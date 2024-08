La fulminante frase del capitán de Los Leones con el que Gonzalo Peillat concentraba en Argentina: “Hoy es un alemán más”

El Pájaro Mazzilli le apuntó a Gonzalo Peillat

El torneo masculino de hockey sobre césped culminó y los Juegos Olímpicos de París están llegando a su fin, pero el fastidio en Argentina por la actitud del nacionalizado alemán Gonzalo Peillat todavía persiste. El ex integrante de la selección albiceleste no solamente celebró un gol en la cara de sus ex compañeros durante la clasificación de su nuevo equipo nacional (y eliminación argentina) sino que además citó una frase célebre de Diego Maradona y se burló con un exabrupto.

Quien tomó la palabra ahora fue Agustín Mazzilli, ex compañero de la selección nacional, recién vuelto de los Juegos en Francia: “No es el primer partido que jugamos contra Alemania y ya en el primero lo gritó de esa manera también. A mí me pareció excesivo, pero creo que hasta ese momento, que fue hace dos años atrás, todavía yo estaba con un poco de doble sensación porque la verdad que era un jugador con el que compartía habitación, fue amigo mío y todo. Quería que vuelva, pero a partir de eso, que fue dos años atrás, ya directamente me puse a pensar y dejé en claro que él es un alemán más”.

El Pájaro, capitán de Los Leones, no anduvo con rodeos y le tiró con artillería pesada a su ex amigo y compañero de equipo: “Claramente se nota que no le interesa o tiene muchas sensaciones para con Argentina. Está claro que hay que empezar a decir que es un alemán que nació en Argentina y está todo bien. Pero es un alemán más y está jugando en un equipo que en los últimos ocho Juegos Olímpicos llegó a semifinales y capaz que a finales también, así que claramente va a ser siempre candidato”.

Agustin Mazzilli dialoga con el alemán Niklas Wellen durante el choque por cuartos de final que terminó con la eliminación de Argentina (REUTERS/Adnan Abidi) REUTERS

El caso tomó tanta notoriedad a nivel nacional que el Maligno Torres, ganador de la única medalla de oro para Argentina en París 2024, se expresó con algo de ironía ante las cámaras: “Hay que golpearlo”.

Por su parte, Dalma Maradona también reflexionó en público, tildó a Peillat de tarado y calificó sus declaraciones como “un delirio total”. La hija del Diez expresó: “Ponele que él no esté de acuerdo con los manejos del hockey, te lo puedo tomar. Cada uno puede estar de acuerdo o no si tiene la posibilidad de ir a otra selección. Pero les gritás el gol a tus compañeros, la gente está re caliente, nos ganás el partido y después mandás a los argentinos a que la sigan chupando... ¿Estás loco?”.

Los alemanes cayeron con Países Bajos en la final del certamen de hockey masculino y cientos de fanáticos argentinos se burlaron en las redes sociales de la frustración de Peillat, que hasta ahora ganó su único oro en Juegos Olímpicos con la camiseta celeste y blanca en Río 2016.

LAS DECLARACIONES DE GONZALO PEILLAT

El exabrupto de Gonzalo Peillat, con una vieja frase de Maradona

· “Argentina es un país bastante futbolero, creo que lo relacionan por ese lado. Se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal y no lo hicieron; hoy la gente que está sentada en el sillón de la casa critica lo que uno obtuvo, ¿qué le voy a decir? Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante. Cada uno es dueño de su vida y toma las decisiones que quiere, yo en el momento que representé a Argentina lo hice de la mejor manera, ganamos una medalla olímpica; creo que poca gente en argentina lo consiguió, y hoy que te digan lo que dicen me dejan pensar qué buenas decisión tomé al final del día”.

· “Hay muchas cosas que las leo, pero qué sé yo. Hay que hacer mente fría: decir no importa y seguir para adelante. Cuando tomé la decisión supe que iba a haber un 50% de gente que le iba a gustar y un 50% que no, pero al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: Que la sigan chupando”.