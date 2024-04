La definición de Messi en el piso para el primer gol de Inter Miami ante Nashville desde todos los ángulos

Gol de Messi en el piso

Lionel Messi está en gran estado de forma y lo reafirma en cada partido con el Inter Miami. Es que después de haberle anotado dos tantos al Sporting en su visita a Kansas City, el 10 del equipo rosa volvió a repetir con un doble para el triunfo 3-1 frente a Nashville como local en el Chase Stadium.

No fue fácil el comienzo del juego para los dirigidos por el Tata Martino. A los 2 minutos del encuentro, una situación en el área de Las Garzas terminó en gol de Franco Negri contra su propia valla. A pesar de eso, el combinado que tiene a Messi como genio y figura no se quedó atrás y logró la igualdad en poco tiempo de la mano de su capitán.

Corría el minuto 11 cuando un ataque tuvo a Messi como protagonista central. El número 10 se escapó por la parte izquierda del ataque y sacó un zurdazo que el arquero de Nashville Elliot Panicco logró sacar con una de sus manos. Pero para su mala fortuna, el rebote salió disparado para el medio del área y fue allí que, cuando Luis Suárez se disponía a ejecutar a la portería, un defensor de la visita interceptó la intención del uruguayo sin esperar que el balón cayera de nuevo en el astro rosarino.

¿Qué hizo Messi para resolver la jugada? Como la pelota salió disparada en velocidad, se tiró al suelo y le pegó con su pie izquierdo al arco vacío y anotó el empate transitorio para la franquicia que tiene a David Beckham como uno de sus propietarios. Varios jugadores de Nashville levantaron su mano pidiendo posición adelantada del argentino, pero había dos futbolistas del equipo que hizo su estreno en la MLS en 2020 que lo habilitaban.

Messi volvió a ser decisivo para Inter Miami en el triunfo ante Nashville por la MLS

Después de dicha conquista, Leo fue clave en los otros dos tantos de Inter Miami para la victoria, su quinta en lo que va de la temporada en 10 partidos, que lo puso en los más alto de las posiciones de la Conferencia Este de la liga de fútbol en los Estados Unidos. Primero asistió a Sergio Busquets para que el equipo pase al frente en el marcador a poco del final del primer tiempo (2-1) y luego decoró el resultado a falta de menos de 10 minutos con un penal certero que puso cifras definitivas al resultado del encuentro.

Tras su gran actuación, y según los datos del sitio oficial MessiStats, el histórico 10 de la selección argentina suma 830 goles y 366 asistencias en los 1055 partidos que disputó en su carrera si los dividimos entre su paso por el Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), la Albiceleste (106 goles y 54 asistencias en 180 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos) e Inter Miami (19 goles y 9 asistencias en 22 partidos).

El futbolista rosarino, que cumplirá 37 años en dos meses, anotó seis goles y dio dos asistencias en lo que va de la actual campaña en la Major League Soccer. Para resaltar que sólo jugó seis de los diez encuentros que disputó el conjunto que dirige Martino, ya que tuvo que estar ausente varios duelos por una lesión que lo privó de salir al campo de juego.