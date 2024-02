El Kun Agüero habló sobre las versiones de su vuelta a las prácticas en Independiente

El Kun con la 10 de Independiente que supo lucir en sus primeros años (@Independiente)

La semana pasada Sergio “Kun” Agüero reveló la posibilidad de regresar a la practica profesional luego de la arritmia que le detectaron en octubre de 2021, y lo obligó a retirarse. Su anuncio ilusionó a todos, en especial a los hinchas de Independiente ya que el ex futbolista aseguró que, en caso de que su salud se lo permita, allí le gustaría jugar sus últimos partidos. De momento el ex punta de la selección argentina, el Manchester City, el Atlético Madrid y el Barcelona se entrena por su cuenta, y en las últimas horas arreciaron los rumores de un pronto regreso a las prácticas con el plantel que dirige Carlos Tevez.

Te puede interesar: Carlos Tevez le respondió al Kun Agüero y le abrió las puertas de Independiente: “¿Quién no quisiera tenerlo al menos 10 minutos?”

Infobae pudo saber que Agüero charló con el entrenador, al que conoce de la época en la Selección. El Kun tiene compromisos comerciales por delante en la Kings League, el torneo de Fútbol 7 organizado por Gerard Piqué y el streaming Ibai Llanos y en el que Sergio tiene un equipo, el Kunisports. También tiene previsto disputar un certamen amateur en Estados Unidos. Y existe en agenda un amistoso de Leyendas de Independiente. Pero no hay fecha confirmada de un regreso formal a las prácticas, pensando en el intento de reinsertarse en el profesionalismo con la institución que lo vio nacer.

“El cardiólogo dijo que estaba muy bien, que es importante que estoy bien de salud, pero para volver a entrenar en el nivel de Primera necesito un montón de estudios, tengo que hacer muchisimas cosas que hoy por hoy... Y tengo que bajar unos kilitos. Pero hago un pique y me desagarro, me tengo que cuidar”, aclaró en un stream esta tarde, en el pico de las versiones.

Te puede interesar: Los mejores memes del triunfo de Racing ante Independiente: las burlas de los hinchas de River a Tevez y el presente de Maravilla Martínez

“Por ahora no lo tengo pensado, pero iré viendo con los entrenamientos. Ahora voy a jugar en la Kings League, después tengo un par de torneos, otro en junio... Voy a ir viendo, de acá hasta junio o julio no sé qué va a pasar”, insistió. “Esperanza sí hay, tampoco es para volver y jugar un año; tampoco la pavada. Obviamente que me da mil vueltas la cabeza, que hay alguna posibilidad de volver, pero primero quiero ver”, le puso un freno a las expectativas.

Eso sí, la posibilidad de que se entrene con el Rojo en alguna oportunidad, no es descabellada, aunque sólo en momentos de ejercicios livianos, tal como se encargó de advertir. Muy paulatinamente. “Ahora no tengo tiempo, pero algun día me voy a entrenar ya que estoy acá; digo de acá a unos meses. Tampoco quiero ir a romper las pelotas, pero ir a entrenar con la Primera de Independiente y boludear un rato, lo puedo hacer. Obviamente, siempre y cuando no interrumpa sus trabajos, capaz con la Tercera, o con lo hacen un reducido, me meto ahí a ver que onda”, concluyó.

Te puede interesar: La lupa sobre el arbitraje de Tello en el clásico de Avellaneda: el gol de Maravilla Martínez y el penal que reclamó Independiente

La revolución entre los hinchas se inició el 24 de enero pasado, cuando acompañó a su hijo Benjamín a probarse en las Inferiores del club y quedó para la Octava División. Fue en el predio de Villa Domínico, que fue construido con su aporte (junto con Gabriel Milito). Ese día charló con Tevez y comenzó a gestarse la posibilidad. Mientras tanto, comenzó a familiarizarse con los actuales jugadores profesionales a los que saludó.

El día que visitó la práctica de Independiente y habló con Carlos Tevez (@Independiente)

Sergio tiene buena relación con el Apache y en el streaming que anunció su posible regreso contó que “no es que somos íntimos amigos, pero jugué con él en la selección y en el City. Fuimos campeones en la Premier. Tenemos buena relación. Antes de que él agarre Independiente hice la transmisión de la final de la Champions desde Estambul, que jugó el City con el Inter, que fue espectacular. Y antes habíamos hecho otro en un City-Real Madrid”.

Charlas por chats y alguna que otra llamada fortalecieron el contacto y de hecho lo invitaron para que disfrute los partidos de local contra Rosario Central (victoria 1-0) y el clásico ante Racing (derrota 1-0), por la la Copa de la Liga Profesional. Su presencia con el plantel fue cada vez más asidua y no se limitó a ver los partidos desde el palco. Estuvo en el vestuario y también los saludó a sus colegas antes y después de cada uno de los encuentros.

En esa trasmisión ante sus seguidores el Kun publicó un audio de su médico, Roberto Peidro, quien fue optimista sobre la chance de retomar la práctica de alto rendimiento y profesional.

El Kun jugando un picado con la actual camiseta de Independiente

“Yo no tuve más nada, estoy entrenando fuerte. Hasta se me fue el extrasístole, que son latidos fuera de lugar. Pasa cuando estoy por estrés o nerviosismo o alegría”, confesó en dicho streaming el medallista de oro en Beijing 2008 y dos veces campeón mundial Sub 20 (Países Bajos 2005 y Canadá 2007).

El tema escaló a tal punto que el propio Tevez le abrió las puertas a Agüero en su última conferencia de prensa: “¿Quién no quiere tener al Kun? ¿no? Primero yo como compañero, y ahora como entrenador. Bienvenido si puede, aunque sea diez minutos o quince minutos, lo tendremos”.

Todo dependerá de sus últimos estudios, lo que diga su médico y el propio Sergio.

Agüero posa en el medio y a la derecha aparece Benjamín con la camiseta que usó su padre en el Rojo en 2005

Agüero cumplirá 36 años el próximo 2 de junio. Fue una de las más apariciones más importantes del fútbol argentino en las últimas décadas. Debutó con tan sólo 15 años, un mes y tres días, cuando el por entonces DT de Independiente, Oscar Ruggeri, lo mandó a la cancha en un duelo ante San Lorenzo, en una fría noche de viernes en la última fecha del Torneo Clausura 2003. Se convirtió en el jugador más joven en llegar a la élite y batió la marca del recordado Diego Armando Maradona, que lo hizo a 10 días de cumplir 16 años.