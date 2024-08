El mensaje encriptado de Antoine Griezmann para celebrar el desembarco de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Griezmann celebra su gol al Inter en los octavos de final de la Liga de Campeones. EFE/Kiko Huesca

A poco más de dos años de su llegada a Inglaterra, Julián Álvarez hará las valijas para ser refuerzo del Atlético de Madrid en la siguiente temporada. El Colchonero se hace con los servicios del punta proveniente del Manchester City en una cifra millonaria, al punto de ser la venta más cara del cuadro inglés, y ya recibió la bienvenida de la principal figura de la plantilla entrenada por Diego Simeone.

El delantero Antoine Griezmann utilizó sus redes sociales para hacerse eco de la noticia oficializada por el periodista Fabrizio Romano, especializado en información del mercado de pases. El campeón del mundo con Francia en 2018 eligió escribir un mensaje críptico, que fue resuelto con facilidad a medida que explotó la novedad de esta ventana de transferencias.

El atacante publicó tres emoticones en su cuenta personal de Twitter con un emoji de una araña, un guiño al apodo puesto al oriundo de Calchín, ciudad de Córdoba. La reacción de Griezmann incluyó dos caritas sorprendidas y enamoradas por la llegada del ex hombre de River Plate, que viene de anotar 11 goles y 9 asistencias en 36 partidos de la última Premier League.

En poco tiempo, ese posteo generó más de 75 mil “me gusta” y cientos de comentarios de los usuarios, entre los cuales se destacaron las menciones a la dupla que podría hacer con su nuevo compañero. “Que tiemble la liga, la mejor dupla los pondrá de rodillas” y “qué dupla que harán, será increíble. Se ganaron un hincha más, hay que salir campeón, este es el año”, se destacaron entre las respuestas a la publicación.

Griezmann, con pasado en Real Sociedad y Barcelona, es una leyenda del Rojiblanco. Es el máximo goleador histórico de la institución tras superar a Luis Aragonés, se coronó campeón en tres oportunidades con esta camiseta (Supercopa de España 2014, Europa League 2017/18 y Supercopa de Europa 2018), fue el goleador de la Eurocopa 2016 con Francia e integró el plantel de Les Bleus en la última edición, que terminó con eliminación ante España en semifinales.

Julián Álvarez llegará a un plantel plagado de compatriotas porque compartirá cada entrenamiento con Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Ángel Correa y Giuliano Simeone, hijo del Cholo.

El ganador de 17 títulos a lo largo de su corta carrera firmará un contrato de cinco temporadas con el Atlético de Madrid, que lo adquiere a cambio de 75 millones de euros (unos 82 millones de dólares), más otros 20 adicionales por objetivos (USD 22 millones), según precisó Fabrizio Romano. Manchester City podría quintuplicar su inversión después de pagarlo a River Plate en cerca de 20 millones de dólares y fija un récord en los Sky Blues superando las transaciones de Leroy Sané al Bayern Múnich (USD 65.6 millones) y la de Raheem Sterling al Chelsea (USD 61.4 millones).

La operación financiera terminó con una serie de rumores en torno al futuro de Julián Álvarez, quien lo había puesto en duda días atrás: “Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí”. Esto motivó la respuesta del entrenador de los Ciudadanos, Pep Guardiola: “Leí que se lo va a pensar. Ok, piénsalo… Luego nos informará lo que quiere hacer. Cuando termine de pensar en su futuro, su agente llamará a Txiki (Begiristain, director deportivo del equipo) y veremos qué pasa… Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Está bien. Por eso... Piénsalo. Y cuando lo piense, nos informará. No estamos pensando en sustituirlo. Sé que dijo que lo pensará, veremos qué pasa. Sé que quiere jugar en los partidos importantes, pero hay otros también. Y tenemos 18, 19 jugadores”.

La última vez que Julián Álvarez fue dirigido por Pep Guardiola tuvo lugar en la derrota contra Manchester United por la final de la FA Cup (REUTERS/Hannah Mckay)

La mudanza de Julián a España le puede suponer mayor continuidad bajo el ala de Simeone, luego de haberle costado ganarse un lugar en la formación titular del Manchester City, cuestión que logró únicamente cuando Erling Haaland o Kevin De Bruyne estaban lesionados.

Su incorporación se suma a las de Robin Le Normand, defensor de 27 años, ex Real Sociedad, por el que se pagó 34.5 millones de euros. También a Alexander Sorloth, punta noruego de 28 años, proveniente del Villarreal. Y está cerca de concretar el arribo de Conor Gallagher, compañero de Enzo Fernández en el Chelsea, por 40 millones de euros.

El 29 de agosto próximo se conocerá cuáles serán los rivales del Colchonero en la fase de grupos de la UEFA Champions League, uno de los objetivos del curso que se agregan a la Liga de España y la Copa del Rey.