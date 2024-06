El Changuito Zeballos recibió el alta en Boca: el tatuaje que se hizo después de una lesión y cuándo volverá a jugar

Changuito Zeballos volvió a entrenarse (El Canal de Boca)

La recuperación fue extensa, pero Exequiel Zeballos finalmente recibió el alta médica, volvió a tocar la pelota y se prepara para hacer una pretemporada antes de retomar la competencia oficial. En la última sesión, el Changuito fue probado en un trabajo con juveniles y respondió satisfactoriamente. En una entrevista con El Canal de Boca, el santiagueño reveló cuándo retornará a las canchas, habló de su relación con Juan Román Riquelme y se refirió al tatuaje que se hizo tras una lesión.

“Falta poquito para volver a jugar. Sigue la magia intacta, sí. Trabajé mucho con los kinesiólogos. De cualquier lesión se puede volver bien”, expresó primeramente Zeballos, que esta mañana en el Predio de Ezeiza trabajó junto a un grupo de chicos de la Séptima División que oficiaron de sparrings en un ejercicio con pelota.

El Changuito se rompió los ligamentos cruzados anteriores y menisco externo de la rodilla derecha en un partido contra Belgrano en Córdoba en octubre de 2023. Vale recordar, antes se había repuesto de una fractura de tibia en 2021 y también había sido intervenido en su rodilla izquierda (meniscos) a principios del año pasado.

“Obviamente cuando me rompí estaba triste porque venía de otras lesiones, pero la vida es así. No son malas, son experiencias que te tienen que pasar. Capaz te pasan cada tres o cuatro años y nadie se da cuenta, pero como me pasaron todas juntas, se ven mucho. Como me enseñaron mis papás, siempre con felicidad en la vida”, manifestó el delantero de 22 años, que durante su recuperación fue padre por primera vez, algo que lo ayudó a no caerse anímicamente.

Changuito volvió a entrenarse con pelota

En su cuello lleva tatuada una palabra que decidió grabarse tras su lesión de tobillo: “Resiliencia”. En eso también se basó para no bajar los brazos y apuntar a volver lo antes posible a las canchas. “Son 15 años nada más que uno juega al fútbol y yo lo trato de hacer con mucha felicidad porque se corta. Hay que seguir para adelante. Ahora vuelvo a jugar, ya pasó”.

¿Cuándo podrán volver a deleitarse los hinchas de Boca con las gambetas del Chango? “Lo hablé con Jorge (Batista, médico de Boca que lo operó) y los kinesiólogos, para después de la Copa América. Gracias a Dios me siento bien, con mucha fuerza, trabajé más que antes”, precisó el atacante.

Al mismo tiempo, se mostró abierto a ayudar a los más jóvenes ya que él pasó a ser una especie de referente desde que está entrenando con la Primera: “Cuando subí, Carlos (Tevez), Mauro Zárate y todos los que estaban eran iguales. Lo mismo Román, con nosotros los chicos es excelente. Eso para nosotros es un montón. Es el presidente, para nosotros es muy bueno que Juan sea así con nosotros”.

Por último, Zeballos diferenció su optimismo por el inminente retorno de los paralelismos que le trazan con algunos futbolistas consagrados: “Comparaciones siempre hay, pero yo soy Exequiel. Es lo que quiero llegar a ser, pero falta mucho por trabajar. Mantengo los pies sobre la tierra. Ahora tengo que volver bien y sumar minutos”.