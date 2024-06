“Hay fantasmas”: la experiencia paranormal que vivió Magui Aicega con Las Leonas durante un viaje a Inglaterra

La ex jugadora y columnista de un programa radial relató un singular episodio vivido en Inglaterra

Magdalena Aicega es historia viviente del hockey argentino como parte de la Generación Dorada que dio nombre a Las Leonas. Fue ganadora de una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y otras dos preseas de bronce en Atenas 2004 y Pekin 2008, donde le puso fin a una maravillosa etapa repleta de enseñanzas, aprendizajes y muchas anécdotas, algunas muy lejanas a sus experiencias dentro de la cancha.

Actualmente, Magui se desempeña en su rol de cperiodista en Quién Paga la Fiesta, programa emitido en la radio Rock and Pop (FM 95.9). En ese ciclo, relató una situación paranormal vivida en uno de los viajes para representar a la Selección. “Una vez estábamos en Inglaterra con Las Leonas, fuimos a jugar y estábamos en un castillo. Me acuerdo que estábamos en la recepción del hotel y había un montón de cámaras, que las mirábamos”, inició su narración frente a la atenta escucha de sus compañeros en el programa conducido por Martín Ciccioli.

A continuación, Aicega manifestó que le pidió un helado a una persona, que se marchó inmediatamente a buscarlo. A los pocos instantes, se generó la inquietud de la deportista: “En un momento, digo ‘ahí viene’ por las cámaras. Y lo miro y el tipo no aparecía, pero lo vimos. Entonces, yo digo ‘¿no, nos habremos equivocado?‘”.

Siguiendo el hilo de la conversación, Magui Aicega dialogó con el empleado al que le había hecho el pedido y le preguntó: “¿Esa cámara es de esta habitación? Me respondió que sí. Dije: ‘¿Pero vos no pasaste por acá?‘. Y me dijo ‘no‘. Le dije: ‘Yo vi a alguien‘”. Frente a lo cual, recibió la siguiente contestación: “Ah, tranquila, acá hay fantasmas a la noche”.

La ex jugadora se mostró escéptica respecto a este tipo de historias, pero el episodio le provocó otro tipo de pensamientos: “Te digo la verdad, yo no soy de creer, pero vi un tipo que pasaba por ahí y estaba en la habitación de al lado y al tipo nunca lo vi”. La interrogaron sobre si pudieron dormir tranquilas desde aquel momento en el hotel y Aicega se sinceró: “Sí, me dijo que hay fantasmas. ¿Qué querés que le haga?”.

Vale destacar, la deportista de 50 años se consagró campeona del Mundial Sub 21 de Barcelona en 1993 y, al año siguiente, fue subcampeona del Mundial de Dublín. En 2002 se tomó revancha en la ciudad australiana de Perth para levantar el título. Desde 2003 a 2008 fue la capitana y, luego de su experiencia en la cita olímpica de China, la defensora anunció su partida: “El choque por el bronce fue mi último partido y estoy feliz de haber jugado con este equipo. Retirarme de esta manera, tan alegre, fue lo mejor, más allá de haber conseguido una medalla”.

La madre de Rocco, Indiana y Lucca siguió vinculada al club de sus amores, Belgrano Athletic, hasta que dijo basta en medio de una pretemporada a principios de 2020: “Tomé una decisión totalmente pensada. Jugué 33 años en la Primera del club. Pero llegó un momento en el que dije ‘Yo le di todo al hockey y el hockey me dio todo’. Me exprimí totalmente”.

En agosto de 2023, confirmó su regreso a la entidad para salvarlo del descenso en el Torneo Metropolitano de Hockey: “Me propusieron solo para aportar experiencia porque tenemos un equipo que juega muy bien, pero es joven. Es un torneo muy difícil, que dura hasta noviembre”. Hoy en día, sigue vinculada a distintas coberturas de la Liga Profesional para TNT Sports.