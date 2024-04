La nueva estrella india de 17 años que brilla en el mundo del ajedrez y superó las hazañas de Bobby Fischer, Kasparov y Carlsen

Dommaraju Gukesh y su pasión, el ajedrez (Chess.com)

Dommaraju Gukesh, o simplemente Gukesh, una de las nuevas y más rutilantes estrellas del ajedrez indio, logró una de las mayores hazañas en el historial del milenario juego; a los 17 años, se convirtió en el ajedrecista que a más temprana edad consiguió adjudicarse el torneo Candidatura, batiendo el récord en precocidad que ostentaron otras estrellas como Bobby Fischer, con 28 años, Magnus Carlsen, con 22 o Kasparov, a los 20. Asimismo, a partir del año próximo, Gukesh irá por un nuevo desafío: batir otra plusmarca y consagrarse en el rey más joven de esta actividad, aunque para ello deberá batir en la lucha por el título mundial clásico al actual monarca, el chino Ding Liren. Garry Kasparov, retirado de la actividad profesional desde 2005, fue campeón mundial a los 22 años y 7 meses, en 1985, mientras que el ucranio Ruslan Ponomariov ganó el Mundial por eliminación directa (FIDE), a los 18 años y tres meses, en 2002.

Por primera vez en los 74 años de existencia del tradicional torneo de Candidatos, cuya primera edición se disputó en Budapest en 1950, la competencia que permite determinar al nuevo aspirante al título mundial se llevó a cabo en América del Norte; el Toronto’s Great Hall fue la sede del segundo certamen en importancia en el calendario de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas), del que tomaron cuenta ocho jugadores, seis de ellos entre los Top 20 del mundo. El indio Gukesh resultó vencedor con nueve puntos sobre catorce posibles, producto de cinco victorias, ocho empates y sólo una derrota. El ganador fue escoltado a media unidad por los norteamericanos Hikaru Nakamura y Fabiano Caruana, y el ruso Ian Nepomiachtchi, todos con 8,5, como una clara muestra de la intensidad que tuvo el certamen que se llevó a cabo entre el 4 y el 21 de este mes, con 500.000 euros en premios, y de los cuales 24.000 le correspondieron al ganador.

“¿Qué puedo decir? Nunca fui tan feliz (risas). Recién ahora, que terminó en empate esa partida loca entre Caruana y Nepo -ambos eran escoltas y si hubiera existido un ganador eso obligaba a jugar un desempate por el primer puesto-, me pude relajar, pero sigo muy emocionado aún”, contó en la apertura de la conferencia de prensa el indio Gukesh, que además es el tercer jugador del mundo que a más temprana edad logró el título de gran maestro, en 2019, a los 12 años, 7 meses y 17 días. Sólo lo superan el ucranio Sergey Karjakin (12 años y 7 meses) y el norteamericano, de padres indios, Abhimanyu Mishra (12 años, 4 meses y 25 días).

Sigue acumulando marcas de precocidad (Chess.com)

Luego al ser consultado por el análisis de su actuación en el certamen, en el que partió en el pelotón de los favoritos, pero sin ser el gran candidato porque otros rivales lo aventajaban en experiencia y fuerza de juego, como los casos de Caruana (N°2 del ranking mundial), Nakamura (N°3), Firouzja (N°6) y Nepo (N°7), el ajedrecista nacido el 29 de mayo de 2006 en Chennai dijo: “El análisis previo era que tenía algunas cosas a favor y otras en contra. Teniendo en cuenta mi edad, se podría decir que la falta de experiencia era importante, pero sabía que podía aprovechar algunas ventajas, como por ejemplo que, por tratarse de un torneo tan largo, para mi resultaría más fácil poder estar enfocado y concentrado la mayor cantidad de horas posibles debido a que era el jugador más joven”.

Más tarde, el ajedrecista que obtuvo el título de maestro internacional en 2017 (11 años), el de gran maestro en 2019 y que a los 16 fue el más joven en vencer en un torneo al campeón mundial Magnus Carlsen, confió su visión sobre algunas causas de su victoria. “Creo que lo principal fue que mantuve una mentalidad correcta durante toda la competencia; en las catorce jornadas del evento me sentí de buen humor, motivado y con un fuerte deseo de ser el ganador. Todas estas cosas cuando se consiguen suman mucho. Fue útil estar en forma en el ajedrez y jugar partidas correctas, pero diría que, el motivo principal de mi victoria, ha sido mi actitud mental, que fue muy buena durante las tres semanas del torneo”.

Incluso, el noruego Magnus Carlsen, N°1 del mundo y que renunció a la defensa de su corona en 2022 por falta de incentivos, hizo una referencia sobre los detalles de la preparación del ajedrecista indio. El ex campeón mundial, que participó por algunos momentos en la transmisión que se llevó a cabo por Internet de la última jornada del certamen en Toronto, contó: “El año pasado me crucé con Gukesh en Alemania, en aquel momento él se me acercó y me preguntó por alguna sugerencia para su preparación para el torneo Candidatura que se jugaría en Canadá. Recuerdo que lamentablemente no tenía ningún buen consejo para darle, pero sí le dije que no debería volverse loco y que estuviera atento a las oportunidades porque serían sus rivales los que perderían el control y enloquecerían durante las partidas”.

En el cierre de la conferencia, el ganador de la competencia agradeció a su familia, a su colega, compatriota e ídolo deportivo, Anand, y a su sponsor (WestBridge Capital) por el apoyo brindado en su carrera. Y dejó un párrafo aparte para el público que siguió en vivo las partidas y que lo aguardaban cada noche a la salida de la sala de juego para conseguir un autógrafo o selfie. “Cualquier logro que consiga para mi país siempre será valioso para mí; y este ha sido de los más importantes. Por eso era muy agradable ver cada noche a la salida del teatro la presencia de tanta gente manifestándome su apoyo y amor por el ajedrez. Normalmente no interactúo mucho con el mundo exterior durante los días de competencia, pero yo percibía esa energía y era a la vez muy agradable retribuirles mi agradecimiento. Quiero decirles que su apoyo también significó mucho para mí”.

Dommaraju Gukesh vs Abdusattorov Nodirbek

Con su victoria en Toronto 2024, Gukesh se convirtió en el segundo ajedrecista indio (el anterior fue Viswanathan Anand, en 2014) que consiguió adjudicarse un torneo de Candidatos. Además, con su actuación trepó diez lugares en el ranking y pasó del 16° puesto al 6° mejor jugador del mundo. Y, así, por primera vez en 37 años, el ex campeón mundial Anand (11°) fue superado en la clasificación por un ajedrecista indio.

“Mis felicitaciones para Gukesh por convertirse en el retador más joven al título mundial. La familia de WACA chess (WestBridge Anand Chess Academy, la academia de ajedrez que dirige Anand en la India) está muy orgullosa de tu logro. Personalmente, estoy muy orgulloso de cómo jugaste y manejaste situaciones tan difíciles. ¡Disfruta del momento!”, escribió el mejor ajedrecista en el historial del ajedrez indio en su cuenta de X @vishy64theking.

Es indudable que los avances tecnológicos e incluso la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) se han adaptado al ajedrez, acaso, como en ningún otro deporte; el juego, la preparación y el aprendizaje han cambiado y los jóvenes más propensos y hábiles en el manejo de las máquinas consiguen destacarse cada vez a edad más temprana y han acelerado el recambio generacional en una actividad en cuyo ranking, entre los diez mejores ajedrecistas del mundo, cuatro de ellos tienen menos de 20 años.

Gukesh, de 17 años, que fue alumno de Viswanathan Anand -cinco veces campeón mundial y el mayor ídolo deportivo en un país con más de 1400 millones de habitantes- está despertando e inspirando a una nueva generación de niños y niñas para que sigan su recorrido. En 1987, Anand fue el primer jugador de ese país que logró el título de gran maestro; 34 años después, la India cuenta con alrededor de 80 ajedrecistas que poseen ese galardón. “El boom Anand” unió al Estado y a las empresas en la planificación de un sistema para captar los beneficios y virtudes de la práctica del ajedrez; el juego comenzó en las escuelas, se identificaron a los más talentosos, se los invitó a un centro de entrenamiento: la Academia Anand en Chennai, y se le brindó una ayuda económica a la familia. Hoy de los 80 grandes maestros indios, 17 de ellos son menores de 20 años.

Confirmada la victoria del joven prodigio en Canadá, Narendra Modi Primer Ministro de la India, publicó en su cuenta de X con más de 97 millones de seguidores: “El notable logro de Gukesh en el Candidatura de Toronto muestra su extraordinario talento y dedicación; su destaca actuación y su viaje a la cima inspirará a millones de jóvenes”.

Magnus Carlsen: “El año pasado me crucé con Gukesh en Alemania, en aquel momento él se me acercó y me preguntó por alguna sugerencia para su preparación" (REUTERS/Pavel Mikheyev)

El fenómeno Gukesh, la nueva estrella del ajedrez indio

Acaso, para comprender de qué se trata “el fenómeno Gukesh”, bastará con revisar la estadística de algunos de sus números como clara muestra de su ascenso electrizante. En agosto de 2021, a los 15 años, Dommaraju Gukesh ocupaba el puesto 311° en el ranking de la FIDE. Doce meses después, en 2022, se ubicaba en el puesto 38°, y en agosto de 2023 daba pelea por un lugar entre los Top Ten. Tras su labor en Toronto es el 6° mejor ajedrecista del mundo.

Nacido en Chennai, Tamil Nadu, el 29 de mayo de 2006, comenzó a jugar al ajedrez a los 7 años. Su papá, un médico cirujano del Estado Meridional indio, le enseñó los rudimentos del juego, poco tiempo después el niño vencía a su progenitor, familiares y amigos de la escuela. A los 9 años ganó el campeonato asiático de ajedrez escolar, y a los 11 ya poseía el título de maestro internacional. En 2018, a los12 años, ganó el Mundial de su categoría y consiguió el título de gran maestro. A los 16, en 2022, se convirtió en el ajedrecista que a más joven edad alcanzó los 2700 puntos en el ranking de la FIDE, y en agosto de ese año ganó la medalla dorada defendiendo el primer tablero del equipo indo B, en la Olimpíada de Chennai. En su currículum sobresalen dos victorias en partidas pensadas ante el noruego Carlsen, uno de los mejores ajedrecistas en el historial de este juego.

Ahora con su victoria en Canadá, Gukesh se convirtió en el desafiador al título mundial en poder del chino Ding Liren, de 32 años, que tras conocer quién será su próximo rival dijo: “Tiene una madurez que no se corresponde con su edad, tiene su propia comprensión única de la posición, y aunque tengo ventaja en nuestros enfrentamientos, será sin dudas un oponente difícil de enfrentar”.

Los dos países asiáticos, India y China, cuyos habitantes son casi la mitad de la población mundial, y puntos geográficos de los primeros pasos dados por el ajedrez en su nacimiento hace más de veinte siglos, serán protagonistas de un duelo muy particular para el historial de este juego. Para China, como lo fue para la antigua URSS oportunamente, el ajedrez se ha convertido en política de Estado con un apoyo incondicional a la Escuela China de Ajedrez, mientras que, para India, además de ser el país asiático más prolífico en la formación de jóvenes jugadores, por primera vez, después de casi una década, tendrá la ocasión de recuperar la corona mundial que su mayor ídolo deportivo, Viswanathan Anand, perdió ante Magnus Carlsen, en 2013.

En Canadá el fenómeno Dommaraju Gukesh, de 17 años, exhibió sus credenciales de candidato y referente del cambio generacional dispuesto a reescribir la historia del ajedrez. Tiene sueños y le sobra el tiempo.