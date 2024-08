Habló Gallardo tras el inicio de su segunda etapa en River Plate: las claves ante Talleres por la Libertadores y por qué se dilató el fichaje de Meza

Este sábado inició de manera oficial el segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate con el empate 1-1 ante Huracán por la fecha 10 de la Liga Profesional, que lo deja a cinco puntos del Globo, líder del campeonato y el único invicto del certamen con cinco victorias y misma cantidad de igualdades. En conferencia de prensa, el Muñeco analizó lo que dejó el cruce en el Monumental y se refirió a lo que se viene: la Copa Libertadores.

Sobre el empate en su retorno al Monumental, el DT explicó que tuvo pocos días de entrenamiento y que se enfrentaron a “un equipo que sabe lo que quiere”. “Lo mejor nuestro fue en esos primeros 25 minutos, en donde buscamos ser un equipo que estuviera cerca, fuera agresivo y con la idea de promover la recuperación del balón. Después del primer gol pudimos meter el segundo. Nos enfrentamos contra un buen Huracán y nos preparó para el partido del día miércoles, que va a ser fuerte, hay una energía buena, que este empate no nos baje la ilusión”, expresó el Muñeco.

Acerca del rival de Copa Libertadores, Gallardo no podrá contar con Miguel Borja, el goleador de River. “Perdemos goles, venía siendo uno de los jugadores de mayor goleo en la actualidad. Hoy no lo podemos tener y lo vamos a padecer, pero está Adam (Bareiro), que tienen que responder. Ahí se verá el equipo”, dijo.

Sobre la Libertadores y el objetivo de seguir avanzando por el sueño, agregó: “Es un gran desafío para mí, para jugadores, dirigentes y cuerpo técnico. El tren ya está en marcha y nos subimos a ese tren tenés que preparar ese partido. Hay que tener lucidez, ir con la cabeza enfocada en partidos de 180 minutos, ya sabíamos dónde nos íbamos a subir. Hay que tener mucha precisión y que los jugadores asimilen el concepto. Es difícil cambiar lo que venían haciendo y a veces puede no ser bueno. Por eso hay que ser puntuales y específicos”.

Por otra parte, acerca de la posible llegada de Maximiliano Meza como refuerzo, el técnico reconoció que está muy cerca, pero que la operación con Monterrey se enfrió: “Ha sido muy trabado el tema cuando venía todo encaminado con las partes. Su equipo decidió esperar. Uno no entiende los motivos cuando estaba todo acordado. El jugador puede llegar en las próximas horas, estaba todo acordado y ojalá se pueda sumar. Todo lo que estaba a nuestro alcance lo hicimos, pero su club no lo dejó viajar”.

OTRAS FRASES DE MARCELO GALLARDO:

- Su vuelta al Monumental: “Son muchas emociones encontradas. Esta última semana hubo mucho de lo sentimental que me une al club, sus nuevas tribunas, el Monumental a peno, mi familia que vino... Intenté sobrellevarlo de la mejor manera y no es fácil por tener esa emoción a flor de piel. Traté de no desenfocarme”.

- Cómo encontró al plantel de River: “Son métodos diferentes. En cuanto a lo físico, el equipo va a responder en los entrenamientos. En tres cuatro días hicieron un esfuerzo de ser un equipo más agresivos y más físicos porque juegan bien. Tenemos que gestionar esas partes para que nos lleven a dar un paso adelante sin sufrir demasiado. No hay tiempo de trabajo, hay que jugar, no hay mucho margen. Tengo fe y eso lo vamos a sacar. Fue una buena medida Huracán para el partido que viene. Los partidos de Copa son batallas físicas y mentales.

- Felipe Peña Biafore y la competencia interna: “Lamentablemente en esta lista final (Copa Libertadores) teníamos que elegir a cinco jugadores y algunos se iban a quedar afuera. Los demás van a a tener su chance de seguir entrenando y mostrándose. Felipe tenía la chance de jugar hoy y seguir mejorando. Hay una competencia muy marcada y va a ser así permanentemente. Si están en lista de Copa o del campeonato me tienen que demostrar que quieren jugar”.

- La energía: “Tenemos que tener claridad hacia dónde queremos ir. Necesito la energía de todos, porque va a depender de a que nosotros nos vaya bien. Cuando flota en el aire eso es bueno que pase. Quiero un equipo que contagie, que el hincha se sienta representado, claramente necesitamos jugar mejor, que los jugadores estén a tope, pero mientras estamos en esa búsqueda, necesitamos que todos tiren para el mismo lado, tener esa conexión. Contagiarse entre todos, de la energía buena, no de la mala. Creo que va a suceder, confiamos en que sea así.

Es la cuarta experiencia de Marcelo Gallardo como entrenador después de sus pasos por Nacional de Uruguay, el primer ciclo en River Plate y Al Ittihad de Arabia Saudita, siendo la más exitosa la sostenida en el club de Núñez desde 2014 hasta 2022 con la consagración de 14 títulos, que lo llevaron a ser el DT más laureado de la historia en la institución.

Su llegada se da en un contexto muy particular porque la Banda afrontará este miércoles desde las 21.30 el partido de ida de los octavos de la Copa Libertadores ante Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La revancha ocurrirá el miércoles 21 en idéntico horario en el Monumental y el ganador de la llave se cruzará en los cuartos al vencedor de la eliminatoria compuesta por Colo Colo de Chile y Junior de Barranquilla.