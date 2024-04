El motivo por el que Dibu Martínez se perderá el primer partido de las semifinales de Conference League con Aston Villa

Emiliano Martínez volvió a ser el héroe del Aston Villa con una actuación colosal, en la que tapó dos penales en la serie ante Lille y fue clave en la clasificación a partir de esa vía a las semifinales de la UEFA Conference League, instancia en la que se enfrentará al Olympiakos de Grecia.

Más allá de contener los tiros de Nabil Bentaleb y Benjamin André, Dibu atravesó una situación extremadamente inusual en el fútbol porque recibió la segunda tarjeta amarilla tras desviar la primera pena máxima, una decisión arbitral que paralizó los corazones de los Villanos. Sin embargo, no fue expulsado porque la regla 10 del reglamento del juego 2023/24 publicado por la International Board (IFAB, según su sigla) establece: “Las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales”.

De igual forma, el campeón del mundo con la selección argentina, que ya había visto la primera cartulina a los 39 minutos de partido, deberá purgar una fecha de suspensión, por lo cual se perderá el cruce de ida de las semifinales en Villa Park (jueves 2 de mayo, 16 horas). La UEFA le confirmó a Sky Sports esta resolución porque Martínez llegó a su tercera tarjeta amarilla en lo que va de la competición: también había sido amonestado en el cierre del primer cruce de cuartos contra Lille y las amarillas se acumulan para el torneo.

Será la tercera ausencia de la gran figura del equipo en la Liga de Conferencia, debido a que fue suplente en los últimos dos cruces de fase de grupos contra Legia Varsovia de Polonia (2-1) y Zrinjski Mostar de Bosnia (1-1). A falta de confirmación oficial, su reemplazante para el primer duelo en Birmingham será el arquero suplente, Robin Olsen. Podrá regresar para la revancha del jueves 9 de mayo en el Estadio Georgios Karaiskakis desde las 16 (hora argentina). El ganador de la llave se medirá al vencedor de Fiorentina-Brujas.

Por el momento, Emiliano Martínez deberá conformarse con estar presente este domingo en el duelo del Aston Villa contra Bournemouth desde las 11 por la fecha 34 de la Premier League, donde marcha en la cuarta colocación con 63 puntos, con tres unidades de ventaja sobre Tottenham en la lucha por el último boleto directo a la Champions League 2024/25.

Finalizado el encuentro contra Lille en Francia, Dibu dejó sus sensaciones después de que en la previa lo hayan caratulado como el “enemigo público número 1” en ese país, al que le ganó la final del Mundial 2022 con la Argentina: “Me motiva la afición cuando me tiran cosas a la espalda. Toda mi vida me han tirado cosas a la espalda y siempre me levanto, ya sabes. Me da energía para rendir”.

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, se encolumnó detrás de él en declaraciones divulgadas por John Townley, corresponsal del Aston Villa para Birmingham Live: “Emi Martínez tiene su personalidad. Es un líder con sus experiencias y su actitud. Quiere conseguir algo importante. Es realmente brillante. En los penales estuvo fantástico”.

El relato en francés del penal atajado por Dibu Martínez

En la vereda opuesta, el presidente del Lille apuntó contra el marplatense: “No quiero hablar de ello. Creo que perdemos mucho tiempo hablando de este chico cuya actitud no es la de un deportista de muy, muy alto nivel, en mi opinión. Porque en el deporte de alto nivel, en la derrota o en la victoria, hay que mantener la calma y la elegancia”.

Sin embargo, el DT del equipo Galo, Paulo Fonseca, se rindió ante Dibu: “Fue decisivo en los dos partidos, en el primero y en el de hoy. La semana pasada tuvimos ocasiones claras para ganar y él las paró, y hoy ha sido decisivo en la tanda de penales. Es un gran portero”.