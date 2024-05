Hugo Tocalli reveló por qué se fue Carlos Tevez de Independiente y contó que le ofreció a Pekerman ser el DT: la respuesta de José

Hace exactamente una semana, Independiente confirmaba la salida de Carlos Tevez como director técnico e informaba que Hugo Tocalli, coordinador de las divisiones inferiores, lo reemplazaría transitoriamente. Fue horas antes del encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional ante Platense en Vicente López, cuando el Rojo informó en sus redes sociales mediante un comunicado.

“Queremos informar que Carlos Tevez le ha comunicado al presidente del club, Néstor Grindetti, en representación de la Comisión Directiva, que ha tomado la decisión de no continuar como entrenador del plantel profesional tras el encuentro que disputaremos mañana contra Platense por la 2da fecha de la Liga Profesional de Fútbol”.

“Desde la institución queremos destacar el compromiso y profesionalismo del cuerpo técnico saliente, quienes con valentía se hicieron cargo de un momento deportivo complejo y nos han llevado hacia un camino de nuevos objetivos que intentaremos alcanzar en el corto plazo”.

“A su vez, queremos resaltar la generosidad de nuestro Coordinador de Juveniles, Hugo Tocalli, quien estará al frente del primer equipo hasta la designación de un nuevo cuerpo técnico”.

El comunicado de Independiente anunciando la salida de Carlos Tevez de la dirección técnica (@Independiente)

Hugo Tocalli tuvo su debut como interino este domingo en el empate ante Vélez como local y un día después, reveló los motivos que llevaron a Carlos Tevez a dejar su cargo de entrenador. “Carlos se sintió muy presionado. Se va porque esas dos veces que tuvo que ir a la noche al médico, no le hizo bien. Me parece muy bien la decisión que tomó porque la salud está primero”, contó en diálogo con Un Buen Momento por Radio La Red. Asimismo, destacó: “Carlos Tevez hizo tuvo un trabajo bárbaro en las inferiores”.

Sobre la decisión que tomó de hacerse cargo en este momento, Tocalli agregó: “No podía dejar este camino. Hablé con varios de los jugadores y tomé la decisión de dirigir estos tres partidos. Cuando asumimos, los jugadores estaban golpeados por la ida de Carlos. Tuvimos que hablar mucho, sabiendo qué punto tocar y darles la importancia que tienen”.

Al mismo tiempo, también reveló que tentó a José Pekerman para que se sume como entrenador del Rojo. “Lo llamé, pero me dijo que no quería ir a un club, sino que a una Selección. Además de Pekerman, no llamé más a nadie”.

Otras frases destacadas de Hugo Tocalli:

“Si no hay un técnico que mire las inferiores, va a ser difícil levantar esto. El que venga tiene que ser una persona que mire abajo”.

“Como argentinos tenemos un campeonatos de inferiores de los mejores del mundo, porque cada categoría tiene que jugar 30 partidos difíciles por año”.

“El club que no venda dos o tres jugadores por año, es difícil mantenerlo, salvo que sean Boca o River”.

“Ahora es una exigencia e intolerancia al extremo. No se puede cambiar cada dos o tres partidos el equipo. Está claro que se hace muy difícil, no está bien. Los jugadores que vienen de afuera se les hace difícil volver a amoldarse al fútbol argentino”.

“Ayer (ante Vélez) no me dio lugar de poner a Parmo, que quería ponerlo 20 ó 30 minutos, porque los jugadores en campo lo estaban haciendo muy bien”.

Los números de Carlos Tevez como DT de Independiente:

Carlos Tevez debutó como entrenador de Rosario Central y luego de sumó a Independiente (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Luego de su primera experiencia como técnico en Rosario Central (24 partidos: 6 ganados, 10 empates y 8 perdidos), el Apache inició una nueva etapa en el banco de uno de los equipos más importantes de la Argentina como Independiente. Llegó en agosto de 2023 en reemplazo de Ricardo Zielinski y dirigió hasta ahora 31 partidos, con 14 victorias, 10 empates y 7 derrotas.

Su debut fue en el estadio Libertadores de América con un triunfo por 2 a 1 ante Vélez en la fecha 2 de la Copa de la Liga 2023. Su Independiente quedó eliminado en octavos de final de la Copa Argentina 2023 ante Estudiantes de La Plata, por penales. Además, nunca pudo pasar el filtro de clasificación a cuartos de final en las Copas de la Liga 2023 y 2024.

El dato positivo es que Carlitos deja a Independiente en los octavos de final de la Copa Argentina (superó a Deportivo Laferrere y Juventud Unida de San Luis) que espera por el ganador de El Porvenir o Godoy Cruz.