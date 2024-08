Marcelo Barovero aclaró los rumores que lo vincularon como parte del cuerpo técnico de Gallardo en River Plate: “Hablé con él”

Trapito se refirió al regreso del Muñeco albanco de suplentes del Millonario.

Este sábado, comenzó oficialmente el segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate. El entrenador asumió las riendas del equipo en el 1-1 ante Huracán con la ilusión intacta de superar su primer paso con 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores. El Muñeco ha sabido potenciar a distintos futbolistas que lo han llevado a la gloria colectiva, y uno de esos nombres ha sido Marcelo Barovero, quien fue consultado sobre el retorno del DT a las huestes del Monumental y descartó las dudas que había entorno a una posible inclusión al cuerpo técnico.

Trapito, que anunció su retiro en julio pasado a los 40 años, brindó su testimonio para el programa Super Deportivo Radio, de Radio Villa Trinidad (FM 97.9), en medio de la presentación del proyecto que llevará a que el nuevo predio deportivo de Porteña Asociación, club donde se inició, tenga su nombre: “Es muy fuerte. Está afuera de cualquier situación deportiva que me haya tocado. Esto es un reconocimiento a todo el camino y tenerlo acá en mi pueblo en este momento me llena de alegría y emoción. Tampoco caigo porque fue todo muy rápido”.

El periodista Emiliano Nunia le preguntó en el reportaje sobre la posibilidad de sumarse como colaborador en la función de entrenador de arqueros: “No, no. Yo hablé con Marcelo (Gallardo), pero por otra cosa, pero a veces es difícil salir a hablar detrás de cada rumor o noticia”. Ese lugar fue ocupado por Javier Sodero, ex jugador de la institución en la década del ‘90, que acompaña a Matías Biscay, Hernán Buján, el profe Pablo Dolce y Mariano Barnao.

En distinto sentido, ponderó el retorno del director técnico después de un frustrado paso por Al Ittihad de Arabia Saudita: “Genera ilusión. Conociéndolo a Marcelo, sabemos que le va a sacar mucho provecho a todo en un club que lo transformó él. Ahora va a ir a disfrutarlo y no tengo dudas de que va a conseguir más logros. Si lo hizo en una etapa donde él manejaba, no solamente el fútbol, sino otras cosas, ahora que tiene toda la estructura armada el fútbol tiene que ser justo con él y seguir dándole títulos. Nadie le va a quitar todo lo que consiguió y su figura seguirá creciendo más allá de los resultados”.

Barovero coincidió con Gallardo en River Plate hasta su marcha a mitad de 2016

A continuación, Barovero contó cuál es el aprendizaje que absorbió del Muñeco hasta su partida al Necaxa de México a mitad de 2016: “Me enseñó a ir por más, competir a diario por la camiseta, por querer seguir conquistando cosas. Esa es la mejor enseñanza que me dejó Marcelo y el hecho de que se puede hacer nuevas cosas en cada club y equipo”. El ex arquero también lució las camisetas de Atlético Rafaela, Huracán, Vélez, Monterrey de México, Burgos de España, San Luis de México y Banfield, último equipo de su trayectoria.

El 27 de noviembre se cumplirá una década de aquella famosa atajada del guardameta a Emmanuel Gigliotti al minuto de juego del cruce de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2014. Y a pocos meses de cumplirse una década de esa intervención fundamental para enfrentar a Atlético Nacional de Colombia, Marcelo Barovero señaló: “Creo que todos recuerdan esa semifinal y pocos la final, pero levantar la Copa es algo que nunca se olvida. Ese instante que estás en la premiación es como que realmente conseguís el gran sueño de tu vida. Fueron momentos muy lindos, ya 10 años... Pasa todo muy rápido y traté de disfrutar el momento a la par de la competencia y lo intenso que es todo”.

Por último, le dio un fuerte espaldarazo a Franco Armani en la pelea con Jeremías Ledesma para ser el arquero titular de la Banda: “Tiene que seguir siendo el arquero de River. Lo ha construído y lo sigue demostrando cada año”.