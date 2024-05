El caso “Fatih Terim”: una millonaria estafa a futbolistas, un mítico DT bajo la lupa y 252 años de cárcel para una acusada

El caso “Fatih Terim” que sacude a Europa por una estafa piramidal millonaria

El nombre del entrenador Fatih Terim, ex seleccionador de Turquía, fue noticia tras ser despedido luego de menos de seis meses del Panathinaikos en Grecia más allá de los buenos resultados. Pero ahora el apellido de la leyenda del fútbol turco quedó en medio de una millonaria estafa por un clásico esquema piramidal donde una banquera utilizaba inversiones de unos clientes para pagar grandes beneficios para otros usuarios en transacciones que se hacían con maletines llenos de billetes.

Entre los reconocidos futbolistas que fueron víctimas de lo que se está denominando en Turquía como el “fondo Fatih Terim”, se encuentran el ex Barcelona Arda Turán y el arquero de gran paso en el Galatasaray Fernando Muslera. Se estima que los jugadores confiaron su dinero a un banco, que habría utilizado el nombre del DT para darle solidez a la iniciativa.

El diario Hürriye confirmó que la banquera que quedó apuntada por la estafa era asesora financiera de Terim. Pero además de la ejecutiva que habría puesto en marcha el plan para estafar a los jugadores, hoy detenida, hay otras seis personas imputadas en la causa por la cual la Fiscalía pide un máximo de 252 años de cárcel para la ex titular de la entidad bancaria de renombre en Turquía.

Mientras el escándalo crece, en las últimas horas se conoció que Terim denunció al banco turco Denizbank en medio de la investigación. ”Nuestro cliente presentó una acusación contra los directivos porque las informaciones sobre los depósitos dados por la directora de la filial y otros empleados del banco no reflejan la verdad”, señalaron los letrados del técnico de 70 años.

Según el periódico turco mencionado, en las demandas presentadas por los abogados se planteó lo siguiente: “Cuando las personas cuya confianza se intentó ganar gracias al nombre de Fatih Terim quisieron llamar a Terim sobre este asunto, Secil Erzan lo impidió y dijo a estas personas que el fondo era confidencial. En otras palabras, Secil Erzan impidió que estas personas se comunicaran con Fatih Terim. Fatih Terim confió en Denizbank, un banco, como hicieron y deberían haber hecho millones de ciudadanos. Durante todos estos procesos, Terim se reunió personalmente no sólo con Secil Erzan, sino también con Hakan Ates, director general de Denizbank, que es el directivo de mayor rango de Denizbank, muchas veces, y confió en el banco y en sus representantes. En el marco de esta confianza, el cliente realizó transacciones de gran volumen con Denizbank durante muchos”.

Arda Turán fue una de las víctimas de la estafa piramidal (Shutterstock)

En noviembre del año pasado, el 14° Tribunal Penal Superior de Estambul puso en marcha el caso que tiene como protagonista a la ex directora del banco Denizbank Levent: Secil Erzan está acusada por defraudación contra al menos 18 personalidades del mundo deportivo por un valor de 80 millones de dólares con la supuesta promesa de ganancias a través de unos “fondos privados de alto rendimiento”.

El medio turco NTV indicó que en la última declaración de Erzan -su cuarta- durante el mes de abril, la ex gerente del banco no mencionó al técnico. “Se rumorea que yo no dije nada sobre Fatih Terim. El profesor había tenido pérdidas en la banca privada durante un tiempo y quería cambiar de banco. Me dio 300 mil dólares y me dijo ‘haz lo que quieras, puedes hacerlo, utiliza este dinero’. Luego me dio 1 millón de dólares”, declaró.

El periódico Hürriye replica el argumento del entrenador: aseguran que usaron su nombre para atraer inversores y ahora quieren dejarlo asociado. “No existe ningún fondo creado por Fatih Terim. No hay ningún fondo especial en el que él esté implicado. No hay ninguna persona dirigida por Fatih Terim a ningún fondo. La única persona que se beneficia de la percepción pública y del asesinato de la reputación de Fatih Terim es Denizbank. Para proteger su propia reputación en la opinión pública, Denizbank se ha esforzado en asociar a Fatih Terim con los escándalos que ha provocado con declaraciones falsas”, detallaron.

Más allá de Turán y el arquero que militó durante varios años como el referente del puesto en la selección de Uruguay, otros de los nombres que se conocieron fueron los de Emre Belözoglu (ex Atlético de Madrid), Emre Çolak (con pasado en el Deportivo de La Coruña) y dos estrellas del Galatasaray que dejaron la práctica del fútbol profesional hace poco tiempo como Semih Kaya y Selcuk Inan.

“Algunas de las víctimas que testificaron en el marco de la investigación declararon que Erzan (ex directora del banco) les dijo que Fatih Terim era el cliente más importante del fondo, que llevaban trabajando entre 10 y 15 años, que Terim había obtenido millones de dólares de beneficios con este fondo y que incluso se refería al fondo como el fondo ‘Fatih Terim’”, indicaron en el medio local.

Cuando explotó el caso, Arda Turán fue uno de los expuso la situación que vivió y con la que sufrió la pérdida de buena parte de los ahorros que logró en su larga trayectoria como jugador tras su paso por clubes como Galatasaray, el Aleti y el conjunto catalán. “Me engañó diciendo: ‘Quien invierta en este fondo obtendrá ganancias’. Regalé más de 13 millones. Todo el dinero y esfuerzo que había ganado. El trabajo durante años desapareció de repente”, afirmó frente al tribunal el volante, que es un referente en su país, a punto tal que disputó 100 partidos con la selección de Turquía.

“Destruyó todo el dinero y el esfuerzo que gané trabajando durante años engañándome. Lo siento mucho, este incidente me agotó mucho. Todos mis ahorros se perdieron en un instante”, agregó el ex futbolista que se convirtió en entrenador y en la actualidad es el DT del Eyüpspor, equipo que disputa la segunda división del fútbol turco y marcha en la primera posición del torneo.

Fernando Muslera es una leyenda del Galatasaray turco y también sufrió la estafa (REUTERS/Murad Sezer)

Por su parte, el otro nombre fuerte entre los denunciantes (Muslera) realizó una presentación judicial contra la gerente del banco DenizBank -asesora financiera del entrenador Terim- ya que en un primer momento aportó 1.200.000 dólares para un fondo y afirmó que sólo le devolvieron USD 700 mil. Cuando el guardametas dio su testimonio frente a la oficina de Terrorismo y Crimen Organizado en Estambul explicó el dinero que desembolsó y afirmó que la acusada les aseguró que el fondo tendría un rendimiento del 35% y empezarían a recibir de vuelta la inversión a los pocos meses.

En la declaración, Muslera también dejó en claro que Erzan fue hasta su residencia en la capital turca y le afirmó “cara a cara” que su dinero estaba “seguro” en este fondo al que se sumaron varios jugadores por confiar que uno de los pioneros era el entrenador Fatih Terim.

Las próximas horas podrían ser decisivas en el futuro de la causa. Este viernes 24 de mayo se dará una nueva audiencia y la ex gerenta Erzan volverá a tener la palabra en la causa en la que se la acusa por “falsificación de documentos privados” y “fraude cualificado durante las actividades comerciales de personas que son comerciantes o gerentes de empresa o que actúan en nombre de la empresa, y en el ámbito de las actividades de la cooperativa de gerentes de cooperativa”.

En el escrito de acusación, se solicita para Erzan una pena de entre 77 y 252 años de prisión, mientras que para los otros apuntados (Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük y Asiye Öztürk) la fiscalía espera penas de entre 3 y 85 años de prisión por los mismos delitos.

El tema volvió a ser portada de los medios deportivos porque Fatih Terim tiene una carrera legendaria. Además de sus etapas al frente de la selección de su país, también dirigió al Galatasaray en cuatro ocasiones. Fuera de Turquía, fue el técnico de la Fiorentina y el AC Milán. En su palmarés, incluye 20 títulos, incluida la Copa UEFA de 2000 con uno de los grandes clubes del fútbol turco.

Los abogados de Therim difundieron una declaración pública en la que aclararon que realizaron la demanda en nombre de su defendido y afirmaron que el DT realizó una declaración como denunciante en el caso: pretenden una “indemnización de los daños morales sufridos por ataques injustificados a los derechos personales”.