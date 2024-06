El campeón defensor Italia abre los octavos de final de la Eurocopa ante Suiza: hora, TV y formaciones

Italia y Suiza buscan un billete a cuartos de final

Comienza a rodar la pelota en los octavos de final de la Eurocopa 2024. Las mejores 16 selecciones se enfrentan a partido único por un boleto en la siguiente ronda, siendo Italia, la vigente campeona, y Suiza las que abrirán los duelos eliminatorios en el Estadio Olímpico de Berlín.

La Suiza de Murat Yakin hizo un buen papel en la primera fase al quedar segunda con cinco unidades por detrás de Alemania, los organizadores del torneo. Los suizos se impusieron en la primera fecha ante Hungría por 3-1 antes de empatar a uno en sus siguientes dos encuentros frente a los escoceses y alemanes.

Ese último partido frente a los anfitriones fue decisivo para resolver la cima del Grupo A. En la previa, los alpinos sabían que un empate les alcanzaba para acceder a la siguiente ronda, pero un triunfo les iba a permitir arrebatarle la punta, lo que hubiera servido para evitar un cruce contra una de las potencias del continente.

Las cartas ya están echadas y los suizos saben a lo que se enfrentan. “Tenemos un buen espíritu de equipo, estamos de buen humor y estamos bien. Pero los italianos tienen más experiencia y siguen siendo los actuales campeones de Europa”, dijo Michel Aebischer en rueda de prensa. “Italia es la favorita y los italianos odian perder”, sentenció, sobre un fútbol que conoce bien al jugar en el Bolonia de la Serie A contra la mayoría de rivales de la Azzurra.

Del otro lado, los vigentes campeones defendieron el título durante la primera ronda al avanzar también como segundos de su zona por detrás de España (con puntaje perfecto). Los de Luciano Spalletti comenzaron con el pie derecho al imponerse a Albania por 2-1, pero su derrota ante los españoles por la mínima llevó a una definición infartante en la última fecha contra Croacia.

“El gol de (Mattia) Zaccagni nos ha dado la certeza de que esta Italia no muere nunca, no se rinde nunca. No es suerte marcar en el tiempo añadido, es una cualidad de un equipo que cree hasta el final”, reconoció Stephan El Shaarawy sobre el empate que consiguió la azzurra en el tiempo extra para quedar segunda en la tabla con cuatro unidades.

El actual jugador de la Roma sabe que son los favoritos: “Tenemos una historia del fútbol y no es fácil jugar contra nosotros. Ante Croacia se demostró. Ante España también lo intentamos, pero ellos estuvieron mejor. Jugaremos igual ante Suiza, con un juego ofensivo y con el objetivo de llegar a la final”, sentenció.

HORA:

10.00 Ciudad de México.

11.00 Perú, Colombia, Ecuador y Miami (Estados Unidos).

12.00 Bolivia y Venezuela.

13.00 Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

TV: DGO/ DISNEY+/ ESPN

Árbitro: Szymon Marciniak

Estadio: Olímpico de Berlín

Cuadro de la Eurocopa 2024:

Agenda de la Eurocopa 2024: