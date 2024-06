“Es sobrenatural”: la mirada de expertos sobre el talento del “Messi del ajedrez” Faustino Oro

Faustino Oro se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia

A los 10 años, 8 meses y 16 días, Faustino Oro quedó en la historia del ajedrez tras convertisrse en el maestro internacional más joven luego de superar la marca que tenía Abhimanyu Mishra, con 10 años, 9 meses y 3 días. El oriundo de los Estados Unidos había logrado el hito en 2019, pero ahora, el argentino lo superó y su nombre recorre el mundo de la especialidad.

En el torneo de Maestros de Barcelona, el “Messi del ajedrez” consiguió lo que tanto buscaba. En la novena rueda, el prodigio argentino, que se fue a vivir a Badalona junto a sus padres para impulsar su carrera como ajedrecista, logró el récord mundial tras empatar con piezas negras ante el maestro chileno Fernando Valenzuela Gómez. Eso le permitió quedar en lo más alto del certamen y lograr el puntaje necesario para la tercera y definitiva performance de maestro internacional.

Hay que recordar que la preparación de Oro para competir entre los mejores fue coordinada por diversos entrenadores. El marplatense Jorge Rosito estuvo al frente al comienzo de este proceso durante septiembre de 2020, y luego la continuidad de su desarrollo lo tomaron los maestros internacionales Roberto Servat, Leandro Perdomo y Mario Villanueva desde abril de 2022, siempre bajo la tutela de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA).

Más allá de los logros que Fausti consiguió en los últimos tiempos, entre los que sobresale el triunfo en un torneo bullet (partidas a 1 minuto por rival) a la gran estrella del ajedrez, el rey noruego Magnus Carlsen, lo que los especialistas remarcaron en estos últimos tiempos fue la importancia de que el niño mantenga el aspecto lúdico del juego.

“Lo principal es que Fausti se siga divirtiendo y no tome esto como un trabajo”, dijo Servat, encargado del estudio de los finales del juego del niño fanático de Vélez. El joven, que vivía en el barrio de San Cristóbal antes de mudarse a España con sus papás, muestra una notable habilidad asociativa e inteligencia fluida, lo que lo diferencia de otros jugadores de su edad según los expertos. “Nunca vi algo así, su capacidad para resolver problemas es increíblemente rápida”, agregó Servat.

“Hablo mucho con sus padres y creo que están en lo correcto, se ocupan muy bien de su contención emocional”, explicó Rosito en relación a la decisión familiar de dejar Argentina con el objetivo que el menor de los Oro pueda dar un salto de calidad. Algo que se mostró en las últimas horas con la confirmación de que el argentino se transformó en el maestro internacional más joven de todos los tiempos, superando a nombres de la talla de Bobby Fischer, Anatoli Karpov, Kasparov y el mencionado Carlsen.

El "Messi del Ajedrez" durante el torneo en Barcelona que lo coronó como el maestro internacional más joven de la historia

El medio especializado Chess.com rmarcó el logró que consiguió Fausti y lo comparó con la edad de otros reconocidos maestros internacionales. Carlsen logró el título con 12 años y siete meses, mientras que el nacido en Irán, pero francés de nacionalidad Alireza Firouzja lo hizo con 12 años y nueve meses. Otros Grandes Maestros como Wesley So (12 años y 10 meses) y Hikaru Nakamura (13 años y dos meses), también quedaron detrás de Faustino en el historial.

Los entrenadores coinciden en que la principal diferencia de Fausti respecto a otros niños es su capacidad intuitiva y su mente flexible. “Nada más verlo, uno nota su rápida capacidad de razonamiento, memoria y creatividad”, destacó Leandro Perdomo, entrenador de tácticas y cálculos.

Por su parte, Mario Villanueva dejó una referencia en relación a la excepcionalidad de Oro y su juego: “Su intuición es, para mí, casi sobrenatural. Tiene una capacidad intuitiva que me sigue sorprendiendo. Cuando le pido una explicación de por qué hizo cierta movida, simplemente sonríe y dice ‘porque sí’”.

Justamente, la actuación que le permitió quedarse con el récord mundial de precocidad en la historia como maestro internacional en Barcelona fue su primer triunfo en Europa, ya que en 2022 consiguió lo que fue su estreno con victoria a nivel internacional cuando ganó el Panamericano Sub 10 en Uruguay.

Después de su histórica conquista a los 10 años, Fausti Oro ocupará el puesto 2419 en la lista de julio de la FIDE, pero gracias a su actuación en Barcelona, donde extendió su racha sin perder a 31 partidos, sumará otros 31 puntos para la clasificación en agosto.

“No tengo mucho para aportar sobre el récord de Faustino porque en verdad no he seguido con atención sus partidas; sí estuve con él y he conocido a su papá en el Continental en Colombia”, le dijo a Infobae el ex campeón mundial Veselin Topalov, que ganó el título en Argentina, en Potrero de los Funes, en 2005.

“Puedo contarte que yo, a los 10 años, tenía 2100 puntos de Elo, y él pasó los 2400. Tal vez muchos no lo comprendan, pero esa progresión es muy buena, más allá que le haya ganado una partida rápida a Magnus Carlsen y otras blitz a Nakamura”, agregó el búlgaro para remarcar el valor de lo que consiguió Faustino tras ganar el torneo en Barcelona.