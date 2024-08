Cássio habló de la revancha contra Boca y se refirió al gol de chilena que sufrió el último partido: “Fue el más lindo que me hicieron”

Gol de chilena de Vitoria al Cruzeiro de Cássio

Entre la serie de octavos de final de Copa Sudamericana ante Boca Juniors, Cruzeiro tuvo que afrontar un compromiso por la Fecha 23 del Brasileirao, que lo tiene ubicado en el séptimo lugar de la tabla de posiciones a 9 puntos del líder Botafogo. Fue empate 2-2 como visitante del Vitoria, uno de los equipos que pelea por la permanencia en la liga brasileña. Sin embargo, el punto tuvo valor porque fue tras remontar un 0-2 y se gestó gracias al doblete del delantero argentino Juan Dinenno. Tras la acción, el arquero Cássio Ramos se refirió a la revancha con el Xeneize y habló de uno de los tantos que recibió en dicha igualdad.

“Fue el gol más lindo que me hicieron. Incluso por la dificultad, la forma en que atrapó el balón, que eso no fue fácil. No pude hacer nada”, fue la revelación del golero de 37 años, sobre el tanto de chilena que Alerrando le anotó al minuto 29 de partido para poner 2-0 arriba al dueño de casa. Los de Bahía ya se habían adelantado por medio de un penal concretado por Osvaldo, pero no lograron cerrar el duelo y el ex Racing y Temperley, que había entrado a los 64′, marcó la paridad con sus gritos a los 78′ y 84′.

Ahora la Bestia Negra ya cambió el chip y está en modo Sudamericana para afrontar el match del próximo jueves, a partir de las 21:30 en el Mineirao, donde deberá ganar al menos por un gol de diferencia para llevar la llave a los penales. “El jueves va a ser un partido importante y tenemos que prepararnos bien. Boca es un gran adversario y tenemos que estar concentrados porque sabemos cómo los equipos argentinos se acostumbran a jugar estos partidos”, analizó Cássio en la previa.

Cássio, listo para otra batalla contra Boca por Copa Sudamericana

El 1 también valoró: “Ellos tienen la ventaja, pero el Mineirao va a estar lleno y nuestra hinchada nos va a empujar para que podamos ir por la clasificación”. El historial entre Cássio y Boca marca que el arquero recibió 5 goles en 9 partidos disputados (cuatro vallas invictas), de los cuales ganó dos, perdió dos y empató cinco. Además, presenció dos cruces por octavos de Libertadores (una clasificación y una eliminación), detuvo dos penales en la única tanda que afrontó y se coronó campeón en 2012.

Sus recordados cruces contra el Xeneize cuando vestía la camiseta del Corinthians le dieron cierta fama dentro del Mundo Boca, algo de lo que está al tanto: “Sé del respeto que me tienen en Argentina, mi esposa me lo mostró. Nosotros tenemos que respetar mucho a Boca porque es un gran adversario, un gran equipo con tradición que nos va a exigir mucho”.

TODOS LOS PARTIDOS DE CÁSSIO CONTRA BOCA

· Final de Libertadores 2012

Boca 1-1 Corinthians

Corinthians 2-0 Boca

· Octavos de final de Libertadores 2013

Boca 1-0 Corinthians

Corinthians 1-1 Boca

· Fase de grupos de Libertadores 2022

Corinthians 2-0 Boca

Boca 1-1 Corinthians

· Octavos de final de Libertadores 2022

Corinthians 0-0 Boca

Boca (5) 0-0 (6) Corinthians

· Octavos de final de Sudamericana 2024

Boca 1-0 Cruzeiro

Cruzeiro ?-? Boca