Mauro Boselli fue internado por un “síndrome anémico severo” y debió suspender su partido despedida

Mauro Boselli jugó 221 partidos, marcó 130 goles y brindó 17 asistencias. Ganó dos títulos en la Liga MX (César Gómez/Jam Media/Getty Images)

Mauro Boselli se retiró del fútbol profesional a fines de 2023 con 38 años. Lo hizo en Estudiantes de La Plata, un equipo en el que alcanzó la gloria como la Copa Libertadores en 2009. Pero otro club que lo marcó es el León de México, donde estuvo seis años y fue el lugar elegido para organizar su partido despedida pautado para este sábado y del que iban a formar parte figuras como Juan Sebastián Verón. Sin embargo, el Matador sufrió un problema de salud y se encuentra internado. Por sus redes sociales explicó los motivos y luego publicó una foto en la que se lo ve de buen ánimo.

El ex goleador fue hospitalizado por “un síndrome anémico severo y sintomático tras una hemorragia digestiva”, según informó la organización del evento, WFG. “Dada esta lamentable noticia, el partido despedida del Matador programado para el sábado 15 de junio será reprogramado”, explicaron.

Luego fue el propio ex atacante el que se expresó en su cuenta de Instagram: “No hay nadie más que yo que lamente este problema de salud y en este momento tan importante para mí. Quiero contarles que me encuentro mejor y realizándome una serie de estudios para determinar los pasos a seguir”.

El posteo de Mauro Boselli

“De corazón les quiero agradecer a todos los que ya habían adquirido su boleto para mi despedida. En este momento lo único que quiero es recuperarme y estar bien. Los mantendré informados ni bien tenga novedades. Los quiero mucho y gracias por el apoyo”, reconoció Mauro.

Acto seguido, el club azteca emitió su propio parte de prensa, que afirmó que “se mantiene pendiente del actual estado de salud de Mauro Boselli” y subrayó que “lo más importante para todos nosotros es su recuperación”.

Además, los directivos aclararon que están a “disposición de su familia para lo que necesite en todo momento” y que mantienen “comunicación con la empresa, WFG, organizadora y comercializadora de su partido de despedida que estaba programado para este sábado 15 de junio”. Asimismo, “WFG será la encargada de informar los detalles administrativos y logísticos para la probable reprogramación del evento”.

El parte de la organización del partido despedida de Boselli

Por último, plantearon su apoyo a “los organizadores para la realización de este partido, en cuanto Mauro y su familia lo decidan. ¡Mucho ánimo Martador!”. Aún no hay fecha para la realización del evento en La Fortaleza, como se conoce al Estadio León, con capacidad para 31 mil espectadores.

Boselli tuvo un gran paso por el elenco mexicano, ya que fue su periodo más fructífero en números con 221 partidos, 130 goles y 17 asistencias. Además, fue campeón en dos campeonatos de Primera División, el Apertura 2013 y el Clausura 2014. Tres veces fue el máximo goleador de la Liga MX. En el exterior también jugó en Atlético Malagueño (España), Génova y Palermo (Italia), Corinthians (Brasil) y Cerro Porteño (Paraguay).

Mauro debutó como profesional en Boca Juniors y ganó la Copa Sudamericana de 2004 y la Copa Libertadores en 2007. Repitió en el máximo torneo continental en 2009 con Estudiantes, con el que también se consagró en la Copa Argentina el año pasado, lo que le permitió retirarse a lo grande.

El comunicado de León