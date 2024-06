Continúa el escándalo tras la frase de Ancelotti sobre el Mundial de Clubes: “Real Madrid prefirió no ir a la guerra”

El periodista que entrevistó a Ancelotti rompió el silencio (Reuters)

Las controvertidas declaraciones de Carlo Ancelotti al periódico italiano Il Giornale desencadenaron una ola de especulaciones sobre la posible ausencia del Real Madrid en el próximo Mundial de Clubes organizado por la FIFA. En dicha entrevista, Ancelotti había afirmado que el club merengue no participaría en el torneo, argumentando razones económicas y deportivas.

“La FIFA se olvida, los jugadores y los clubes no participarán en ese torneo. Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la FIFA nos quiere dar esa cantidad para toda la copa. Negativo. Al igual que nosotros, otros clubes rechazarán la invitación”, fue la frase que se pudo leer en el artículo.

A partir de allí, tanto la institución de la Casa Blanca como el propio entrenador se vieron obligados a desmentir lo que publicó el medio italiano. Una postura que dejó mal parado al periódico Il Giornale y por las cuales el periodista que realizó la entrevista, Tony Damascelli, debió salir a dar su versión.

Damascelli remarcó que las palabras del entrenador italiano fueron completamente fieles a lo pronunciado durante la conversación. En una declaración a la cadena COPE, sostuvo que el técnico de 65 años afirmó: “No vamos al Mundial de Clubes porque es una tontería total a nivel económico, deportivo y salud de los jugadores”.

“La entrevista se la hice el sábado y confirmo palabra por palabra lo publicado. No es una entrevista informal. Hablamos de otra cosa que no publicaré para que no haya otro malentendido”, insistió.

El comunicado que lanzó Ancelotti tras la publicación de la entrevista

Las palabras de Damascelli respaldaron la supuesta postura del Real Madrid y otros clubes en contra de la participación en el torneo internacional. “El Real Madrid prefirió no ir a la guerra”, afirmó Damascelli en un artículo publicado en Il Giornale, titulado “La entrevista a Ancelotti, un caso Mundial”. En el texto también aseguró que “las palabras recogidas en la entrevista son fieles a las pronunciadas por Carlo”. Y agregó: “La FIFA cumplió su habitual misión de silenciador, el Real Madrid prefirió no ir a la guerra y Ancelotti tuvo que aceptar no el desmentido, lo que le honra, sino la incomprensión según las costumbres del mundo de la información”.

“Está claro que la posible ausencia del equipo más ilustre y titulado del mundo privaría al evento FIFA de interés deportivo y comercial, sería como organizar una cena de boda sin los cónyuges”, sentenció.

Al mismo tiempo deslizó la posibilidad de que el mensaje que compartió el DT italiano en sus redes sociales haya sido escrito por el club merengue “para evitar un escándalo internacional”. Finalmente, Damascelli reveló que se puso en contacto con Ancelotti y afirmó que está muy tranquilo. “Es un hombre de gran honestidad y lealtad, y un profesional único”, aseguró el periodista italiano.

Tras estas nuevas declaraciones por parte del periodista italiano, habría que ver si desde Madrid surge una nueva respuesta, más allá del comunicado que publicó el club, en el que reiteró su compromiso de participar en el Mundial de Clubes 2024/2025 que se disputará entre el 15 y 13 de julio del 2025.

En esa línea Carlo Ancelotti se había pronunciado en sus redes sociales: “En mi entrevista con ‘Il Giornale’, mis palabras acerca del Mundial de Clubes de la FIFA no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía. Nada más lejos de mi interés que rechazar la posibilidad de disputar un torneo que considero que puede ser una gran oportunidad para seguir peleando por grandes títulos con el Real Madrid”.