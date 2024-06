Alemania-Dinamarca, por un lugar en los cuartos de final de la Eurocopa: hora, TV y formaciones

Tras unos días de descanso, la pelota volverá a rodar en la Eurocopa 2024 con el inicio de los octavos de final. Tras lo acontecido en el primer turno entre Suiza e Italia, los encargados de bajar el telón de la jornada serán la local y una de las principales aspirantes al título Alemania y Dinamarca, que añora dar la sorpresa.

La Die Mannschaft, pese a que se encuentra en plena reconstrucción de la mano del joven entrenador Julian Nagelsmann luego de quedar afuera del Mundial de Qatar 2022 en fase de grupos (lo mismo le sucedió en Rusia 2018) y caer en octavos de final en la edición pasada de la Eurocopa, se ilusiona con dar batalla en esta competencia por historia y la calidad de futbolistas que tiene su plantel.

Los locales se quedaron con su zona gracias a la agónica igualdad 1 a 1 contra Suiza en Frankfurt por el tanto de Niclas Füllkrug en la última fecha del Grupo A. Anteriormente habían goleado 5-1 a Escocia en el debut y doblegado 2-0 a Hungría. Sus principales artilleros en lo que va de la competencia son Fullkrug y Jamal Musiala (ambos con dos tantos).

Dinamarca, de la mano de su director técnico Kasper Hjulmand, busca dar un nuevo paso hacia adelante en este proceso. Bajo su conducción fueron semifinalistas de la pasada Eurocopa (su mejor actuación desde que se consagraron campeones en Suecia 1992) y clasificaron al Mundial de Qatar 2022 (no superaron la fase de grupo). No obstante, tuvieron serias dificultades para avanzar a esta etapa, al ser escoltas de Inglaterra en el Grupo C con tres empates en igual cantidad de presentaciones, lo que les permitió superar por simplemente una tarjeta amarilla a Eslovenia.

Los daneses comenzaron su travesía con un empate 1-1 con Eslovenia, luego repitieron marcador contra Inglaterra y cerraron su participación con una igualdad sin goles ante Serbia.

El ganador de este cruce se medirá el 5 de julio en Stuttgart ante el vencedor del duelo que protagonizarán España (líder del Grupo B) y Georgia (tercero del Grupo F). Por el mismo lado del cuadro también se encuentran Portugal, Eslovenia, Francia y Bélgica.

Probables formaciones:

Alemania: DT: Julian Nagelsmann

Dinamarca: DT: Kasper Hjulmand

Estadio: Signal Iduna Park (Dortmund)

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

VAR: Stuart Attwell (Inglaterra)

Hora: 16

Televisación: ESPN y Disney+

Cuadro de la Eurocopa 2024:

Agenda de la Eurocopa 2024: