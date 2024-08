Franco Carboni reveló la charla que tuvo con Gallardo y explicó por qué eligió irse de River Plate

River Plate vivió dos mercados de pases en uno producto de la salida de Martín Demichelis y el regreso de Marcelo Gallardo durante una misma ventana de transferencias. Este cambio de timón hizo que la dirigencia tuviera que tomar decisiones que llamaron la atención, como la repentina salida de Franco Carboni, quien había sido presentado como uno de los refuerzos hace poco más de un mes.

El joven lateral izquierdo de 21 años no fue inscripto en la lista de buena fe de la Copa Libertadores y no sumó minutos oficiales (solamente estuvo sentado en el banco de suplentes en cuatro encuentros). Ante este escenario, cómo anticipó este medio, decidió romper su préstamo con el conjunto de Núñez. Luego, el Inter, club dueño de su pase, y el futbolista aceptaron la oferta a préstamo del Venezia de la Serie A de Italia.

En diálogo con ESPN antes de subirse al avión que lo llevará nuevamente rumbo a Europa, el futbolista explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión: “Fue un paso corto, pero bueno... Vine con expectativas, pero hablé con Marcelo hace unos días, también ayer. Me podría haber quedado a pelearla ahí, pero gracias a Dios se dio la posibilidad de Italia, de ir al Venecia de la Serie A. Tomé la decisión de volver allá, me hubiese gustado jugar acá, pero de común acuerdo con River decidimos que era lo mejor para mí”. El Calcio es una competencia que el surgido de la cantera de Lanús conoce a la perfección, ya que antes defendió las camisetas del Catania, Ternana Calcio, Monza y Cagliari. Su paso por el conjunto de Núñez fue breve, participando únicamente en un partido de pretemporada contra Millonarios de Colombia.

Durante la nota, Carboni también develó algunos detalles de su charla con el entrenador, lo que provocó su salida de la institución. “Me fue sincero, que había muchos jugadores. que me podía quedar a pelear, y yo le comenté que tenía esta posibilidad. Tomé la decisión de irme para allá”, comentó. En esa zona del campo River Plate también incorporó al Huevo Acuña, campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina, Enzo Díaz y Milton Casco.

Pese a que su paso por el Millonario no resultó como esperaba, Franco manifestó que “me gustaría volver a Argentina, me quedó la espina de no poder jugar. Estoy agradecido al Venecia que me llamó y poder jugar en la Serie A”.

Previo a la llegada de Gallardo, River había realizado diversas incorporaciones bajo la dirección de Martín Demichelis. Entre ellas, cuatro nuevos jugadores y la reincorporación de Felipe Peña Biafore desde Lanús. Sin embargo, con el cambio de entrenador, la perspectiva del equipo también se modificó. Por ejemplo, el volante central fue otro que vio afectado su panorama y finalmente retornó al Granate, conjunto que adquirió la mitad de su ficha.

Las otras caras nuevas del Millonario durante esta ventana de transferencias fueron Federico Gattoni (también podría emigrar), Jeremías Ledesma, Adam Bareiro, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Maximiliano Meza y Fabricio Bustos. El gran objetivo del club es levantar la Copa Libertadores, competencia que los tiene en los cuartos de final luego de dejar en el camino a Talleres de Córdoba. En esta instancia chocará ante el Colo Colo de Chile de Arturo Vidal y dirigido por el argentino Jorge Almirón.

En lo que respecta al ámbito local, luego de quedar fuera de la Copa Argentina a manos de Temperley, su meta es volver a conquistar la Liga Profesional, certamen que lo tiene en la novena posición con 16 puntos, siete menos que el líder Huracán. El domingo, en el marco de la Fecha 12, recibirá en el estadio Monumental a Newell’s (22°, con 11 unidades).