Los gestos con “aroma a despedida” de Suárez, el regalo que se llevó y la reacción de Bielsa en los penales: las perlitas de Uruguay-Canadá

Los mimos de los jugadores de Uruguay a Luis Suárez

La leyenda continúa. Luis Alberto Suárez Díaz le dice al tiempo que viejos son los trapos a sus 37 años. El emblema de Uruguay en esta Copa América fue una pieza clave para marcar el empate sobre la hora ante Canadá y darle vida a un equipo que llevó la historia a los penales y se quedó con la definición por el tercer puesto del certamen a pocos días de la dolorosa eliminación en semifinales ante Colombia.

El Pistolero no fue tenido en cuenta en gran parte del ciclo de Marcelo Bielsa en la Celeste, al igual que Edinson Cavani, pero el atacante del Inter Miami sumó minutos en el cierre de 2023 y fue citado por el Loco dentro de los 26 apellidos que fueron a la cita continental. Disputó dos partidos de la fase de grupos frente a Bolivia (7 minutos) y Estados Unidos (1′) y no pudo evitar la caída ante la Tricolor en sus 23′ en cancha. Bajo este escenario, el entrenador dispuso su ingreso para jugar toda la segunda parte ante el elenco de la Concacaf y el punta se lo retribuyó en la cancha.

Suárez marcó el 2-2 final en tiempo adicionado para extender la definición a los tiros desde los doce pasos y convirtió la última pena máxima de Uruguay previo al yerro de Alphonso Davies. La resolución motivó la alegría de toda la delegación sudamericana, y sus compañeros tuvieron varios gestos hacia él con aroma a despedida porque en TyC Sports precisaron que podría haberse tratado de su último partido con esta camiseta. También en la transmisión de DSports se hicieron eco de esto: “Hay muchas señales que hablan de un fin”.

Sus compañeros lo levantaron en volandas en un sector del terreno de juego, lo aplaudieron y le obsequiaron una pelota para que se lleve de recuerdo de esta Copa América organizada en los Estados Unidos. Luego, Rodrigo Bentancur se estrechó en un fuerte abrazo con Lucho en un momento muy emotivo vivido en el Bank of America Stadium. Desde las redes oficiales de la selección le regalaron diferentes elogios tras su actuación, como “interminable” y “único e inigualable”.

Las reacciones de Bielsa en la serie de penales de Uruguay ante Canadá

Otro de los focos del encuentro fue Marcelo Bielsa. El entrenador de Uruguay venía de lanzar explosivas declaraciones en conferencia de prensa durante la previa y no fue un compromiso más para el ex DT del Athletic Club de Bilbao, quien vivió a flor de piel cada ejecución. Las cámaras de la transmisión oficial captaron sus eufóricos festejos en los exitosos remates de Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta a lo largo de la tanda.

Todo el dramatismo vivido en Charlotte dejó paso a la celebración para una Uruguay, que ahora se enfocará en las Eliminatorias Sudamericanas, donde marcha en el segundo lugar por detrás de Argentina. ¿Con o sin Luis Suárez? Esa fue la primera pregunta que debió responder el goleador después del partido. La consulta del reportero grafica su idolatría: “Tengo miedo de preguntarte y que me contestes lo que no quiero: ¿es un final esto?”.

El centrodelantero evitó profundizar en ese tema: “No, no. Creo que es momento de hablar de todo lo bueno que se viene haciendo en la selección. Es momento de hablar del esfuerzo que hicimos hasta hoy, del momento del cual es difícil afrontar esta clase de partidos, pero tenemos un amor propio, un orgullo del cual defender. Esta camiseta de la selección que nos obliga a representarla de la mejor manera posible después de unos días complicados, difíciles, de tristeza. Pero nos teníamos que ir con una alegría, a nadie le gusta competir por el tercer y cuarto puesto. Pero Uruguay te obliga a eso”.

Luis Suárez evitó hablar de su futuro en la selección uruguaya

“Lo dije la otra vez también en la eliminatoria, pensando que era lo último. Y llegó un pedazo de red. Lo que hay que hacer es disfrutar cada momento, cada etapa que no sabés si puede ser la última o si pueden seguir. Por eso lo disfruto como si fuese un niño. ¿Y si no soy así? No, no estaría hoy en día con la edad que tengo acá compitiendo arriba”, señaló después de marcar su primer tanto en la presente Copa América.

En conferencia de prensa, Marcelo Bielsa tampoco lo descartó de cara a los cruces ante Paraguay y Venezuela por las Eliminatorias: “Está en condiciones de disputar la titularidad como centroatacante de manera legítima. Tuvo una actuación satisfactoria. Aparte del gol, participó para encabezar algunos ataques. Haber compartido este tiempo con él confirma la imagen de un jugador superior, gran compañero y para todos nosotros fue un apoyo enorme dentro y fuera del campo”.

