro obtenido en la anterior edición de Tokio 2020.

El hombre de 42 años inició su camino en la cita organizada en Francia con una victoria por 14-10 frente al tailandés, Tanapan Sotthiset y cayó en los cuartos de final contra el japonés, Shunsuke Kudo, en el Round de oro después de igualar 2-2 en el primer asalto. Sin embargo, se tomó revancha en el Repechaje para mantener la ilusión de pelear por una medalla. En esa instancia, derrotó 15-3 al oriundo de Georgia, Giorgi Nikoladze para llegar a la contienda final por el tercer metal.

En el choque contra Alikulov, sacó una ventaja de 4-0 en los primeros segundos del round, compuesto de cinco minutos, y se dedicó a conservar lo que había logrado. La urgencia de su rival lo hizo tomar riesgos, pero no le alcanzó para imponerse al vigente campeón parapanamericano. Vale destacar, Samorano se quedó con la medalla dorada en Santiago 2023 tras vencer 21-20 al cubano Mitchel Suárez.

El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina, Daniel Scioli, ponderó este logro en una publicación de Twitter: “¡¡¡Felicitaciones Juan Samorano!!! Otra medalla de bronce para la Argentina de la mano del taekwondo adaptado, y de nuestro representante que ganó esta misma insignia en Tokio 2020. Profunda admiración por tu camino inspirador de garra, perseverancia y determinación, que sin duda inspirará a futuras generaciones de atletas”.

Juan Eduardo Samorano celebra su victoria ante el uzbeko Javokhir Alikulov que le dio la medalla de bronce en Paris 2024 (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Tiempo atrás, Juan Samorano contó su historia en Infobae y puntualizó en un hecho clave de su vida: “En el momento del accidente tenía 23 años. Yo trabajaba en la vía pública arriba de una camioneta. Pegaba afiches y hacía las carteleras de los paneles que estaban al costado de las autopistas. Ese día, mi compañero que manejaba se quedó dormido porque veníamos de mucho trabajo. Chocamos en Liniers contra un guardarrail”. El fuerte impacto provocó la amputación del brazo derecho por encima del codo. “A partir de ahí volví a nacer”, sintetizó.

Ese suceso trajo aparejado dificultades físicas, a las que se sumó la parte mental: “Lo que me pasó me tiró muy abajo. Se me empezaron a cerrar un montón de puertas, se me cayó el mundo abajo en un segundo. Buscaba trabajo y no me lo daban por la parte estética o porque nadie se quería arriesgar a tener a una persona discapacitada trabajando. Mi pareja había quedado embarazada y teníamos que rebuscarnos la vida como podíamos para mantener a una criatura. Psicológicamente eso me tiró para atrás, estaba en la calle de acá para allá. Fue muy duro”.

“Hacía albañilería, cortaba el pasto, fui delivery de sushi y de pizzas para poder tener un ingreso. Tuve que hacer tratamiento psicológico y psiquiátrico. Estuve medicado un tiempo después del accidente”, manifestó.

En medio de ese proceso de aceptación, Juan se topó sin pensarlo con el taekwondo: “Nunca imaginé que iba a meterme en este deporte. Estaba caminando por una avenida y empecé a escuchar gritos que venían desde un salón que estaba arriba de un local. No sabía ni lo que había, pero el ser chusma me llevó a subir las escaleras y ver qué estaba pasando. Ese fue mi primer contacto con mi profesor, hoy mi entrenador personal, Eduardo Guzmán, y los chicos. Los vi entrenando, haciendo taekwondo y ahí arrancó mi historia deportiva”.

Juan Samorano ganó la medalla dorada en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 (Gentileza de Fabián Morassut - @FabianMorassut)

Samorano se suma a Antonella Ruiz Díaz, que ganó la primera medalla de la delegación argentina. La mujer obtuvo el bronce con una marca de 9.58 metros en la categoría lanzamiento de bala (F41) e igualó el resultado que consiguió en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Además, superó el registro de 9.50 señalado en Japón en esa oportunidad.

La delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de París 2024:

- Atletismo (19): Yanina Martínez, Antonella Ruiz Díaz, Araceli Rotela, Candela Cerrudo, Aldana Ibáñez, Karen Tassi, Marilú Romina Fernández, Trinidad Coppola, Milagros del Valle González, Sofia Casse, Teresita Briozzi, Brian Impellizeri, Hernán Barreto, Hernán Urra, Alexis Chávez, Maximiliano Villa, Pablo Giménez Reynoso, Fernando Vásquez y Sergio Markieviche.

- Natación (12): Nadia Báez, Daniela Giménez, Elizabeth Noriega, Analuz Pellitero, Germán Arévalo, Iñaki Basiloff, Fernando Carlomagno, Matías de Andrade, Lautaro Maidana Cancino, Nicolás Rivero, Santiago Senestro y Jazmín Aragón.

- Fútbol para ciegos (10): Nahuel Heredia, Froilán Padilla, Jesús Merlos, Matías Olivera, Maximiliano Espinillo, Ezequiel Fernández, Mario Ríos y Ángel Deldo más los arqueros videntes Germán Müleck y Darío Lencina.

- Ciclismo de pista y ruta (6): Rodrigo López, Mariela Delgado; Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa; y María José Quiroga y Micaela Barroso.

- Judo (5): Nadia Boggiano, Rocío Ledesma, Eduardo Gauto, Paula Gómez y Laura González.

- Boccias (4): Stefanía Ferrando, Rodrigo Romero, Luis Cristaldo y Ailén Flores.

- Tenis (3): Gustavo Fernández, Florencia Moreno y Ezequiel Casco.

- Tenis de mesa (3): Gabriel Copola, Elías Romero y Constanza Garrone.

- Paracanotaje (2): Ariel Atamañuk y Andrea Bracamonte.

- Parataekwondo (2): Juan Samorano y Miguel Galeano.

- Tiro deportivo (1): María Laura Rodríguez Belvedere.

- Esgrima (1): Hugo Alderete.

- Pesas (1): Lourdes Maciel.

- Remo (1): Brenda Sardón.