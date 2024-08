La indignación de Dalma Maradona luego de que Gonzalo Peillat usara una recordada frase de Diego para acallar las críticas: “Un delirio total”

La crítica de Dalma Maradona a Gonzalo Peillat

Uno de los nombres que acaparó la atención de los argentinos en los Juegos Olímpicos que se disputan en París fue el de Gonzalo Peillat. El jugador de hockey sobre césped que actualmente representa a Alemania se metió en el ojo de la tormenta cuando le convirtió un gol a Los Leones, en el encuentro válido por los cuartos de final y lo festejó con euforia. Es que la figura internacional vistió los colores albicelestes en la gesta de Río 2016, cuando el combinado nacional ganó el oro olímpico bajo el mando del Chapa Retegui.

Sin embargo, dos años más tarde de haber cumplido el sueño de subir al escalón más alto del podio en territorio carioca, denunció malos manejos en el seleccionado criollo y a través de una carta renunció a vestir los colores de la bandera nacional. “Argentina es un país bastante futbolero, creo que lo relacionan por ese lado. Se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal y no lo hicieron; hoy la gente que está sentada en el sillón de la casa critica lo que uno obtuvo, ¿qué le voy a decir? Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante. Cada uno es dueño de su vida y toma las decisiones que quiere, yo en el momento que representé a Argentina lo hice de la mejor manera, ganamos una medalla olímpica; creo que poca gente en argentina lo consiguió, y hoy que te digan lo que dicen me dejan pensar qué buenas decisión tomé al final del día”, subrayó en diálogo con TyC Sports después del choque que depositó al elenco europeo en las semifinales del torneo.

Sus declaraciones no quedaron ahí. Cuando fue interceptado en la zona mixta por la TV Pública, el jugador redobló la apuesta: “Hay muchas cosas que las leo, pero qué sé yo. Hay que hacer mente fría: decir no importa y seguir para adelante. Cuando tomé la decisión supe que iba a haber un 50% de gente que le iba a gustar y un 50% que no, pero al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: Que la sigan chupando”.

El exabrupto de Gonzalo Peillat, con una vieja frase de Maradona

Como no podía ser de otra, la que tomó cartas en el asunto fue Dalma Maradona, la hija de la leyenda surgida de Fiorito, quien realizó un breve análisis de la situación en Bondi, el programa de streaming que conduce junto a Ángel de Brito. Según la hija del Pibe de Oro, lo que hizo Gonzalo Peillat fue un “delirio total” y consideró que el deportista fue un “tarado”. “Ponele que hasta ahí, que él no esté de acuerdo con los manejos del hockey, te lo puedo tomar. Cada uno puede estar de acuerdo o no si tiene la posibilidad de ir a otra selección”, subrayó la influencer. Pero de inmediato se descargó con los argumentos similares que aplicaba su padre: “Le gritás el gol a tus compañeros, la gente está re caliente, nos ganás el partido y después mandás a los argentinos a que la sigan chupando... ¿Estás loco?”

Tras eliminar a Los Leones, Alemania obtuvo el boleto a la final por la medalla dorada tras vencer 3-2 a la India en la semifinal con Peillat como factor determinante del encuentro: anotó el primer tanto de su equipo, generó el penal del segundo y dio la asistencia para la anotación de Marco Miltkau a poco del final que marcó la victoria de los europeos.

Los alemanes son animadores habituales del hockey masculino olímpico. Fueron cuartos en Tokio 2020, obtuvieron la de bronce en Río 2016, se colgaron el oro en continuado en Londres 2012 y Beijing 2008, además de otra de bronce acumulada en Atenas 2004. En los últimos 24 años sólo una vez no estuvieron entre los cuatro mejores: en Sydney 2000 finalizaron en el quinto puesto. El otro dato resonante en este seleccionado que conquistó tres oros, una plata y tres bronces en las diversas ediciones de los Juegos Olímpicos es que en 2016 perdieron 5-2 contra Argentina en semifinales en un juego que tuvo para la Albiceleste tres gritos del propio Peillat, hoy parte de los teutones.