Taco-caño de Zenón, asistencia de Blanco y definición de Cavani: la secuencia del golazo con el que Boca abrió el marcador contra Fortaleza

Gol de Boca ante Fortaleza, Edinson Cavani

No resultó sencillo para Boca doblegar la oposición de Fortaleza, en un duelo clave por el Grupo D de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Diego Martínez fue ampliamente superior, redujo a su rival (que lo había vencido 4-2 en Brasil) al punto de que se pasó la mayor parte del tiempo defendiendo, pero no le sobró efectividad. Contó con una gran cantidad de chances para anotar, pero recién abrió el marcador a los diez minutos del complemento, gracias a la conquista de Edinson Cavani. Y luego no logró sostener esa ventaja, que se le escurrió en el epílogo.

El Xeneize encontró el gol gracias a una gran acción colectiva. Encerrado contra el lateral izquierdo, pero con visión periférica activada, Kevin Zenón observó la penetración en el área de Lautaro Blanco y lo habilitó con un caño que pasó por entre las piernas de un frustrado Tinga. El lateral ex Rosario Central levantó la cabeza y encontró el ingresó del uruguayo Cavani, que no perdonó.

El delantero, de 37 años, gritó su tanto con furia; un desahogo con la búsqueda constante de su equipo que no obtenía resultado. Luego, realizó su clásico festejo: arco y flecha, directo al corazón de los hinchas de Boca, que ya lo adoptaron.

El punta ex PSG, Napoli y Manchester United también acarreaba el fastidio por el penal que no le habían otorgado en la primera etapa. Fue a los 27 minutos, cuando el Matador entró al área por izquierda, llegó a soltar el centro bajo, pero Benjamín Kuscevic se arrojó a barrer y llegó a golpearlo en el pie izquierdo de apoyo, provocando su caída y la rotura de la media.

Lo curioso es que el juez venezolano Jesús Valenzuela no consideró que fue falta y le sacó la tarjeta amarilla a Cavani ante la insistencia por su reclamo. Pero más llamativo resultó que Juan Soto, a cargo del VAR, no llamó al árbitro a revisar en la pantalla, incluso ante la evidencia del agujero en la media, que delató que el contacto existió.

Fue la conversión N° 12 de Cavani desde que arribó a Boca, pero a su equipo no le alcanzó. Es que, en el epílogo, y tras un córner a favor, Fortaleza ahlló la igualdad en una contra fugaz a través de Kervin Andrade. Y complicó las chances del Xeneize, que quedó segundo con ocho unidades, dos menos que su rival. En consecuencia, deberá vencer a Nacional Potosí el miércoles 29 y aguardar a que Trinidense venza a los brasileños para quedarse con el primer puesto y avanzar así a octavos. De lo contrario, si finaliza segundo, tendrá una instancia más, la de 16avos, ante uno de los terceros en las zonas de la Copa Libertadores. La coyuntura conlleva un riesgo extra: si pierde de local ante los bolivianos, el conjunto auriazul puede quedar directamente eliminado.