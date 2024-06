La fuerte confesión de Ángel Di María sobre su retiro en la selección argentina al final de la Copa América

Fideo habló después de la victoria ante Chile por la Copa América

“Es la Copa América y se termina. Es lo último”. De esta manera, Ángel Di María oficializó su alejamiento de la selección argentina en octubre de 2023 en referencia a la competición que le pondrá fin a una exitosa carrera con esta camiseta en los Estados Unidos. Ya con la clasificación a cuartos de final en el bolsillo, Fideo tiene garantizado un cuarto duelo después de la fase de grupos. A partir de ahí, será paso a paso.

El extremo del Benfica fue consultado por esta situación en charla con Urbana Play (FM 104.3) y señaló cómo atraviesa sus últimos días con el plantel campeón del mundo: “Yo sufro. Sé que cada vez queda menos. Ojalá, Dios quiera, me ayude una vez más y queden 4 partidos”. La Scaloneta jugará este sábado desde las 21 (hora argentina) ante Perú, la próxima semana afrontará el cruce por un lugar en las semifinales y aún está en carrera para la final del 14 de julio próximo en el Hard Rock Stadium de Miami.

En este sentido, Di María manifestó su sueño de poder llegar hasta el último día de competencia: “Eso es lo único que deseo en este momento”. Además, contó que intenta vivir de la mejor manera estas semanas al lado de sus compañeros: “Estoy disfrutando cada entrenamiento, intento reírme todo el tiempo, más de lo que normalmente lo hago. Intento disfrutar de mis compañeros, que es de lo más lindo que tengo”.

Meses atrás, había confirmado su alejamiento de la Celeste y Blanca en una entrevista con el mismo medio. “Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la Selección en un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la Selección. Va a ser la última Copa América”, declaró.

Fideo comunicó su alejamiento de la Albiceleste en los próximos meses

Luego de este torneo, Ángel Di María deberá tomar una definición sobre su futuro porque el contrato con la entidad portuguesa termina el próximo 30 de junio y Rosario Central se mantiene ilusionado con tenerlo en sus filas, a pesar de las amenazas que recibió él y su familia. Antes de esos episodios lamentables, Ángelito había blanqueado sus intenciones de regresar al club donde debutó de manera profesional.

“En mi cabeza siempre estuvo. Como estuvo volver al Benfica, está volver a Central. Lo dije muchísimo. Siempre dije que quería volver cuando todavía me sienta bien, y creo que estoy en plenitud todavía. Mi contrato acá se termina en 2024 y es obvio que está esa opción”, había expresado en aquella charla.

A la espera de resolver sus próximos pasos, el jugador de 36 años analizó lo que dejó el encuentro contra Chile por el Grupo A de la Copa América: “Lo importante siempre es ganar, y más en estas competiciones. Creo que es importante seguir por este camino, quedan tres puntos más y esta camiseta te hace eso, ¿no? Tenés que ganar siempre, tenés que sumar de a tres. Sacamos un partido muy difícil”. Va en busca de su sexto título con la Selección (1 Mundial, 1 Copa América, 1 medalla dorada en los Juegos Olímpicos de 2008, 1 Finalissima y 1 Mundial Sub 20).

Copa América 2024 - Chile vs Argentina - Resumen del partido

Por otro lado, fue interrogado sobre si hay diferencias entre ser titular y suplente: “No, porque ya me tocó muchas veces estar en el banco y sé que siempre tengo esa posibilidad de poder entrar, de poder vestir esta camiseta otra vez. Para mí, eso es fundamental”.

En último orden, reveló la intimidad de la celebración de este lunes por el cumpleaños número 37 de Lionel Messi: “Llevamos unas tortas, había unos sanguchitos de miga. Estaba contento. Es difícil a veces cuando uno no está cerca de la familia, y más cuanto tenés hijos, pero intentamos que la pase bien”.