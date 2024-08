El diálogo con Mateo, beso viral de Antonela y la foto con una leyenda del deporte: las perlitas de Messi en el triunfo de Inter Miami

Diálogo de Messi con uno de sus hijos en el partido entre Inter Miami y Cincinnati

Con Lionel Messi como espectador de lujo, Inter Miami logró un nuevo triunfo en la MLS y logró la clasificación a los playoffs de la liga de fútbol de los Estados Unidos. Como local, el equipo que dirige Tata Martino superó 2-0 a Cincinnati con goles de Luis Suárez y Tomás Avilés, Las Garzas encabezan la Conferencia del Este y ya tienen su boleto asegurado para pelear por el título.

Más allá de la victoria, la número 17 en las 26 jornadas de la Major League Soccer para el conjunto de Miami, como siempre sucede llamó la atención la presencia del astro rosarino en el estadio Chase Center junto al resto de su familia. Messi celebró el tanto temprano de su amigo Suárez, que tuvo un mensaje especial: el goleador uruguayo le dedicó su gol al futbolista de Nacional de Montevideo Juan Izquierdo, quien sufrió un paro cardíaco en el partido contra San Pablo por los octavos de final de la Copa Libertadores y fue retirado en ambulancia del estadio. Su estado es reservado y por esa razón El Pistolero se levantó su camiseta y mostró una remera que decía “Fuerza, Juan”.

A pesar de no ver acción porque está en plena recuperación de la lesión en su tobillo derecho que sufrió en la final de la Copa América ante Colombia, La Pulga estuvo en el sector VIP del estadio del Inter Miami viendo a sus compañeros y durante la transmisión apareció hablando con uno de sus hijos. Con mate en mano, una vez que apareció Mateo en escena le preguntó: “¿Los chicos?”.

“No sé nada, no sé nada”, dijo Leo en reiteradas ocasiones, como emitiendo la misma respuesta que su segundo hijo ante la pregunta de su papá. “¿Seguro no sé nada?”, exclamó antes de hacer una mirada cómplice con alguien que no mostró la TV y sonreir.

Por otra parte, la que también dijo presente en la victoria del Inter Miami fue Antonela Roccuzzo. La esposa de Messi lo acompañó como siempre lo hace y en las redes sociales se hizo viral un video corto, también reproducido por la transmisión oficial de Apple TV, en la que se puede ver a la influencer y empresaria tirar un beso a alguna persona amiga que se encontraba cerca a ella y que fue perfectamente capturado por una de las cámaras.

Beso de Antonela a la cámara

Por último, hay que destacar la presencia de una mega figura del deporte de los Estados Unidos en el campo de juego en Miami. Junto a David Beckham, el que presenció el triunfo del conjunto de Martino fue Tom Brady. La leyenda del fútbol americano, histórico mariscal de campo de los New England Patriots que conquistó el Super Bowl en siete ocasiones y fue elegido en tres oportunidades el mejor jugador de la NFL, no se perdió la ocasión para fotografiarse con Messi.

“Los mejores”, escribió uno de los propietarios del club en sus redes sociales al publicar la foto en la que está él como protagonista junto al capitán de la selección argentina y Brady, al que le agradeció su presencia al ver la clasificación a los playoffs del equipo rosa. Como era de esperarse, la imagen tuvo cientos de miles de Me Gusta en la cuenta de Instagram del ex futbolista británico.

¿Cómo sigue la agenda del Inter Miami a la espera de la vuelta de Messi? El próximo duelo del cuadro de Florida será el próximo sábado 31 desde las 21:30 (hora argentina) contra Chicago Fire en condición de visitante. Luego, habrá dos semanas de receso por la fecha FIFA. Allí, Messi podrá descansar porque no fue citado por Lionel Scaloni para los cruces ante Chile y Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Luego del parate, Las Garzas volverán a jugar por la MLS el sábado 14 de septiembre frente a Philadelphia Union (20:30 horas). Acto seguido, lo harán el miércoles 18 ante el Atlanta United (visitante) en idéntico horario y el sábado 21 volverá a salir de Florida para medirse a partir de las 15 a New York City.

La ausencia de Messi se creía que iba a ser una pieza difícil de reemplazar, pero sucedió todo lo contrario. El plantel llevaba ocho triunfos en los últimos 11 compromisos previos a jugar contra Cincinnati. Justamente, este rival fue uno de los que lo venció por 6-1 en el torneo doméstico y los otros fueron Tigres y Columbus Crew en la Leagues Cup.

Inter Miami es el líder de la Conferencia Este y, a falta de 10 fechas para el final de la fase regular, tiene una ventaja considerable sobre Orlando City (34 puntos), que es el último en ingresar de manera automática a los Playoffs de la MLS.

La foto de Messi con Beckham y Tom Brady