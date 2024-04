Al borde del llanto: Gustavo Costas les pidió perdón a los hinchas de Racing, que goleó 4-0 y quedó eliminado de la Copa de la Liga

Racing hizo todo para poder clasificarse a los cuartos de final de la Copa de la Liga, pero no le alcanzó pese a golear 4-0 a Belgrano en Córdoba, en la fecha 14 y última de la fase de grupos. El elenco dirigido por Gustavo Costas por momentos estuvo entre los cuatro primeros de la Zona B, pero las victorias de Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia incidieron para que sea eliminado.

Luego del encuentro, Costas habló en conferencia de prensa y se lamentó por no conseguir el objetivo pese al triunfo. “Hicimos todo, pero no nos alcanzó y no pudimos pasar. Nos duele porque perdimos partidos que no merecimos perder. El equipo se fue afianzando cada vez más equipo. Hay que seguir, este es el camino”, contó el DT.

“Los chicos dejaron todo. Tenemos muchos muchos goles a favor y pocos en contra. Ganamos por tres o cuatro goles de diferencia”, añadió Costas.

Gustavo Costas le pidió perdón a los hinchas de Racing por no conseguir la clasificación a los cuartos de la Copa de la Liga

En tanto que analizó dónde estuvieron los puntos que les faltaron para poder clasificarse. “No lo merecíamos, merecimiento no hay... Perdimos puntos y lo que más nos duele es que los perdimos en casa o los que perdimos con Godoy Cruz que no los merecimos perder, fue uno de los mejores partidos que jugamos. Perdimos con Sarmiento que tampoco, si bien no jugamos tan bien, ni merecíamos... Pensar que con el empate entrábamos”, reconoció.

El entrenador también buscó dar vuelta la página y remarcó que recién comenzó la Copa Sudamericana, que el equipo sigue en carrera por la Copa Argentina y el mes próximo comenzará la Liga Profesional: “Nos quedan tres competencias en el año. Y hay que afrontarlas. Recuperamos jugadores lesionados, no hay que bajar los brazos”.

También destacó la labor de sus jugadores. “Este grupo lo demuestra día a día, partido a partido. Puede jugar bien o mal, pero deja todo. Sabe jugar los partidos, es inteligente. A los últimos partidos tácticamente los ganamos muy bien. Es un grupo que contagia y te emociona”.

“Este es el camino, tenemos que seguir de la misma manera, no bajar los brazos y no bajonearnos por lo que nos pasó, como se los dije a ellos”, insistió.

Sobre el final, les mandó un mensaje a los hinchas de Racing, a quienes les pidió disculpas por no poder conseguir el objetivo: “A la gente de Racing le pido perdón por no poder clasificar. No me gustan las excusas, no logramos el objetivo. Lo intentamos, los chicos dejaron todo dentro del campo de juego, dijimos que teníamos seis finales por jugar y las ganamos, con 17 goles a favor y uno en contra”.

Racing se lució con una goleada 4-0 ante Belgrano, pero no le alcanzó para poder meterse en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Terminó quinto en la Zona B con 24 puntos. Durante la definición del grupo en un momento estuvo adentro de la clasificación, pero los triunfos de sus rivales directos lo dejaron afuera.