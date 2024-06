La postura del Inter Miami de Lionel Messi ante la posibilidad de participar de la Copa Libertadores y del Súper Mundial de Clubes en el futuro

Raúl Sanllehí, nuevo dirigente del club, blanqueó la intención de jugar el torneo continental

La llegada de Lionel Messi al continente americano para vestir la camiseta del Inter Miami desde mitad de 2023 instaló una serie de interrogantes ante la posibilidad de verlo en una competición que nuclee equipos de Sudamérica. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se refirió a esto tiempo atrás, y ahora se sumó un flamante dirigente de las Garzas que no se baja de un ambicioso objetivo: la Copa Libertadores.

El nuevo Presidente de Operaciones de Fútbol, Raúl Sanllehí, fue consultado en su conferencia de prensa de presentación por esta chance y se explayó en imágenes recogidas por el corresponsal de Claro Sports, José Armando. “Esa ambición de globalidad que tiene el Inter Miami y el valor histórico de la competición inciden. Es un objetivo, una ambición que tenemos, me vuelvo al lema de la camiseta ‘freedom to dream’ y por qué no vamos a tener la libertad de soñar con eso también. Es un objetivo sin ninguna duda”, reconoció Sanllehí.

De esta forma, el ex Director de Fútbol Profesional del Barcelona blanqueó la intención de disputar el certamen más importante de Sudamérica. Cabe destacar, no sería la primera vez que equipos ajenos a la Conmebol participen de la competencia porque los cuadros mexicanos estuvieron desde 1998 a 2016. A partir de 2017 dejó de coincidir con el propio calendario de Concacaf por la Concachampions.

En diciembre de 2023, Alejandro Domínguez se mostró esperanzado con tener a Lionel Messi como gran figura de una competencia: “Ojalá que sí, eso es lo que le puedo decir. Estamos trabajando con Concacaf para tener un campeonato de clubes, tiene que haber un mérito deportivo pero bueno, hay cosas que llevan un poco más de tiempo”. Sin embargo, aclaró en charla con Deporte Total USA que se trataría de algo diferente a la Libertadores: “Sí, sería volver a relanzar la Copa Interamericana, pero con más participación de equipos de Sudamérica y Concacaf”.

Inter Miami se ilusiona con jugar el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores (REUTERS/Daniel Becerril)

La antigua versión de la Copa Interamericana comenzó en 1969, se extendió hasta el final del siglo pasado y reunía a los campeones de cada Confederación. Independiente fue el máximo campeón con tres conquistas, mientras que únicamente ganaron dos equipos por México (Pumas y América) y uno por los Estados Unidos (DC United).

Por otro lado, Raúl Sanllehí también se mostró ilusionado con clasificar al Súper Mundial de Clubes de 2025 en una entrevista para EFE: “Es un escaparate único y nos interesa muchísimo. Siempre va a ser muy relevante. Tuve la suerte de vivirlo y ganarlo tres veces (con Barcelona), te sientes realmente en una posición de privilegio, de conseguir prestigio internacional y global, que es hacia donde va el Inter Miami. La visión que tienen los propietarios es esa: hacer un club referente de fútbol a nivel global. No se consigue en dos días, pero el Mundial es un objetivo que nos interesa muchísimo”.

La gran cita que se desarrollará en los Estados Unidos ya posee a distintos clasificados, entre ellos River Plate, y hay un boleto que se entregará a un invitado del país anfitrión, cuyos criterios aún no se han precisado para elegir qué franquicia será la privilegiada.

Por último, el Presidente de Operaciones de Fútbol fue interrogado por el futuro del Inter Miami después del paso de Lionel Messi por la institución: “Vamos a disfrutar del momento que lo tenemos. Evidentemente estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos, no solamente por los goles que marca o los títulos que ha ganado. Es la continuidad en el tiempo. Nunca en la historia del fútbol ha habido un jugador que consistentemente haya sido tantos años sin disputa el mejor jugador del mundo, entonces es evidente que hay un antes y un después y estamos intentando tener una estructura general para evolucionar después”.