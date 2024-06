El emotivo cruce de mensajes entre Edinson Cavani y el juvenil de Almirante Brown al que le dio su camiseta

El momento en que Edinson Cavani le dio su camiseta al juvenil del equipo de Isidro Casanova

Tras la charla que habían tenido apenas finalizó el duelo entre Boca Juniors y Almirante Brown por Copa Argentina, Edinson Cavani le dedicó en sus redes sociales un cálido mensaje a Lautaro Elías, el juvenil de 19 años que se llevó la camiseta del delantero uruguayo en una noche inolvidable para su carrera, ya que hizo su debut en la Primera de La Fragata.

“Fue un momento especial. Una vez yo también debuté. Te deseo todo lo mejor”, escribió Cavani en una historia que compartió en su cuenta de Instagram. Además, agregó un video del momento en que le obsequió su casaca al jugador del equipo de Isidro Casanova.

El gesto del atacante xeneize se hizo viral principalmente porque no hubo intercambio de camisetas con Elías, quien le explicó que no le podía dar la suya porque había sido su bautismo como profesional y se la iba a regalar a sus padres. Edinson comprendió la situación: esa camiseta simboliza un momento especial para cada futbolista, un emotivo recuerdo para toda la vida.

El mensaje de Cavani para Elías

Así lo contó el juvenil en una nota con TyC Sports. “Le pedí la camiseta y cuando me pidió la mía le dije que no porque había debutado hoy y era para mis papás. Él lo entendió porque es una buena persona”, reveló y dio más detalles del diálogo que tuvieron sobre el césped del Malvinas Argentinas: “Estuvimos hablando y me dio unos consejos. Me dijo que no me dejara llevar por las circunstancias del partido, por la euforia, que solo tenía que hacer mi juego y disfrutar. Es muy humilde”.

Tras destacar el gesto del ex jugador del Manchester United, también contó que, en principio, lo había buscado para aclarar un entredicho que habían tenido en el campo de juego. “Cavani se enojó por una jugada que tuvimos, en la que lo agarré, pero cuando terminó el partido le dije que no se enoje, que era mi ídolo. No tenía pensado pedirle la camiseta”.

Ayer, el joven publicó una foto posando con la camiseta número 10 de Boca. El uruguayo replicó este sábado el posteo acompañando la imagen con el emoji del apretón de manos, luego compartió el mensaje anteriormente mencionado. Poco después, el mediocampista de Almirante Brown siguió el intercambio agradeciéndole las palabras con un nuevo elogio: “Qué grande sos”, le escribió.

El juvenil posó con la camiseta del uruguayo

Elías, que cumplirá 20 años la próxima semana, ingresó a los 84 minutos de partido en lugar de Santiago Pomelo Vera, quien había anotado el descuento de su equipo. Su ingreso agotó los cinco cambios dispuestos por La Fragata, que se ilusionó con llevar al Xeneize a los penales, pero no alcanzó el empate agónico y se quedó eliminado del certamen.

En la siguiente instancia, Boca Juniors se enfrentará a Talleres con día, horario y sede a confirmar. El vencedor de esa llave se medirá en cuartos al ganador de Gimnasia y Rosario Central/Barracas Central (aún deben jugar). Por lo pronto, el plantel dirigido por Diego Martínez volverá a las prácticas el viernes que viene con la mira puesta en lo que será la llave ante Independiente del Valle por dieciseisavos de la Copa Sudamericana.