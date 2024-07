Diego Simeone contó cómo conoció a su esposa y recordó la frase con la que logró seducirla: “No nos separamos más”

El Cholo y su esposa dieron una entrevista a la revista española Vanity Fair y revelaron detalles de su vida en pareja

Diego Simeone es el director técnico más ganador y con mayor cantidad de partidos dirigidos en la historia del Atlético de Madrid y transita su 14° temporada en el club español. Allí no sólo conoció la gloria deportiva, sino que construyó una relación de pareja con Carla Pereyra, con quien se casó hace cinco años y tiene dos hijas: Francesca (7 años) y Valentina (4).

El entrenador argentino de 55 años y su esposa, de 36, dieron una entrevista en conjunto para la prestigiosa revista de moda Vanity Fair, en la cual revelaron algunas intimidades de la pareja, cómo nació el amor y qué recuerdan del día en que se conocieron, hace una década.

Según la publicación de la revista española, el Cholo Simeone y vio por primera vez a la empresaria nacida en Paraná, Entre Ríos, en 2013 y unos meses después comenzó la relación, que comenzó a florecer cuando el entrenador argentino ganó su primera Liga en el Atlético de Madrid: “Fue una historia de amor que empezó con un encuentro fortuito en un restaurante, cuando Diego le dijo a Carla a la salida del baño: ‘Te estaba esperando’.

“Desde que nos conocimos, no nos separamos más”, comenzó la empresaria Carla Pereyra, sobre el inicio de la relación con Simeone. Y continuó: “No es tanto el inicio de la relación como cuándo empezamos a hablar, porque con el fútbol al principio no nos veíamos tanto, y hablábamos mucho por teléfono. Y ahí surgió una complicidad, un entendimiento, una comunicación que hemos seguido alimentando hasta hoy. Pero al principio teníamos en común el ser argentinos: la cultura, la lengua, el humor, la música... Yo siempre digo que Diego es la persona más divertida que conozco”.

"Carla y Cholo". La tapa de la revista Vanity Fair que protagonizó Diego Simeone y su esposa, Carla Pereyra (Vanity Fair)

Por su parte, el Cholo, que tuvo un primer matrimonio con Carolina Baldini (comparten tres hijos: Giovanni, Gianluca y Giuliano), expresó sus sentimientos hacia su nuevo amor: “Tendría que estar dos días explicando lo que me atrae de ella”.

Cuando se le consultó a la mujer de Simeone si se imaginaba estar viviendo esta relación especial con el técnico de uno de los clubes más populares de España, respondió: “No me lo imaginaba de esta forma, seguro, pero sí me imaginaba formando una familia de alguna forma. Así me imaginaba y buscaba el éxito. Tenía mis objetivos muy claros, no sabía si iba a salir bien o no iba a salir bien. Por eso creo que también cambié de trabajo y me mudé en algunas ciudades porque siempre intenté como seguir mi instinto para aprender y para mejorar. Y creo que el éxito me viene en la forma personal, digamos en el aprendizaje que tuve en el camino, en lo que logré formar con él y con las niñas. Entonces creo que superó las expectativas porque de ninguna forma, cuando era niña, no me hubiese imaginado todo este mundo y lo que nos toca vivir”.

Por último, el Cholo valoró la importancia de tener a su lado a Carla y a sus dos hijas en común. “Lo que deseo es disfrutar de la familia, sobre todo con mi mujer y mis hijas. Siempre con un viaje divertido de por medio. Y siempre pensando en disfrutar ese tiempo que tenemos para reponer energías”, recalcó en la entrevista. Y valoró: “Hemos tenido la fortuna de haber contado con un trabajo estable dentro de algo tan inestable como es el fútbol. Haber tenido la oportunidad como entrenador de tener esta estabilidad familiar es algo que nos ha dado muchísimo como personas”.

Diego Simeone y su esposa, Carla Pereyra, en la alfombra roja de los premios Laureus del deporte (REUTERS/Violeta Santos Moura)