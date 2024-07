El imperdible ping pong que puso en apuros a Neymar: Messi o Cristiano Ronaldo y el “dolor” por Ronaldinho

Neymar eligió entre Cristiano Ronaldo y Messi

Neymar es una de las figuras internacionales que está ausente en la Copa América que se desarrolla en Estados Unidos. A raíz de una grave lesión sufrida mientras jugaba para el Al-Hilal en Arabia Saudita, el astro surgido del Santos se perdió el torneo continental y apoya a la Canarinha desde las tribunas.

A pesar de su situación, el ex PSG y Barcelona mantiene el sentido del humor que lo caracteriza. Con su sonrisa habitual, el delantero se sometió a un ping pong en el que opinó sobre los mejores futbolistas de la historia. Y en sus respuestas que se viralizaron en las redes sociales, Kylian Mbappé fue inicialmente elogiado, aunque el francés perdió su trono cuando tuvo que optar por Ronaldinho, la estrella campeona del mundo en 2002 que marcó gran influencia en Ney. Sin embargo, sufrió y mucho cuando estuvieron CR7 y Dinho frente a frente y optó por el luso.

En el divertido juego, el brasileño también eligió a Cristiano Ronaldo, pero al ser consultado sobre la capacidad de CR7 y Lionel Messi, la estrella goleadora no dudó en apoyar a su amigo rosarino. Naturalmente, en una muestra de su humildad, la respuesta a la pregunta final no generó ninguna sorpresa: “¿Messi o Neymar?”. La leyenda con la que compartió vestuario en el Blaugrana fue la opción que tomó Ney, en una nueva muestra de afecto, respeto y admiración hacia el atacante que piensa cerrar su carrera en el Inter Miami.

Cabe recordar que Neymar estuvo en Las Vegas acompañando a la selección brasileña en su segundo partido del torneo continental contra Paraguay y aprovechó para dar rienda suelta a una de sus grandes aficiones: el póker. El delantero del Al-Hilal sigue de vacaciones en el país del norte, porque lleva lesionado desde el 17 de octubre de 2023, cuando en el partido de las eliminatorias para el Mundial de 2026 ante Uruguay se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda.

Tras pasar por el quirófano, el futbolista trabaja en su rehabilitación para regresar a las canchas en septiembre. Mientras tanto, compagina el ocio y la preparación física para su inminente retorno. Al llegar a la ciudad de Nevada, las fachadas de algunos edificios pusieron mensajes de bienvenida para “King Neymar”. “No logro acostumbrarme a esto. Gracias a Dios”, dijo en un mensaje en sus redes sociales compartido junto con la proyección de una enorme fotografía suya con la camiseta de Brasil en la puerta de un lujoso hotel.

Esta semana participó en la World Series of Poker (WSOP), organizando un torneo entre amigos y estrellas de otros deportes en uno de los casinos más reconocidos de Las Vegas. Sin embargo, la suerte no lo acomopañó. Según la prensa especializada, Ney cayó eliminado poco antes de la formación de la mesa final. No obstante, el atacante no ha dejado de lado su recuperación. El jueves continuó su puesta a punto en el centro de entrenamiento de Las Vegas Raiders, donde se tomó fotos con algunos de los jugadores de esta franquicia de la NFL.

Durante su estadía por Estados Unidos, también viajó unos días a Los Ángeles, donde visitó a sus compañeros de la Canarinha para desearles suerte durante el certamen y al día siguiente vio en el SoFi Stadium el decepcionante debut que concluyó igualado sin goles ante Costa Rica. Un episodio llamativo acaparó la atención del público, porque la estrella internacional observó el encuentro con la figura de la NBA Jimmy Butler (Miami Heat). En California, el virtuoso brasileño tampoco se olvidó de su entrenamiento -se ejercitó en el campus de la Universidad de California-, como tampoco se olvidó del póker. En un evento con famosos, compartió mesa con su amigo Butler, que le desplumó en una partida con un pozo de 174.000 dólares.