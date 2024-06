Chiquito Romero reveló qué les pidió Riquelme en la charla con el plantel de Boca Juniors

Chiquito Romero reveló qué les dijo Riquelme en la reunión que tuvo con el plantel de Boca Juniors (Canal de Boca)

Mucho se habló de la charla que tuvo el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, con el plantel luego de la derrota 1-0 ante Platense en Vicente López por la cuarta fecha de la Liga Profesional. Este jueves fue Sergio “Chiquito” Romero el que reveló qué pasó en ese cónclave realizado en el Boca Predio en Ezeiza y qué les pidió el “Ultimo Diez” a los futbolistas.

“Nosotros somos conscientes y yo lo dije ni bien pasó el partido de Platense. A nosotros lo que más nos está costando son los partidos de visitante, esos que sabes que van a ser luchados como nos pasó con Atlético Tucumán que no iba a ser un partido sencillo. Hoy el fútbol no se gana con los colores o el escudo, si no competís tenés mucho por perder y más en este club”, comenzó el arquero en una entrevista con el Canal de Boca.

“Pero nosotros estamos todos alineados en un mismo camino. Nuestro presidente lo único que dijo fue que estamos a tiempo, que tenemos un plantel espectacular, que nosotros tenemos que entender que somos Boca y tenemos que competir. El entrenador tiene una idea de juego, entrenamos y hacemos todo en el partido para seguir esa idea. También hay que entender que cuando no se puede está el corazón, la entrega, los huevos, la garra… Tenemos que lograr eso. El bien común es que a Boca le vaya bien”, explicó Chiquito.

Chiquito junto al Chelo Delgado en la renovación del contrato (@BocaJuniors)

El dos veces mundialista con la selección argentina, contó lo importante del sostén familiar en los primeros tiempos en el club cuando las cosas no salían y obvia dedicatoria en el momento que el rumbo se consiguió. “Al principio se lo dedicaba a mi mujer y mis hijas que son las que me aguantan y se fuman todo cuando llego a casa”, confesó.

Sobre la renovación de su contrato hasta diciembre de 2025, sostuvo: “Es un día muy importante para mí. Una decisión familiar que tomamos ya hace casi tres años atrás y tener la posibilidad de extender el vínculo con el club. Un lugar que nos recibió, tanto a mí como a mí familia, con los brazos abiertos, que nos brindaron todo desde el primer día, la verdad que fue algo espectacular. Tanto yo como mi familia estamos muy agradecidos. Tendremos que trabajar el doble para devolver esta renovación y darle alegrías a Boca que para eso llegué”.

También contó qué lo sorprendió el mundo Boca. “Es lo que imaginaba y un poco más. Es un club que se está manejando a nivel europeo. Desde las instalaciones, la comodidad que tiene el plantel profesional, los movimientos que hacemos en la Argentina o un viaje al exterior… Es prácticamente repetir lo que a mí me tocó vivir en Europa. Es algo muy importante, un paso adelante tanto para Boca como para el fútbol argentino”, aseguró.

Sergio Romero llegó en 2022 a Boca Juniors y el año pasado se afirmó como titular. Fue clave en las definiciones por penales para llegar a la final de la Copa Libertadores (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

MÁS FRASES DE CHIQUITO ROMERO:

Copa Libertadores 2023. “Fue algo hermoso, espectacular para mí. Lo único que nos faltó fue ese puntapié final. Estuvimos cerca, hicimos un gran trabajo durante toda la competencia”.

Los penales. “Sentía que el trabajo que hacíamos con Javi (García), Lea (Brey) y Fer (Gayoso) daba sus frutos (cuando atajaba los penales). Uno por ahí tiene en su cabeza la intuición de decir ‘puede ir acá o puede ir allá’. Pero cuando uno ve que lo que se estudió en los papeles, los análisis que hacíamos todos juntos, dio sus frutos. Al que le tocaba estar era a mí, pero si le tocaba a Javi o Brey iban a ir exactamente al mismo lugar que fui yo, porque lo decidíamos en conjunto”.

Capitanía. “Es un orgullo. Yo siempre a Boca lo puse al nivel de la selección argentina. Es de las instituciones más grandes del país, un arco que tiene un marco muy grande del que uno tiene que estar a la altura. Lo pongo a la altura de cuando el Tata Martino me dijo que iba a ser uno de los capitanes en la Selección. Soy un agradecido y un privilegiado por el lugar que tengo”.

Marcos Rojo. “Con el Negro compartimos mucho tiempo tanto en la Selección como en el United, hemos salido campeón allí y el reencuentro fue decir ‘estamos juntos de nuevo para lograr cosas importantes en Boca, queremos ser campeones’. No tenemos otro objetivo en la vida más que ese. Yo entiendo el fútbol de dos maneras: podes jugar muy lindo o podes ser un desastre y ganar, nosotros queremos ganar. No vine a pasear y a ser un nombre más, yo quiero ganar todas las copas que me quedan”.

Edison Cavani: “Edi es aquel profesional que tenes que mirar y decir ‘si tengo que hacer esto para llegar a Europa, lo tengo que hacer’. Representa eso. Para muchos de nuestros jóvenes es un ejemplo a seguir”.