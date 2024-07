Ibai Llanos dio detalles de cómo es su relación con Messi: la única vez que se animó a escribirle

Ibai Llanos dio detalles de su relación con Messi

Ibai Llanos sorprendió al hablar sobre su relación con Lionel Messi en el programa Paren la Mano. El afamado streamer, además uno de los rostros de la Kings League, la excéntrica y exitosa liga de fútbol 7 comandada por Gerard Piqué, aceptó que le da “miedo” mandarle mensajes, a pesar de que lo une un vínculo amable con el delantero, de 37 años, que lo invitó a su cena despedida del Barcelona y hasta le otorgó una entrevista mano a mano en su presentación en el PSG.

“Yo intento no molestarlo en nada. Nunca le envié un mensaje aunque me siga en Instagram, me da miedo enviarle un mensaje. Tuvimos la suerte de estar en la cena con él gracias a Coscu y al Kun (Agüero), y en la presentación, pero sí, según qué personas a veces te da vergüenza”, confesó en el programa que conduce Luquita Rodríguez.

Sin embargo, ante la consulta del panel, terminó recordando cuál fue la ocasión en la que hizo una excepción. “En el Mundial sí, le mandé un mensaje cuando le mandó a la mierda, el ‘andápallá' con Países Bajos (al delantero Wout Weghorst). Le dije ‘Leo, no te enfades’, porque subió una historia y me dijo ‘a veces hay que ponerse serios’”, evocó.

No obstante, cuando le preguntaron cuál fue el personaje famoso qué más le impactó conocer, no señaló a la Pulga. Luego de un par de segundos de cavilaciones, no dudó: “El Kun Agüero, al minuto 5 es tu mejor amigo. Yo le conocí cuando era un jugador en activo, para mí era mucho más impactante, estaba en el City, luego vino al Barsa”.

“El fútbol me gusta desde pequeño, soy del Real Madrid, debo ser el único en Bilbao”, broméo sobre el dictamen de su corazón. De todas maneras, más allá de la actualidad brillante de la Casa Blanca, que acaba de ganar su 15° Champions League y fichó a Kylian Mbappé, en su adolescencia padeció por culpa de Messi: “Me comí toda la etapa de Guardiola en el Barsa”.

Ibai se animó a ponerse en el rol de analista y se refirió a la conquista de España en la Eurocopa. “Fue increíble. Me sorprendió muchísimo España, era un equipo con potencial, pero ha sido el mejor equipo con diferencia. Me ha sorprendido el nivel de la Eurocopa, daba la sensación de que podías marcar dos, tres o cuatro goles. Venían selecciones con mejores nombres a priori, y no eran mejores para nada. Ves a los jugadores en sus clubes y dices ‘Inglaterra debe ser una barbaridad’. Francia, igual. (Gareth) Southgate y (Didier) Deschamps son un desastre como técnicos”, golpeó.

“Para mí era Alemania la única que ha estado cerca del nivel de España. El resto tiene mucho potencial, Portugal también, por ejemplo, pero no han terminado de jugar bien”, añadió. Luego, se subió al debate respecto de si la Euro es mejor o no que el certamen continental sudamericano, en el que se consagró Argentina con la Pulga como capitán. “La Eurocopa tiene más nivel que la Copa América, pero la Copa América, estando Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia... El Mundial es el Mundial. Pueden hacerlo bien y competir”, opinó.

Llanos también habló sobre la comparación entre la Kings League y el fútbol clásico, una discusión en la que incluso polemizó Javier Tebas, presidente de la Liga de España. “La Kings League es un deporte distinto al fútbol, es un deporte inventado, son compatibles y muy diferentes. No son competencia, porque el fútbol es gigantesco. Es verdad, hay portería, goles, hay un entrenador, pero a mí me gusta disfrutar de las dos cosas; en una participo y en la otra como aficionado”, concluyó el influencer.